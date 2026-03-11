English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • LPG Crisis: গ্যাস নেই, কলকাতায় ঝাঁপ ফেলছে একাধিক ফুড স্টল; রেস্তোরাঁয় খাবারের দাম বাড়ছে ৩০%

LPG Crisis: গ্যাস নেই, কলকাতায় ঝাঁপ ফেলছে একাধিক ফুড স্টল; রেস্তোরাঁয় খাবারের দাম বাড়ছে ৩০%

Gas Cylinder Shortage in Kolkata: বুধ সকাল থেকে বন্ধ ব্যস্ত কলকাতার একাধিক খাবারের হোটেল। ইতোমধ্যেই জানা গিয়েছে, বিভিন্ন শহরে রেস্তোরাঁগুলোতে খাবারের দাম ২০ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 11, 2026, 03:45 PM IST
কলকাতায় বন্ধ একাধিক খাবারের দোকান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশজুড়ে গ্যাস সংকট। ধুঁকছে রেস্তোরাঁ শিল্প। মুম্বই, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, কলকাতার মত মেট্রো সিটিগুলিতে ইতোমধ্যেই একাধিক রেস্তোরাঁর মেনুতে কাটছাঁট করতে বাধ্য হয়েছে। মুম্বইয়ে ২০ শতাংশ হোটেল ও রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কলকাতায় প্রেসক্লাব সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার ধারে যে হোটেলগুলি রয়েছে খাবারের, সেখানে বেশ কয়েকটি হোটেল ইতোমধ্যেই বন্ধ বুধবার সকাল থেকে। কিছু হোটেলে আজকের দিনের মতো গ্যাস রয়েছে।

দামবৃদ্ধি, অমিল সব মিলিয়ে ইতোমধ্যে জানা গিয়েছে, বিভিন্ন শহরে রেস্তোরাঁগুলোতে খাবারের দাম ২০ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে। পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকলে এপ্রিল মাস থেকেই এই নতুন দাম কার্যকর হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

গ্যাসের সংকটে বিপর্যস্ত হোটেল শিল্প
হোটেল ও রেস্তোরাঁগুলোর মূল চালিকাশক্তি হল বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডার। কিন্তু গত ৯ মার্চ থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই গ্যাসের জোগান অস্বাভাবিকভাবে কমে গিয়েছে। অনেক রেস্তোরাঁ তাদের চাহিদার মাত্র ২০ শতাংশ সিলিন্ডার পাচ্ছে বলে খবর। একটি সাধারণ রেস্তোরাঁয় দিনে ৬ থেকে ৮টি এবং বড় রেস্তোরাঁগুলোতে ১০ থেকে ১২টি পর্যন্ত সিলিন্ডার প্রয়োজন হয়। নিরাপত্তা বিধি মেনে রেস্তোরাঁগুলো খুব বেশি সিলিন্ডার মজুত রাখতে পারে না, তাই নিয়মিত জোগানের ওপরই তাদের নির্ভর করতে হয়। এই সরবরাহ চেইন ব্যাহত হওয়ায় রান্নাঘর চালানো কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

গ্যাসের দামেও আগুন
জোগানের অভাবের পাশাপাশি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দামও আকাশচুম্বী হয়েছে। ১৯ কেজির বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম এখন ২,১০০ থেকে ২,৩০০ টাকার কাছাকাছি পৌঁছেছে। অথচ মাসখানেক আগেও এর দাম ছিল প্রায় ১,৬৫০ টাকা। এভাবে হঠাৎ দাম বেড়ে যাওয়ায় ব্যবসায়ীদের খরচ সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

কেন এই সংকট?
ইসরায়েল, ইরান ও আমেরিকার মধ্যে উত্তেজনার ফলে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যেহেতু ভারত তার জ্বালানি চাহিদার একটি বড় অংশ আমদানি করে, তাই আন্তর্জাতিক বাজারের এই অস্থিরতার প্রভাব সরাসরি দেশের রান্নার গ্যাসের বাজারে পড়েছে।

সরকারের অবস্থান ও শিল্পের উদ্বেগ
পেট্রোলিয়াম মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কারণে গ্যাসের সহজলভ্যতা কমেছে। এই পরিস্থিতিতে সরকার সাধারণ গৃহস্থালি ব্যবহারের রান্নার গ্যাস এবং হাসপাতাল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো জরুরি পরিষেবাগুলোকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। 

তবে হোটেল ও রেস্তোরাঁ মালিক সংগঠনগুলোর দাবি, দ্রুত এই সংকট মেটানো না হলে খাবারের দাম বাড়ানো ছাড়া তাদের সামনে অন্য কোনও পথ খোলা থাকবে না। এই শিল্পে লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান জড়িত। ফলে দীর্ঘস্থায়ী এই সংকট দেশের খাদ্য ও আতিথেয়তা ব্যবসার ওপর বড় ধরণের প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

