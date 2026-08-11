'১০০% পেট্রল কি তোদের বাপের হোটেল থেকে আসে?' কেন্দ্রের E20 Fuel ইস্যুতে বিস্ফোরক বিজেপি নেতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পেট্রোলিয়াম পণ্যে ২০ শতাংশ ইথানল মেশানো (E20 Fuel) সংক্রান্ত কেন্দ্রের নীতি নিয়ে দেশজুড়ে রাজনৈতিক বিতর্ক ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। এই আবহেই বিরোধীদের কঠোর সমালোচনা করে এক বিতর্কিত মন্তব্য করে বসলেন মধ্যপ্রদেশের রেওয়া কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ জনার্দন মিশ্র। খাঁটি পেট্রোলের দাবি তোলা সমালোচকদের উদ্দেশে তিনি অত্যন্ত কড়া ও নিন্দনীয় ভাষায় প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন, 'খাঁটি পেট্রোল কি তোদের বাবার বাড়ি থেকে আসবে?'
ভারতের অপরিশোধিত তেলের বর্তমান অবস্থা কী?
কেন্দ্রীয় সরকারের ইথানল মিশ্রণ নীতিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে জনার্দন মিশ্র দেশের জ্বালানি খাতের বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন। তিনি উল্লেখ করেন, ভারতে ব্যবহৃত অপরিশোধিত খনিজ তেলের সিংহভাগই বিদেশি আমদানির ওপর নির্ভরশীল। দেশীয় উৎস থেকে মাত্র ২০ শতাংশ অপরিশোধিত তেল পাওয়া যায়, আর অবশিষ্ট ৮০ শতাংশ তেলই চড়া দামে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।
তিনি আরও জানান, সাম্প্রতিক সময়ের জটিল ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সমুদ্রপথের বিভিন্ন বাধার কারণে অনেক সময় তেল ট্যাঙ্কারগুলোকে প্রায় ১৮,০০০ কিলোমিটার অতিরিক্ত পথ ঘুরে ভারতে পৌঁছতে হয়। এই ধরণের পরিবহন সংকট ও আন্তর্জাতিক বাজারের অনিশ্চয়তার মধ্যে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং।
প্রধানমন্ত্রী মোদীর নীতি
সাংসদ মিশ্র বলেন, এমন কঠিন সময়ে যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমদানিকৃত তেলের ওপর নির্ভরতা কমাতে এবং অভ্যন্তরীণ জ্বালানি উৎপাদন বাড়াতে পেট্রোলে ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তখন কিছু গোষ্ঠী ও বিরোধী দল অপ্রয়োজনীয়ভাবে এর বিরোধিতা শুরু করেছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, দেশে পর্যাপ্ত খাঁটি পেট্রোল না থাকলে ইথানল বা অন্যান্য বিকল্প জ্বালানি উৎপাদন ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।
ইঞ্জিনের সুরক্ষার দাবি
সাংসদ তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে বিশ্ববাজারের উদাহরণ টেনে ব্রাজিলের কথা উল্লেখ করেন। তিনি জানান, ব্রাজিল বিশ্বের সর্ববৃহৎ ইথানল উৎপাদনকারী দেশ এবং সেখানে অনেক যানবাহন পুরোপুরি (১০০ শতাংশ) ইথানল দিয়ে পরিচালিত হয়। তিনি দাবি করেন, ভারতীয় যানবাহনও ইথানল মিশ্রিত জ্বালানিতে সঠিকভাবে চলতে সক্ষম।
বিকল্প জ্বালানির তাগিদ
গাড়ির ইঞ্জিনের ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত বিরোধীদের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন, বিশেষজ্ঞদের গবেষণায় দেখা গেছে যে নির্ধারিত পরিমাণে ইথানল মিশ্রণের ফলে গাড়ির ইঞ্জিনের কোনও ক্ষতি বা আয়ু হ্রাস পায় না। এই বিষয়ে বিরোধীদের সমালোচনাকে তিনি পুরোপুরি ভিত্তিহীন বলে আখ্যা দেন।
একই সঙ্গে তিনি বায়োগ্যাস ও সিএনজি (CNG)-র মতো অন্যান্য বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারের ওপর কেন্দ্র সরকারের জোর দেওয়ার উদ্যোগকে প্রশংসা করেন এবং দেশকে শক্তিক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে এই নীতির পক্ষে থাকার আহ্বান জানান।
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