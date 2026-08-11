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'১০০% পেট্রল কি তোদের বাপের হোটেল থেকে আসে?' কেন্দ্রের E20 Fuel ইস্যুতে বিস্ফোরক বিজেপি নেতা

Janardan Mishra on E20 blending: কেন্দ্রীয় সরকারের ইথানল মিশ্রণ নীতিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে জনার্দন মিশ্র দেশের জ্বালানি খাতের বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন। তিনি উল্লেখ করেন, ভারতে ব্যবহৃত অপরিশোধিত খনিজ তেলের সিংহভাগই বিদেশি আমদানির ওপর নির্ভরশীল।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 11, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 03:53 PM IST
'১০০% পেট্রল কি তোদের বাপের হোটেল থেকে আসে?' কেন্দ্রের E20 Fuel ইস্যুতে বিস্ফোরক বিজেপি নেতা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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