'ঠিকমতো ঘুমোতেই পারছি না!' প্রতিবাদী-ছবি ভাইরালের পরই শুরু যৌন হয়রানি, ধর্ষণের হুমকিও! সাইবার ক্রাইমে ছুটলেন রিয়া

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: "ঠিক করে ঘুমাতেও পারছি না আমি!" CJP- ব্যানারে পড়ুয়া বিক্ষোভে যোগ দেওয়ার পর থেকেই ভাইরাল তাঁর প্রিজন ভ্যান আটকানোর প্রতিবাদী ছবি। আর সেই ছবি ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই অনলাইনে হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে তাঁকে। পেয়েছেন ধর্ষণের হুমকিও, অভিযোগ মুম্বইয়ের ভাইরাল মডেল রিয়া যাদব আহিরের। শেষমেশ সাইবার ক্রাইমের দ্বারস্থ হয়ে অভিযোগ দায়ের করলেন প্রতিবাদের মুখ হিসেবে উঠে আসা রিয়া আহির।
রিয়া জানিয়েছেন, ছবিতে তাঁর পোশাক ও শারীরিক গঠন নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করা শুরু হয়। রেডিটের মতো প্ল্যাটফর্মে তাঁর ছবি পোস্ট করে অশালীন আলোচনা চালানো হচ্ছে। ইনস্টাগ্রামে তাঁর ব্যক্তিগত প্রোফাইলে কুরুচিকর মেসেজের বন্যা। এমনকি কেউ কেউ তাঁকে ধর্ষণের হুমকি পর্যন্ত দিয়েছে। নিজের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা জানাতে গিয়ে রিয়া আরও বলেন, "বিগত কয়েকদিন ধরে আমি ঠিকমতো ঘুমোতেই পারছি না। একটা আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য আমাকে যে ধরণের যৌন হেনস্থা ও হুমকির মুখোমুখি হতে হচ্ছে, তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। প্রতিনিয়ত এক চরম দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটছে।"
২২ জুলাই মুম্বইয়ের শিবাজী পার্কে আয়োজিত পড়ুয়া বিক্ষোভের অন্যতম প্রতিবাদী মুখ রিয়া। রিয়া বলেন, "আমরা সবাই জানি এরা কারা। আমি এদের প্রত্যেককে চিহ্নিত করব। আপনি যখনই কোনও প্ল্যাটফর্ম পেয়ে যাবেন, তখন আপনাকে প্রশংসা করা কোটি কোটি মানুষের ভিড়ে এমন কিছু মানুষও পাবেন, যারা আপনার বিরুদ্ধে কথা বলবে। নিজের মতামত প্রকাশ করার অধিকার সবারই আছে, কিন্তু কাউকে অপমান বা কালিমালিপ্ত করার অধিকার কারও নেই। এই আন্দোলনটি আমাদের সবার অধিকারের বিষয়ে ছিল। কোনও নির্দিষ্ট দল, ধর্ম বা ব্যক্তির স্বার্থে নয়... যা কিছু ভুল, তার বিরুদ্ধে আমি একইভাবে সরব থাকব।"
নিজের জন্য খানিক উদ্বেগ থাকলেও রিয়ার কড়া বার্তা, "ভয় পাবেন না, নিজেদের লড়াই চালিয়ে যান..."। তিনি জানান, কেবল নিজের সুরক্ষার জন্যই নয়, অনলাইনে নারীদের নিরাপত্তা ও সাইবার ট্রোলিংয়ের বিরুদ্ধে মুখ খুলতেই তিনি আরও আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পুলিসের কাছে সমস্ত ট্রোলিং, হুমকি এবং অশালীন বার্তার স্ক্রিনশট ও তথ্যপ্রমাণ জমা দিয়েছেন বলেও জানান রিয়া।
#WATCH | Mumbai: Model Rhiya Yadav Ahir, one of the faces of the protest at Mumbai's Shivaji Park on July 22, files a Police complaint over social media comments against her.— ANI (@ANI) July 27, 2026
She says, "We all know whose these people are. I will identify each one of them. When you get a… pic.twitter.com/DmPjKRodme
পুলিস জানিয়েছে, মুম্বই পুলিসের সাইবার সেল বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছে। তথ্যপ্রযুক্তি আইন ও ভারতীয় দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। যে সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট বা প্ল্যাটফর্ম থেকে এই ধরনের হুমকি ও অশালীন পোস্ট করা হয়েছে, সেগুলির আইপি অ্যাড্রেস ট্র্যাক করে অপরাধীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে।
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