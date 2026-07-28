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'ঠিকমতো ঘুমোতেই পারছি না!' প্রতিবাদী-ছবি ভাইরালের পরই শুরু যৌন হয়রানি, ধর্ষণের হুমকিও! সাইবার ক্রাইমে ছুটলেন রিয়া

Rhiya Ahir Online Harassment: রিয়া জানিয়েছেন, ছবিতে তাঁর পোশাক ও শারীরিক গঠন নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করা শুরু হয়। ইনস্টাগ্রামে তাঁর ব্যক্তিগত প্রোফাইলে কুরুচিকর মেসেজের বন্যা। এমনকি কেউ কেউ তাঁকে ধর্ষণের হুমকি পর্যন্ত দিয়েছে। 

Written BySUDESHNA PAULEdited BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 28, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:27 PM IST
'ঠিকমতো ঘুমোতেই পারছি না!' প্রতিবাদী-ছবি ভাইরালের পরই শুরু যৌন হয়রানি, ধর্ষণের হুমকিও! সাইবার ক্রাইমে ছুটলেন রিয়া

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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