CBI Probe Into Reliance alleged Gas Theft From ONGC: গ্যাস 'চুরি'র অভিযোগে রিলায়্যান্সের কাছে ২৩,৩২৩ কোটি টাকা দাবি কেন্দ্রের, বিপাকে মুকেশ অম্বানি

প্রতিবেশী সংস্থার গ্যাস বেআইনিভাবে তুলে নেওয়ার অভিযোগে ফের আইনি বিপাকে পড়ল রিলায়্যান্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (RIL)। অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের কৃষ্ণ-গোদাবরী (KG) বেসিন থেকে সরকারি সংস্থা ওএনজিসি (ONGC)-র গ্যাস চুরি করার অভিযোগে রিলায়্যান্স এবং তাদের অংশীদারদের কাছে এবার বিশাল অঙ্কের প্রায় ২৩,৩২৩ কোটি টাকা (২.৮১ বিলিয়ন ডলার) ক্ষতিপূরণ দাবি করল কেন্দ্রীয় সরকার।
কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক এই দাবি করেছে। যদিও রিলায়্যান্স এই বিপুল দাবিকে ‘অগ্রহণযোগ্য’ (unsustainable) বলে অভিহিত করেছে এবং জানিয়েছে যে তারা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানাতে প্রস্তুত।
বিবাদের পটভূমি
২০১৬ সালে প্রথমবার এই বিতর্ক মাথাচাড়া দেয়। তখন অভিযোগ ওঠে যে, রিলায়্যান্স তাদের নিজস্ব কূপ থেকে পার্শ্ববর্তী ওএনজিসি-র গ্যাস বেআইনিভাবে তুলে নিয়েছে, যার প্রাথমিক মূল্য ছিল প্রায় ১২,৮৬৫ কোটি টাকা (১.৫৫ বিলিয়ন ডলার)।
এই ঘটনায় ২০১৮ সালে রিলায়্যান্স একটি আন্তর্জাতিক আর্বিটেশন মামলায় জয়ী হয়ে দায়মুক্ত হয়েছিল। কিন্তু চলতি বছরের মার্চ মাসে দিল্লি হাই কোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ সেই আর্বিটেশন রায়কে খারিজ করে দিয়ে সরকারের পক্ষেই রায় দেয়। আদালতের সেই রায়ের পরই মন্ত্রক ফের নতুন করে এই ২৩ হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থ দাবি করল।
রিলায়্যান্সের পাল্টা যুক্তি
রিলায়্যান্স গোষ্ঠী অবশ্য শুরু থেকেই তাদের অবস্থানে অনড়। তাদের যুক্তি, এই গ্যাস কোনোভাবেই চুরি করা হয়নি। এটি ছিল 'স্থানান্তরিত গ্যাস' (migratory gas) — অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ প্রাকৃতিক নিয়মেই একটি ভাণ্ডার থেকে অন্য ভাণ্ডারে চলে এসেছিল, যা আইনত উত্তোলন করা যায়।
তবে এই বিতর্কে একটি স্বাধীন পরামর্শদাতা সংস্থা এবং এ পি শাহের নেতৃত্বাধীন একটি সরকারি প্যানেলের রিপোর্টগুলিও সরকারি দাবির পক্ষেই সায় দিয়েছিল বলে খবর। সব মিলিয়ে, এই বিশাল অঙ্কের ক্ষতিপূরণের দাবি নিয়ে আইনি লড়াই এখন সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়াতে চলেছে।
নথিপত্র জব্দের অনুরোধ
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে আবেদনকারী আদালতের কাছে মামলার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত নথি জব্দ করার অনুরোধ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে চুক্তি, তদন্ত প্রতিবেদন এবং এ.পি. শাহ কমিটির প্রতিবেদন, যেখানে বলা হয়েছে যে চুরি হওয়া গ্যাসের মূল্য ১.৫৫ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি, এবং সুদ ১৭৪.৯ মিলিয়ন ডলার।
এই সমস্যাটি নতুন নয়। ONGC ২০১৩ সালের প্রথম দিকে গ্যাস চুরির সন্দেহ করেছিল এবং সরকারকে রিপোর্ট করেছিল। তবে, রিলায়েন্স যুক্তি দিয়েছিল যে গ্যাসটি পরিযায়ী প্রকৃতির, অর্থাৎ এটি প্রাকৃতিকভাবে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে প্রবাহিত হয়, তাই এটি উত্তোলন করা ভুল ছিল না।
আদালত এবং তদন্তের অবস্থা
এই বছরের শুরুতে, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ এই বিরোধে সালিশে জিতেছিল। তবে, দিল্লি হাইকোর্ট ১৪ ফেব্রুয়ারির এক আদেশে এই সিদ্ধান্ত বাতিল করে বলেছে যে এটি জননীতি এবং ভারতের স্বার্থের বিরুদ্ধে। এটিও লক্ষণীয় যে আমেরিকান পরামর্শদাতা সংস্থা ডিগোলিয়ার অ্যান্ড ম্যাকনটন (ডিএন্ডএম) এর একটি প্রতিবেদন নিশ্চিত করেছে যে রিলায়েন্স অনুমতি ছাড়াই ওএনজিসির ক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলন করেছে।
