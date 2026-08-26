/শ্বাসকষ্ট আর টানা জ্বর! শিশুদের শরীরে কোন ভাইরাসের হানা? কীসের ইঙ্গিত দিচ্ছে স্বাস্থ্য মন্ত্রক?

অয়ন শর্মা: হঠাৎ করে দেশজুড়ে শিশুদের বাড়ছে জ্বর ও সর্দি কাশি, শ্বাসকষ্টের সমস্যা। এটা কি করোনা, নাকি h1n1? নাকি অন্য কোনও ধরনের ফ্লু? জানাল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। দেশ জুড়ে চলছে নজরদারি। (MoHFW), স্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগ (DHR), ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ (ICMR) এবং ন্যাশনাল সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (NCDC) একসঙ্গে গোটা দেশের পরিস্থিতির ওপর নিয়মিত নজর রাখছে।
নয়াদিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে DHR-এর সচিব এবং ICMR-এর ডিরেক্টর জেনারেল ড. রাজীব বাহল জানান, দেশে এখন ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ ভোগাচ্ছে। তবে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সচেতন কেন্দ্র। নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এখন দেশে যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস ছড়াচ্ছে, সেগুলি নিয়ে উদ্বেগের কোনও কারণ নেই।
আইসিএম আরের ডিরেক্টর ডাক্তার রাজীব বাহল জানিয়েছেন, ভাইরাসের জিনে যে পরিবর্তনগুলি দেখা যাচ্ছে, সেগুলি ঋতুভিত্তিক ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে নিয়মিত দেখা যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। অর্থাৎ, ভাইরাসের এই ছোটখাটো জিনগত পরিবর্তনকে নতুন বা বিপজ্জনক কোনও স্ট্রেনের আবির্ভাব হিসেবে দেখার কারণ নেই। স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানাচ্ছে, এখনও পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুসারে, নতুন কোনও ইনফ্লুয়েঞ্জা ছড়ানোর ইঙ্গিত নেই। এই ধরনের জ্বরজারি থেকে নিজে থেকেই সেরে ওঠা সম্ভব।
এখন যে ধরনের ইনফ্লুয়ঞ্জা হচ্ছে, তার লক্ষণগুলি মোটামুটি এইরকম। জ্বর, কাশি, গলা ব্যথা, মাথাব্যথা, শরীরে ব্যথা, ক্লান্তি, দুর্বলতা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বিশ্রাম, জল ও প্রয়োজনীয় সহায়ক পরিচর্যার মাধ্যমে ধীরে ধীরে উপসর্গ কমে যায়। শুধু H1N1 শনাক্ত হয়েছে বলেই যে রোগী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়বেন বা হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে, এমন নয়। তবে রোগী যদি প্রবীণ নাগরিক বা ছোট শিশু হয়, তাহলে বেশি সতর্ক থাকতে হবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)