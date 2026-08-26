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শ্বাসকষ্ট আর টানা জ্বর! শিশুদের শরীরে কোন ভাইরাসের হানা? কীসের ইঙ্গিত দিচ্ছে স্বাস্থ্য মন্ত্রক?

Rising Flu & Cold in Children: দেশে শিশুদের জ্বর ও সর্দি-কাশি মূলত সাধারণ ঋতুভিত্তিক ইনফ্লুয়েঞ্জার কারণে বাড়ছে। নতুন বা বিপজ্জনক কোনো ভাইরাসের স্ট্রেন পাওয়া যায়নি, তাই উদ্বেগের কারণ নেই। পর্যাপ্ত বিশ্রাম, জল ও চিকিৎসকের চিকিৎসাতেই রোগীরা সুস্থ হয়ে উঠছেন।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 26, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 11:26 AM IST
শ্বাসকষ্ট আর টানা জ্বর! শিশুদের শরীরে কোন ভাইরাসের হানা? কীসের ইঙ্গিত দিচ্ছে স্বাস্থ্য মন্ত্রক?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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