English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Puri Jagannath: পুরীর জগন্নাথমন্দিরে নিত্যপুজোয় মহা বিঘ্ন! বড় মাপের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব? বুধবারই জরুরি বৈঠক...

Puri Jagannath: পুরীর জগন্নাথমন্দিরে নিত্যপুজোয় মহা বিঘ্ন! বড় মাপের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব? বুধবারই জরুরি বৈঠক...

Puri Jagannath Temple: জগন্নাথ মন্দিরে মহাপ্রভুর নিত্য সেবায় ঘন ঘন বিঘ্ন ঘটায় উদ্বেগ বেড়েছে। ফলে মন্দির প্রশাসন অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রীতির শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আগামী বুধবার ১১ মার্চ এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 10, 2026, 07:45 PM IST
Puri Jagannath: পুরীর জগন্নাথমন্দিরে নিত্যপুজোয় মহা বিঘ্ন! বড় মাপের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব? বুধবারই জরুরি বৈঠক...
পুরীর মন্দিরে কী ঘটছে? কোনও ঘোর রহস্য?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেন বারবার ছন্দপতন জগন্নাথদেবের নিত্যুপূজায় (frequent disruptions in daily rituals of Jagannath)? মন্দির কর্তৃপক্ষ (Puri Jagannath Temple) ঘোরতর উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। তারা হয়তো অচিরেই কোনও ব্যবস্থা নিতে চলেছে। বুধবারই জরুরি ভিত্তিতে ডাকা হয়েছে এক বৈঠক। শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে মহাপ্রভুর নিত্য সেবায় ঘন ঘন বিঘ্ন ঘটায় উদ্বেগ বেড়েছে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Hanumanji: অর্থকষ্ট থেকে চিরমুক্তি, মঙ্গলবারে হনুমানজির বিরল কৃপায় বিপুল অর্থপ্রাপ্তি কীভাবে? মানুন ৫ নিয়ম

পুজোয় বিঘ্ন

পুরীর শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে মহাপ্রভুর নিত্যরীতি বা নিত্য সেবায় ঘন ঘন বিঘ্ন ঘটায় উদ্বেগ বেড়েছে, যার ফলে মন্দির প্রশাসন অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রীতির শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আগামী বুধবার (১১ তারিখ) এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে।

মন্দিরে বৈঠক

মন্দির কার্যালয়ে নবনিযুক্ত রীতিনীতি প্রশাসকের সভাপতিত্বে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে মন্দির পরিচালন কমিটির সদস্য, প্রবীণ সেবক এবং মন্দির প্রশাসনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত আধিকারিকদের অংশগ্রহণ করার কথা রয়েছে। মহাপ্রভুর রীতিনীতিগুলি যাতে কোনো প্রকার অবহেলা ছাড়াই সময়মতো ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়, তা নিশ্চিত করাই হবে এই আলোচনার মূল লক্ষ্য।

'সাদা বেশে' ছন্দপতন

সোমবার সকালেও দেবতাদের 'সাদা বেশ' রীতির সময়ে বিলম্ব লক্ষ্য করা গিয়েছে। যদিও দেবতার কাছে শৃঙ্গার সেবক উপস্থিত ছিলেন, তবুও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবক ও কর্মীরা সময়মতো না পৌঁছনোর ফলে যথারীতি আচার পালনে দেরি হয়।

গোবিন্দ দ্বাদশীতে

এর আগে, গোবিন্দ দ্বাদশীর সময় খুন্ঠিয়া সেবকদের অসহযোগিতার কারণে নিত্য আচারে চার ঘণ্টারও বেশি বিলম্ব ঘটেছিল। যদিও সেই ঘটনার পরে মন্দির প্রশাসন কিছু পদক্ষেপ করেছিল, তবুও ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের বিঘ্ন আর না ঘটে, সেজন্য আরও আলোচনার প্রয়োজন বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা।

আরও পড়ুন: Baba Vanga Predictions: যুদ্ধ হোক বা পৃথিবী রসাতলে যাক, এঁদের কোটিপতি হওয়া কেউ আটকাতে পারবে না; বাবা ভাঙ্গা বলছেন ৯ মাসে মহাম্যাজিক

দ্বন্দ্ব-ভেদ?

আগামী কালের বৈঠকে প্রায় ৩০ জনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। যদিও সূত্রের খবর, সেবক সম্প্রদায়ের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধির নাম এই তালিকায় নেই। প্রবীণ সেবকদের মতে, যাঁরা সরাসরি দেবতার নিত্ সেবার দায়িত্বে রয়েছেন--তাঁদের অবশ্যই এই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। ওদিকে তাঁরা সতর্ক করে বলেছেন, সংশ্লিষ্ট সেবকদের অংশগ্রহণ ছাড়া বারবার বৈঠক করলেও তার কোনো ফল পাওয়া সম্ভব নয়।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Puri Jagannath TemplePuri TemplePuri Jagannath Temple Ritualsdisruptions in daily rituals of templeJagannath Devtemple administrationconduct of rituals
পরবর্তী
খবর

₹10, ₹20 & ₹50 Notes BIG UPDATE: ১০, ২০ এবং ৫০ টাকার নোট সত্যিই বন্ধ হয়ে গেল? সংসদ থেকে কেন্দ্র দিল বড় আপডেট
.

পরবর্তী খবর

FIVB Beach Pro Tour Challenge 2026: ভুবনেশ্বরে বিশ্বজয়, KIIT-এ বিচ ভলিবল চ্যালেঞ্জে সোনা জি...