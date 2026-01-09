English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • খবর
  • দেশ
Cashless Treatment Scheme: পথ দুর্ঘটনায় হাসপাতালে পৌঁছলেই দেড় লক্ষ টাকা ক্যাশলেস চিকিত্‍সা! যিনি নিয়ে যাবেন তাঁকে ২৫০০০, কেন্দ্রের বড় পদক্ষেপ...

Road Accident Cashless Treatment Scheme: সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানি কমাতে এবং আহতদের দ্রুত চিকিৎসার সুযোগ করে দিতে কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন স্বাস্থ্য প্রকল্পের ঘোষণা। যা অত্যন্ত সময়োপযোগী বলেই দাবি বিশিষ্ট মহলের। এই প্রকল্পের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তির নিজের বা গাড়ির বিমা না থাকলেও তিনি বিনামূল্যে চিকিৎসা পাবেন। রয়েছে আরও বিশেষ কিছু চমক। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Jan 9, 2026, 01:16 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের রাস্তায় দুর্ঘটনার হার এবং মৃত্যু কমাতে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিতে চলেছে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রক (Union ministry of road transport and highways)। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরি (Nitin Gadkari) জানিয়েছেন, সড়ক দুর্ঘটনায় (Road Accident) আহতদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য একটি বিশেষ 'ক্যাশলেস' (Cashless) বা নগদহীন চিকিৎসা প্রকল্প চালু হতে চলেছে। শীঘ্রই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রকল্পের ঘোষণা করবেন।

এই প্রকল্পের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তির নিজের বা গাড়ির বিমা না থাকলেও তিনি বিনামূল্যে চিকিৎসা পাবেন। দুর্ঘটনার ঠিক পরের এক ঘণ্টা বা 'গোল্ডেন আওয়ার'-এর গুরুত্ব বুঝে অবিলম্বে চিকিৎসা শুরু করাই এর লক্ষ্য। প্রকল্পের আওতায় জনপিছু ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা মিলবে। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের তালিকাভুক্ত সমস্ত হাসপাতালে দুর্ঘটনার দিন থেকে সাত দিন পর্যন্ত এই পরিষেবা পাওয়া যাবে।

নিতিন গডকরি জানান, তৃতীয় পক্ষের বিমা প্রিমিয়ামের ১ শতাংশ একটি সাধারণ তহবিলে জমা করা হবে, যা থেকে এই চিকিৎসার খরচ মেটানো হবে। এছাড়া, আহতদের দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে দিলে ‘রাহবীর’ বা পথে বীরত্বের জন্য পুরস্কারের অর্থ বাড়িয়ে ২৫,০০০ টাকা করার পরিকল্পনাও রয়েছে।

নিরাপত্তা আরও বাড়াতে প্রতিটি চারচাকার গাড়িতে 'ভেহিকল টু ভেহিকল' কমিউনিকেশন প্রযুক্তি বাধ্যতামূলক করতে চলেছে কেন্দ্র। এর ফলে ইন্টারনেট বা মোবাইল নেটওয়ার্ক ছাড়াই গাড়িগুলি একে অপরের সঙ্গে রেডিও সিগন্যালের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারবে। কুয়াশা, অন্ধ বাঁক বা সামনের যানজট সম্পর্কে চালকরা আগেভাগেই সতর্কবার্তা পাবেন। প্রাথমিক ভাবে নতুন গাড়িতে এবং ধাপে ধাপে পুরনো গাড়িতেও এই প্রযুক্তি যুক্ত করা হবে।

সাম্প্রতিক বেশ কিছু ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনার পর বাস তৈরির নিয়মেও বদল আনছে কেন্দ্র। এখন থেকে বাস নির্মাতাদের সরকারি পরীক্ষাগার থেকে 'টাইপ অ্যাপ্রুভাল' নিতে হবে। স্লিপার কোচ বাসগুলি শুধুমাত্র স্বীকৃত অটোমোবাইল সংস্থাগুলিই তৈরি করতে পারবে। বাসে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা, এমার্জেন্সি লাইট এবং চালকের তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব ধরার মতো প্রযুক্তি থাকা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে।

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

Nitin gadkariRoad SafetyMoRTHcashless treatmentV2V CommunicationAyushman BharatIndian Highways
