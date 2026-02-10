Ajit Pawar Plane Crash: বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে প্লেনে! তথ্য-সহ ভয়ংকর গুপ্তহত্যার অভিযোগ তুলে দিলেন অজিত পওয়ারের বিধায়ক-ভাইপো...

Ajit Pawar Plane Crash: বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে প্লেনে! তথ্য-সহ ভয়ংকর গুপ্তহত্যার অভিযোগ তুলে দিলেন অজিত পওয়ারের বিধায়ক-ভাইপো...
Ajit Pawar Plane Crash: ওই দুর্ঘটনায় ৬৬ বছর বয়সী অজিত পাওয়ার এবং আরও ৪ জন প্রাণ হারান। ঘন কুয়াশার মধ্যে দ্বিতীয়বার অবতরণের চেষ্টা করার সময় বিমানটি রানওয়ে থেকে ছিটকে যায়
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মর্মান্তিক এক বিমান দুর্ঘটনায় গত ২৮ জানুয়ারি মৃত্যু হয় মহারাষ্ট্রের উপ মুখ্য়মন্ত্রী অজিত পওয়ারের। পুণের বারামতিতে তাঁর বিমানটি ভেঙে পড়ে। লিয়ারজেট-৪৫ এর চার্টার্ড বিমানে মুম্বই থেকে বারামতিতে যাচ্ছিলেন অজিত। সকাল পৌনে ৯টা নাগাদ বারামতি বিমানবন্দরের কাছে অবতরণের সময়ে তাঁর বিমানটি ভেঙে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই সেটিতে আগুন ধরে যায়। ধ্বংসস্তূপ থেকে অজিত পওয়ারকে সনাক্ত করা হয় তাঁর হাতঘড়ি দেখে। সেই বিমান দুর্ঘটনার পেছনে এবার ষড়যন্ত্রের তত্ব খাড়া করলেন এনসিপি নেতা ও অজিতের ভাইপো রোহিত পওয়ার।
মঙ্গলবার মুম্বইয়ের যশবন্তরাও চবন সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে রোহিত পওয়ার বলেন, সরকারি তদন্তের পাশাপাশি AAIB, BEA বা NTSB-এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর যেকোনো একটিকে দিয়ে ওই বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত করা উচিত। কারণ আমি বিশ্বাস করি, এটি কোনো সাধারণ দুর্ঘটনা নয়। এর পেছনে বিরাট ষড়যন্ত্র রয়েছে।
ওই দুর্ঘটনায় ৬৬ বছর বয়সী অজিত পাওয়ার এবং আরও ৪ জন প্রাণ হারান। ঘন কুয়াশার মধ্যে দ্বিতীয়বার অবতরণের চেষ্টা করার সময় বিমানটি রানওয়ে থেকে ছিটকে যায় এবং তাতে আগুন ধরে যায়।
বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে বেশ কিছু কারিগরি ও পরিচালনার খুঁটিনাটি নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেন রোহিত পওয়ার-
ট্রান্সপন্ডার রহস্য: ট্রান্সপন্ডার মূলত বিমানের অবস্থান জানায়। এটি হুট করে বন্ধ হয়ে যাওয়াটা বেশ অস্বাভাবিক।
ভয়েস রেকর্ডার: সাধারণত ককপিটে পাইলটদের কথা রেকর্ড হয়। কিন্তু মূল পাইলটের গলার আওয়াজ রেকর্ড না হওয়াটা বড় একটি প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে।
রক্ষণাবেক্ষণ: বিমানটি ওড়ার আগে কি ঠিকমতো পরীক্ষা করা হয়েছিল? রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে কারা ছিলেন? রোহিত বলেন,আমাদের হাতে যদি সিসিটিভি ফুটেজ না আসত,তবে এই দুর্ঘটনাটিকেও সাধারণ কোনো ঘটনার মতোই ধামাচাপা দেওয়া হত।
ডিজিসিএ (DGCA)-এর ভূমিকা: বিমান সংস্থা 'ভিএসআর' (VSR)-এর ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিজিসিএ-এর বিশেষ আনুকূল্য রয়েছে। ২০২৩ সালের একটি দুর্ঘটনার রিপোর্ট এখনো প্রকাশ করা হয়নি। সেই রিপোর্ট ধামাচাপা না দিলে আজ এই দুর্ঘটনা ঘটত না।
নিরাপত্তার অভাব: একজন প্রাক্তন পাইলটের বরাত দিয়ে তিনি জানান, এই বিমান সংস্থাটি খরচ কমাতে ব্ল্যাক বক্সের মাইক বন্ধ রাখত। এমনকি বিমানের ভেতরে তেলের ক্যান রাখা হতো,যা যেকোনো সময় বোমার মতো বিস্ফোরিত হতে পারত।
লাইসেন্স বাতিল: এত অনিয়ম থাকা সত্ত্বেও কেন ভিএসআর-এর লাইসেন্স বাতিল করা হচ্ছে না এবং বড় বড় নেতারা কেন এখনো এই সংস্থার বিমানে যাতায়াত করছেন, সেই প্রশ্নও তিনি তোলেন।
ষড়যন্ত্রের সন্দেহ ও পাইলট বদল
পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড? তিনি 'ডেজন' নামক একটি বইয়ের উল্লেখ করে বলেন, কাউকে মারতে হলে তার চালককে (গাড়ি বা বিমানের) আগে মারতে হয়। তার সন্দেহ, এটি কোনো পূর্বপরিকল্পিত ঘটনা হতে পারে।
শেষ মুহূর্তের পরিবর্তন: দুর্ঘটনার আগের দিন অর্থাৎ ২৭ জানুয়ারি এক বড় নেতার সাথে বৈঠক এবং একটি ফাইলে সই করার কারণে অজিত পাওয়ারের যাত্রার সময় পরিবর্তন করতে হয়েছিল।
পাইলট পরিবর্তন: উড়ানের ঠিক আগে পাইলট কেন বদলানো হল? বলা হয়েছে আগের পাইলটরা জ্যামে আটকে ছিলেন। রোহিত প্রশ্ন তোলেন, ওই দুই পাইলটের কল রেকর্ড (CDR) কি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে?
