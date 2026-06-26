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'দরজা বন্ধ করতে বলে, অপমানিত হয়েছিলাম!', মুম্বই লোকাল ট্রেনে প্রকাশ্য দিবালোকে যুবক খুনে চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি

Mumbai Local Train Murder: দরজা বন্ধ করতে বলায় তিনি অপমানিত বোধ করেছিলেন। পুলিসের কাছে এমনই দাবি করেছেন মুম্বইয়ের লোকাল ট্রেনে সহযাত্রীকে কুপিয়ে খুনে অভিযুক্ত যুবক। খুনের পর কর্নাটকে পালিয়ে যাওয়ার ছক কষেছিলেন। কিন্তু...

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 26, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:59 AM IST
'দরজা বন্ধ করতে বলে, অপমানিত হয়েছিলাম!', মুম্বই লোকাল ট্রেনে প্রকাশ্য দিবালোকে যুবক খুনে চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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