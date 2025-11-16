RSS Leader's Son Death: কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন! রাস্তাতেই হেভিওয়েট নেতার ছেলেকে গুলিতে ঝাঁঝরা... রক্তাক্ত...

RSS Leader's Son Death: কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন! রাস্তাতেই হেভিওয়েট নেতার ছেলেকে গুলিতে ঝাঁঝরা... রক্তাক্ত...
Punjab: দোকান থেকে বেরিয়ে ছেলেমেয়েদের পার্কে নিয়ে যাবে বলে বেরিয়েছিলেন। রাস্তাতেই গুলিতে ঝাঁঝরা করা হল RSS নেতার ছেলেকে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পঞ্জাবের ফিরোজপুরে হাড়হিম হত্যাকাণ্ড। নিহত ব্যক্তি ৩২ বছর বয়সী নবীন অরোরা। পুলিস জানিয়েছে, কিছু অজ্ঞাত পরিচয়ের ব্যক্তি তাকে গুলি করে খুন করে। ঘটনার সময় নবীন নিজের দোকান থেকে বাড়ি ফিরছিলেন।
কে এই নবীন অরোরা?
নবীন অরোরা ছিলেন জাতীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (RSS) নেতা বালদেব রাজ অরোরা-এর ছেলে। SSP ভূপেন্দ্র সিং জানান, নবীন নিজেও RSS-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঘটনাটি ঘটে শনিবার সন্ধ্যেবেলা। যখন নবীন তার দোকান থেকে ডঃ সাধু চাঁদ চৌক-এর কাছে তাঁর বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। তখন দুই অজ্ঞাত যুবক মোটরসাইকেলে এসে নবীনের ওপর কাছ থেকে গুলি চালায় এবং ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরে নবীনকে একটি প্রাইভেট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।
ঘটনার খবর পেয়ে SSP ভূপেন্দ্র সিংসহ সিনিয়র পুলিস কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। SSP জানান, পুলিস সিসিটিভি ফুটেজ যাচাই করছে, হামলাকারীদের পরিচয় বের করার জন্য। অভিযুক্তদের শীঘ্রই গ্রেফতার করা হবে। তিনি বলেন, 'নবীন, ৩০–৪০ বছর বয়সী, বাড়ি ফেরার সময় দুই অজ্ঞাত ব্যক্তি তাকে গুলি করে খুন করেছে। আমরা মামলা তদন্ত করছি, দল মোতায়েন করা হয়েছে এবং সিসিটিভি ফুটেজ যাচাই করা হচ্ছে। ৩–৪জন SHO, ২জন DSP কাজ করছেন। দোষীদের আইনের আওতায় শাস্তি দেওয়া হবে।'
নবীনের বাবা বালদেব অরোরা বলেন, 'আমি আমাদের দোকানে বসেছিলাম, তখন আমার ছেলে তার ছেলেমেয়েদের পার্কে নিয়ে যাওয়ার জন্য বের হয়েছিল। ১৫ মিনিট পর কেউ আমাকে জানায় যে তাকে রাস্তায় গুলি করা হয়েছে, এবং সে ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। কিন্তু সেখানে নিয়ে গেলে তারা আমাদের অন্য হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দেয়।' ফিরোজপুর (শহর) এর MLA রণবীর সিং ভুল্লারও পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবার আশ্বাস দেন।
