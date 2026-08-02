Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /বিদেশে পড়াশোনা-আন্দোলনে কোটি টাকার ফান্ডিং! বড় বিপাকে সিজেপি প্রধান দীপকে?

বিদেশে পড়াশোনা-আন্দোলনে কোটি টাকার ফান্ডিং! বড় বিপাকে সিজেপি প্রধান দীপকে?

CJP Founder Abhijeet Dipke: তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, একজন সাধারণ সরকারি কর্মচারীর বেতনের টাকায় কীভাবে তাঁর ছেলের বিদেশে বিপুল খরচে উচ্চশিক্ষা সম্ভব হল। এর পাশাপাশি, নিট পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সিজেপি বিক্ষোভকারীদের আইনি সহায়তার জন্য বর্ষীয়ান আইনজীবী ও রাজ্যসভার সংসদ সদস্য কপিল সিব্বলের ঘোষিত ১ কোটি টাকার তহবিল নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 02, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:14 AM IST
বিদেশে পড়াশোনা-আন্দোলনে কোটি টাকার ফান্ডিং! বড় বিপাকে সিজেপি প্রধান দীপকে?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সৌরভের তৈরি সিস্টেমেই কামাল, অবসরের পরেও মালামাল রাহানে! জানেন কত টাকা পেনশন পাবেন?
2
3
4
5