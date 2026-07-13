চলন্ত ট্রেনেই পুরুত ডেকে এনে চলছে রুদ্রাভিষেক, ভাইরাল VIDEO, 'তুঘলকি' কাণ্ডের কী জবাব দিল রেল?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলন্ত ট্রেনের সেলুন কোচে চলছে রুদ্রাভিষেক। গত ১২ জুলাই এরকমই একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ৩২ মিনিটের ওই ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে চলন্ত ট্রেনের মেঝেতে বসে পুজোয় মগ্ন পূজারী। মেঝেতে ছড়িয়ে পুজোর সামগ্রী। পুরুতের মন্ত্রপাঠ ও পুজোর সামগ্রী দেখে বোঝা যাচ্ছে ট্রেনের বিলাসবহুল কামরায় চলছে রুদ্রাভিষেকের পুজো।
ট্রেনের কামরায় নামাজ পড়া, ট্রেনের কামরা ভাড়া করে হনিমুন করা নিয়ে এর আগে তোলপাড় হয়েছে। এবার ট্রেনের সেলুন কারে রুদ্রাভিষেক। এনিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন নেটিজেনরা। প্রশ্ন উঠছে রেলের কাণ্ডাজ্ঞান ও যাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে।
ट्रेन में नमाज़ पढ़ने पर भावनाएं आहत हो जाती हैं...— Sudhanshu Yadav (@SocialistSpirit) July 12, 2026
ट्रेन के केबिन में हनीमून का सरप्राइज देने पर संस्कृति खतरे में आ जाती है और TTE सस्पेंड हो जाता है...
लेकिन जब भारतीय रेलवे के एक वीआईपी सैलून कोच (Saloon Coach) के अंदर बकायदा पंडितों को बुलाकर, चलती ट्रेन में पूरा तामझाम… pic.twitter.com/7use0bmfde
ট্রেনের কামরায় ওই তুঘলকি কাণ্ড নিয়ে এক ব্যক্তি লিখেছেন, ট্রেনে কেউ নমাজ পড়লে মানুষের আবেগে আঘাত লাগে। ট্রেনে হানিমুন করলে সংস্কৃতি বিপন্ন হয়ে পড়ে, টিটিই-কেই সাসপেন্ড করা হয়। কিন্তু যখন ভিআইপি সেলুন কোচে পুরোহিত ডেকে, বিরাট আয়োজন করে রুদ্রাভিষেক এবং পুজো করা হয়,তখন সমাজের সব আপত্তি যায় কোথায়?
বিভিন্ন মহলের দাবি, ভিডিওটিতে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর কোনও কর্মকর্তা ভিআইপি সফরের সময় ট্রেনের ভেতরে এই ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করছেন। প্রশ্ন কোনও নির্দিষ্ট ধর্ম বা উপাসনা নিয়ে নয়, প্রশ্ন হল রেলের দুমুখো নীতি নিয়ে। যাত্রীদের নিরাপত্তা কিংবা ট্রেনের সুরক্ষার দিক থেকে বিচার করলে, একটা চলন্ত ট্রেনের ভেতর তরল পদার্থ, বড় বড় ধাতব পাত্র এবং এই ধরণের পুজোর সামগ্রী রাখা কি আদেও সঠিক? রেলের কোনও সেলুন কোচ কি এভাবে ব্যক্তিগত ধর্মীয় আচারের ব্যবহার করা যায়? আইন সবার জন্য সমান নয় কেন? ভিআইপিদের বেলায় রেলওয়ের নিয়মকানুন কেন বদলে যায়?
এদিকে, এনিয়ে সরব হয়েছেন অল্ট নিউজের মহম্মদ জুবায়ের। রেলমন্ত্রী এবং রেল মন্ত্রকের অফিসিয়াল হ্যান্ডেলগুলোকে ট্যাগ তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, চলন্ত ট্রেনের ভেতর এভাবে রুদ্রাভিষেক করার অনুমতি আছে কিনা।
Hello @AshwiniVaishnaw, was this approved by @RailMinIndia? If so, What is the procedure? pic.twitter.com/9VUJP53lJQ— Mohammed Zubair (@zoo_bear) July 12, 2026
“হ্যালো @AshwiniVaishnaw, এটি কি @RailMinIndia দ্বারা অনুমোদন করেছিল? যদি তাই হয়, তাহলে নিয়মটা কী?
জুবায়েরের পোস্টের জবাবে উত্তর রেলওয়ে জানিয়েছে , রুদ্রাভিষেক পুজোটি কোনো সাধারণ যাত্রী কোচে করা হয়নি। বরং পুজো হয়েছে আইআরসিটিসি থেকে বুক করা একটি ব্যক্তিগত চার্টার্ড সেলুন কোচে। ওই বুকিংটি ২০২৬ সালের ৮ জুলাই ৩,০৮,৫৮০ টাকা অগ্রিম পেমেন্ট করে করা হয়েছিল। ১০ই জুলাই ২০২৬ তারিখে নতুন দিল্লি থেকে মুম্বাই যাত্রার জন্য সেলুন কোচটিকে ১২৯২৬ নম্বর ট্রেন, অর্থাৎ পশ্চিম এক্সপ্রেসের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল।
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