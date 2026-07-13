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চলন্ত ট্রেনেই পুরুত ডেকে এনে চলছে রুদ্রাভিষেক, ভাইরাল VIDEO, 'তুঘলকি' কাণ্ডের কী জবাব দিল রেল?

Rudrabhishek inside Train: বিভিন্ন মহলের দাবি, ভিডিওটিতে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর কোনও কর্মকর্তা ভিআইপি সফরের সময় ট্রেনের ভেতরে এই ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করছেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 13, 2026, 08:04 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:21 PM IST
চলন্ত ট্রেনেই পুরুত ডেকে এনে চলছে রুদ্রাভিষেক, ভাইরাল VIDEO, 'তুঘলকি' কাণ্ডের কী জবাব দিল রেল?
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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