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'মুডটাই বিগড়ে দিল...' হানিমুনে পিরিয়ড! স্ত্রীকে কিল-চড়-লাথি-ঘুষি বর্বর স্বামীর, অকথ্য অত্যাচার

Woman beaten over periods: হানিমুনের আনন্দ মুহূর্তে বদলে গেল এক বিভীষিকায়! পিরিয়ড শুরু হওয়ায় স্ত্রীকে বেধড়ক মারধর ও শ্বাসরোধ করার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। কিন্তু ঠিক কী কারণে এমন অমানবিক আচরণ করলেন বর? দীর্ঘ তিন বছর পর এই চাঞ্চল্যকর ঘটনায় পুলিসের হস্তক্ষেপে যে সত্য সামনে এল, তা জানলে শিউরে উঠবেন।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 17, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 02:28 PM IST
'মুডটাই বিগড়ে দিল...' হানিমুনে পিরিয়ড! স্ত্রীকে কিল-চড়-লাথি-ঘুষি বর্বর স্বামীর, অকথ্য অত্যাচার
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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