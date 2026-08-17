'মুডটাই বিগড়ে দিল...' হানিমুনে পিরিয়ড! স্ত্রীকে কিল-চড়-লাথি-ঘুষি বর্বর স্বামীর, অকথ্য অত্যাচার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হানিমুনে পিরিয়ড হওয়ায় স্ত্রীকে বেধড়ক মারধর ও শ্বাসরোধের চেষ্টার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে। উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরের এক মহিলার ওপর অকথ্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। ২০২৩ সালে হানিমুনে গিয়ে পিরিয়ড শুরু হওয়ার কারণে ওই মহিলাকে স্বামী মারধর এবং শ্বাসরোধ করার চেষ্টা করেছিলেন বলে অভিযোগ। দীর্ঘ আইনি লড়াই ও স্থানীয় পুলিসের হস্তক্ষেপে সম্প্রতি এই ঘটনায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।
ঘটনার মূল বিবরণ
২০২৩-এর জুনে দিল্লির বাসিন্দা নিখিল মিশ্রের সঙ্গে ওই মহিলার বিয়ে হয়। বিয়ের মাত্র এক মাস পর, ৪ জুলাই দম্পতি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে হানিমুনে যান। সেখানে থাকাকালীন মহিলার পেটে তীব্র ব্যথা ও রক্তপাত শুরু হয়। আর তাতেই 'মুড নষ্ট' হয় স্বামীর। পিরিয়ড শুরু হওয়ায় স্বামী নিখিল মিশ্র চরম ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং কেন তাঁকে আগে জানানো হয়নি বলে প্রশ্ন তোলেন। স্ত্রীর কারণে তাঁর মেজাজ খারাপ হয়েছে—এই অজুহাতে তিনি স্ত্রীকে চড়, কিল ও ঘুষি মারেন এবং গলায় চাপ দিয়ে শ্বাসরোধ করার চেষ্টা করেন। চিৎকার শুনে হোটেলের কর্মীরা এসে তাঁকে উদ্ধার করেন। অভিযোগ রয়েছে, বিয়ের সময় কনের পরিবার থেকে নগদ ২০ লক্ষ টাকা, একটি গাড়ি এবং প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার উপহার দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাঁকে যৌতুকের জন্য তাচ্ছিল্য ও মানসিক নির্যাতন করতে শুরু করে।
এমনকী হানিমুন থেকে ফেরার পর মহিলা তাঁর শাশুড়ি ও ননদের কাছে সমস্ত ঘটনা জানালে তাঁরাও তাঁকে মানসিক নির্যাতন করেন। এরপর গত বছরের ১৪ জুলাই তাঁকে জোর করে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং তাঁর বাবাকে ডেকে দিল্লি থেকে গোরক্ষপুরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলা হয়। স্থানীয় থানায় বারবার অভিযোগ জানিয়েও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ। অবশেষে গোরক্ষপুরের সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিস ড. কৌশুবের হস্তক্ষেপে গত শনিবার (১৫ আগস্ট) এই ঘটনায় এফআইআর দায়ের করা হয়। পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।
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