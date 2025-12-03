Indian Rupee record Crashe: আচ্ছে দিনের দাবি ধূলিসাত্? রেকর্ড গড়ে ইতিহাসের তলানিতে টাকার দর! ডলার সেঞ্চুরির পথে...
INR VS USD Indian: ব্যবসা-বাণিজ্যে দুর্বল গতি, বিদেশি বিনিয়োগে টানাপড়েন, আর ভারত-আমেরিকা বাণিজ্যচুক্তি (India-US Trade Deal) নিয়ে অনিশ্চয়তা- এই তিন বড় কারণে চাপের মুখে রয়েছে ভারতীয় মুদ্রা। তার জেরে ধাক্কা খেয়েছে শেয়ারবাজারও। নিফটি নেমে গেছে ২৬ হাজারের নিচে, সেনসেক্স হারিয়েছে প্রায় ২০০ পয়েন্ট।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: আশঙ্কাই সত্যি হল। টাকার দাম কমতে কমতে পেরিয়ে গেল ৯০ টাকার গণ্ডি। এই প্রথমবারের ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রার (Rupee) মূল্য ৯০ টাকা (90 rupees) পার করে গেল। অর্থাৎ ১ ডলারের (Dollar) বিনিময় মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় হল ৯০.২০ টাকা (USD INR Exchange rate)। বুধবার সকালে বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে টাকার দর প্রথম ধাক্কাতেই গড়িয়ে পড়েছিল ৯০.১৩-এ। তার পর তা আরেকটু পড়েছে। এটাই ভারতীয় মুদ্রার সর্বকালের সর্বনিম্ন মূল্য। মাত্র একদিন আগেই ‘রেকর্ড লো’ (Indian Rupee record low) ছুঁয়েছিল রুপি। তা ছিল ৮৯.৯৪৯৫ টাকা। এবার সেটাও ছাপিয়ে গেল। ডলারের নিরিখে ধারাবাহিক ভাবে পতনের ফলে বুধবার টাকার দাম কমে দাঁড়ায় ৯০.১১ টাকা। বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে স্থিতিশীল হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই টাকার।
ব্যবসা-বাণিজ্যে দুর্বল গতি, বিদেশি বিনিয়োগে টানাপড়েন, আর ভারত-আমেরিকা বাণিজ্যচুক্তি (India-US Trade Deal) নিয়ে অনিশ্চয়তা- এই তিন বড় কারণে চাপের মুখে রয়েছে ভারতীয় মুদ্রা। তার জেরে ধাক্কা খেয়েছে শেয়ারবাজারও। নিফটি নেমে গেছে ২৬ হাজারের নিচে, সেনসেক্স হারিয়েছে প্রায় ২০০ পয়েন্ট।
মঙ্গলবার টাকার দর এক ডলারের বিপরীতে ৪২ পয়সা নেমে থিতু হয়েছিল ৮৯.৯৫ টাকায়। বুধবার বাজার খোলার পর সকাল ১০টা নাগাদ ডলারের নিরিখে ১৫ পয়সা কমে যায় দাম। টাকার দাম সর্বকালের সর্বনিম্ন হয়েছে বুধবার।
রাজনৈতিকভাবে এবার তা ব্যুমেরাং হয়ে ফিরেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দিকে। ইউপিএ জমানায় ডলারের বিনিময়ে টাকার মূল্য সবে যখন ৬০ ছুঁয়েছে তখন তীব্র সমালোচনা করেছিলেন গুজরাতের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী (Narendra Modi)। ভারতীয় মুদ্রা দুর্বল হওয়ায় ভারতের ব্যবসায়ীরা প্রবল ধাক্কা খাবেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। এখন তাঁর জমানাতেই মুদ্রার মহাপতন ঘটল। ফলে বিরোধীরা তাঁর পুরনো কথাই তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন।
কিন্তু টাকার দাম নিম্নগামী কেন?
১. দুর্বল মূলধন প্রবাহ (Weak Capital Flows/Portfolio Outflows)
ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টরদের (FPI) বহিঃপ্রবাহ: বিদেশী বিনিয়োগকারীরা ভারতীয় স্টক এবং ঋণ বাজার থেকে ক্রমাগত অর্থ তুলে নিচ্ছেন। এই ধরনের বড় অঙ্কের বহিঃপ্রবাহের ফলে বাজারে ডলারের চাহিদা বেড়ে যায় এবং টাকার উপর চাপ সৃষ্টি হয়। বিক্রিও হচ্ছে কম।
উদাহরণ: চলতি বছরে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের নিট শেয়ার বিক্রি প্রায় $১৭ বিলিয়ন-এ পৌঁছেছে।
প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (FDI) হ্রাস: পোর্টফোলিও বিনিয়োগে দুর্বলতার পাশাপাশি, প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের গতিও কমে যাওয়ায় মুদ্রার উপর চাপ আরও বেড়েছে।
আইপিও (IPO) বাজার থেকে প্রস্থান: প্রাইভেট ইক্যুইটি এবং ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফার্মগুলি তাদের পুরনো বিনিয়োগ থেকে নগদ তুলে নেওয়ায় নিট বহিঃপ্রবাহ ঘটছে।
২. দুর্বল বাণিজ্য প্রবাহ এবং আমদানি ব্যয় (Weak Trade Flows & Import Costs)
আমদানি/আমদানিকারীর চাহিদা (Importer Demand): আমদানিকারীরা (বিশেষ করে তেল, ইলেকট্রনিক্স এবং শিল্প পণ্যের জন্য) ডলার কিনতে থাকায় ডলারের চাহিদা 지속ভাবে বেশি থাকছে, যা টাকাকে দুর্বল করছে।
বাণিজ্য ঘাটতি (Trade Deficit): আমদানি ব্যয়ের তুলনায় রফতানি আয় কম হওয়ায় বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে, যার ফলে ডলারের বহিঃপ্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।
আন্তর্জাতিক শুল্ক ও রফতানি প্রতিযোগিতা (US Tariffs & Export Competitiveness): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ভারতীয় পণ্যের উপর ৫০% পর্যন্ত উচ্চ শুল্ক আরোপের কারণে ভারতে রফতানি কমে গেছে, যা ডলারের আগমনকে হ্রাস করেছে।
৩. ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা (India-US Trade Deal Uncertainty)
চুক্তি বিলম্ব: ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি (India-US BTA) সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী অনিশ্চয়তা এবং বারবার সময়সীমা পিছিয়ে যাওয়ার কারণে বাজারের ধারণা (Sentiment) দুর্বল হয়েছে। এই চুক্তি হলে শুল্ক সংক্রান্ত সমস্যাগুলি মিটতে পারত, যা রফতানির জন্য ইতিবাচক হতো।
৪. বৈশ্বিক কারণ ও নিরাপদ আশ্রয় (Global Factors & Safe Haven)
ডলারের শক্তিশালী হওয়া (Stronger US Dollar): বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার সময়ে বিনিয়োগকারীরা মার্কিন ডলারকে একটি 'নিরাপদ আশ্রয়' (Safe Haven) মুদ্রা হিসেবে বিবেচনা করেন। এর ফলে ডলারের মূল্য অন্যান্য মুদ্রার তুলনায়, যেমন টাকার তুলনায়, শক্তিশালী হয়।
মার্কিন সুদের হার ও বন্ড ইল্ড (US Interest Rates/Bond Yields): মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিলে বা মার্কিন বন্ডের সুদের হার বাড়লে, বিনিয়োগকারীরা ভারতে থাকা অর্থ তুলে নিয়ে আরও বেশি লাভজনক ডলার-ভিত্তিক সম্পদে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হন, যা টাকার উপর চাপ বাড়ায়।
সংক্ষেপে, টাকা কমার মূল কারণগুলো হলো ডলারের বহিঃপ্রবাহ (FPI outflow), আমদানি-রফতানির ভারসাম্যহীনতা, এবং ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে বাজার সংশয়।
আরও পড়ুন: DA updates on 8th Pay Commission: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য বছর শেষে ঘোর দুঃসংবাদ! অষ্টম পে কমিশনে DA মিলবে না? স্পষ্ট হল...
আরও পড়ুন: Senior Citizens can evict children from house: বদমাশ ছেলেমেয়েকে আগাছার মতো বাড়ি থেকে উপড়ে ফেলতেই পারেন বয়স্ক বাবা-মা, কোনও প্রমাণও দিতে হবে না: হাইকোর্ট
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)