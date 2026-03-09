English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Rupee slips record low: হুড়মুড়িয়ে পড়ল টাকার দাম, কেন এমন পতন; জেনে নিন ৪ কারণ

Rupee slips record low: হুড়মুড়িয়ে পড়ল টাকার দাম, কেন এমন পতন; জেনে নিন ৪ কারণ

Rupee slips record low: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের তাপ বেড়ে যাওয়ায় অপরিশোধিত তেলের দাম হু হু করে বাড়ছে। ২০২২ সালের পর এই প্রথম তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 9, 2026, 01:57 PM IST
Rupee slips record low: হুড়মুড়িয়ে পড়ল টাকার দাম, কেন এমন পতন; জেনে নিন ৪ কারণ
-টাকার দামে পতন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্য়প্রাচ্যে যুদ্ধের পরিস্থিতিতে অস্থির হয়ে পড়েছে বাজার। হরমুজ প্রণালী বন্ধ। ক্রুড ওয়েলের দাম প্রতি ব্যারেল ১১৫ ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ায় বিশ্বজুড়ে শেয়ার বাজার, মুদ্রা ও নিত্যপণ্যের বাজারে রীতিমতো অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। গত ৫২ সপ্তাহে সবচেয়ে বেশি হয়ে গিয়েছে অপিরশোধিত তেলের দাম। সব ধরনের বিনিয়োগের ক্ষেত্রেই এর প্রভাব পড়ছে। ভারতীয় রুপির উপরে এর বিশাল প্রভাব পড়েছে। বর্তমানে ১ মার্কিন ডলার গিয়ে পৌঁছেছে রেকর্ড ৯২.৩৩ টাকায়। গত ৭ দিনে এনিয়ে দ্বিতীয়বার রুপির মান ৯২-এর নিচে নেমে গেল। ফলে এর প্রভাব ভারতের বাজারের উপরে পড়বে।

তেলের দাম বাড়লে পরিবহন ও পণ্য উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়, যা শেষ পর্যন্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে। রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী, ভারতীয় রুপির দরের পতন ঠেকাতে রিজার্ভ ব্য়াঙ্কে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে হস্তক্ষেপ করছে।

ভারতীয় টাকা দাম বৃদ্ধির পেছনে ৪ কারণ

তেলের দামে বৃদ্ধি

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের তাপ বেড়ে যাওয়ায় অপরিশোধিত তেলের দাম হু হু করে বাড়ছে। ২০২২ সালের পর এই প্রথম তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। কারণ যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের সংঘাতের ফলে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেল পরিবহন বাধা পাচ্ছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে 'ব্রেন্ট ক্রুড অয়েল' প্রতি ব্যারেল ১১৬ ডলারের কাছাকাছি কেনাবেচা হচ্ছে, যা গত শুক্রবারের ৯৩ ডলারের তুলনায় প্রায় ২৫% বেশি; পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের 'ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট' তেলের দামও ১১৫ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে। তেলের এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ভারতসহ যেসব দেশ তেল আমদানি করে, তাদের অর্থনীতির ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করছে এবং এর ফলে ভারতীয় রুপির মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর মুদ্রার মান দ্রুত কমে যাচ্ছে।

শেয়ার বাজারে পতন

অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১১৫ ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ায় শেয়ার বাজারে ধস নেমেছে; সেনসেক্স ২,০০০ পয়েন্টেরও বেশি কমেছে এবং নিফটি নেমে এসেছে ২৩,৭০০ এর ঘরে। জিওজিৎ ইনভেস্টমেন্টসের প্রধান বিনিয়োগ কৌশলী ড ভি কে বিজয়কুমারের মতে, তেলের এই হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধি ভারতীয় অর্থনীতির জন্য বড় ধাক্কা, কারণ তেলের দাম বেশি থাকলে ভারত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এর ফলে মূল্যস্ফীতি বাড়বে, এমনকি তেলের বাড়তি দাম সাধারণ মানুষের ওপর চাপানো হোক বা না হোক। বর্তমান পরিস্থিতিতে বড় অনিশ্চয়তা হল যুদ্ধ কতদিন চলবে, আর এই অনিশ্চয়তার কারণেই ফেব্রুয়ারি মাসে কিছুটা কেনার পর বিদেশি বিনিয়োগকারীরা (FII) এখন আবার বাজারে শেয়ার বিক্রির গতি বাড়িয়ে দিয়েছেন। তবে ইতিহাসের শিক্ষা হল, ভূ-রাজনৈতিক সংকটের প্রভাব শেয়ার বাজারে খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় না, তাই বিনিয়োগকারীদের ধৈর্য ধরার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

এশিয়ার শেয়ারেও পতন

মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনার কারণে এশিয়ার শেয়ার বাজারেও বড় ধরনের অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। তেলের দাম হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় সোমবার সকালের লেনদেনের শুরুতেই এশিয়ার শেয়ার বাজারগুলোতে দরের পতন শুরু হয়। জাপানের 'নিকেই' সূচক ৬ শতাংশেরও বেশি এবং 'টপিক্স' ৫ শতাংশের বেশি পড়ে গেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার 'কস্পি' সূচক ৬.৫ শতাংশ কমে যাওয়ায় সাময়িকভাবে সেখানে লেনদেন বন্ধ রাখতে হয়েছে, আর হংকংয়ের 'হ্যাং সেং' সূচকেও নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এশিয়ার বাজারে শেয়ারের দরপতন বিনিয়োগকারীদের আস্থা কমিয়ে দিয়েছে এবং ডলারের চাহিদা বাড়িয়ে দিয়েছে, যার ফলে ভারতীয় রুপিসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোর মুদ্রার মান আরও কমে যাচ্ছে।

ডলার ইনডেক্স বৃদ্ধি

তেলের দাম বাড়ায় মার্কিন ডলারের চাহিদাও বেড়ে গেছে, ফলে ডলার ইনডেক্স ১০০-এর কাছাকাছি পৌঁছে এক নতুন উচ্চতায় উঠেছে। এই সংঘাত কতদিন চলবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকায় বিদেশি বিনিয়োগকারীরা (FII) ভারত থেকে টাকা তুলে নিতে শুরু করেছেন; মার্চ মাসের ৬ তারিখ পর্যন্ত তারা প্রায় ৬,০৩০ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করেছেন। তবে ইতিহাসের শিক্ষা হলো, যুদ্ধের মতো ভূ-রাজনৈতিক সংকটের প্রভাব শেয়ার বাজারে খুব বেশিদিন থাকে না, তাই বিনিয়োগকারীদের ধৈর্য ধরা জরুরি। এদিকে, ইউরোপ মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানির ওপর খুব বেশি নির্ভরশীল হওয়ায় তেলের দাম বাড়ার ফলে ইউরোর মানও কমেছে। যেহেতু ডলার ইনডেক্সে ইউরোর প্রভাব প্রায় ৫৭ শতাংশ, তাই ইউরো দুর্বল হয়ে পড়ায় ডলারের দাম আরও বেড়ে গেছে। শক্তিশালী ডলার ভারতীয় রুপির মতো মুদ্রাকে বিনিয়োগকারীদের কাছে কম আকর্ষণীয় করে তুলছে, যার ফলে দেশ থেকে মূলধন বেরিয়ে যাচ্ছে।

রুপির ভবিষ্যত

আগামী দিনগুলোতে রুপির ওপর চাপ অব্যাহত থাকতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। ডলারের বিপরীতে রুপি আপাতত ৯১ থেকে ৯২-এর ঘরেই ওঠানামা করবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। বাজার বিশেষজ্ঞ অমিত পবারির মতে, ৯১.৪০ থেকে ৯১.৫০ স্তরটি রুপির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট জোন হিসেবে কাজ করবে; যদি এই সীমাটি টিকে থাকে, তবে ভবিষ্যতে রুপির মান ধীরে ধীরে ৯২.৫০ থেকে ৯৩.০০-এর দিকেও চলে যেতে পারে। অর্থাৎ, খুব শীঘ্রই পরিস্থিতির বড় কোনো উন্নতির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

