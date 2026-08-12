/পুতিনের অনুরোধে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লড়তে চললেন Ex-CJI চন্দ্রচূড়, রাশিয়ার চরম সারপ্রাইজ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইউক্রেনের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ‘ওহশাদ ব্যাংক’ (Oschadbank)-এর সঙ্গে বহুল চর্চিত আন্তর্জাতিক আইনি বিরোধ নিষ্পত্তিতে মধ্যস্থতাকারী (Arbitrator) হিসেবে ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড়কে (D.Y. Chandrachud) মনোনীত করেছে রাশিয়া। ইউক্রেনের ক্রিমিয়া উপদ্বীপ রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর বিশাল আর্থিক ক্ষতিপূরণের মামলায় আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ায় এই সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মোড় হিসেবে দেখা হচ্ছে।
ঘটনার প্রেক্ষাপট ও আইনি লড়াই
২০১৪ সালে রাশিয়া ক্রিমিয়া উপদ্বীপ দখল ও সংযুক্ত করার পর ওহশাদ ব্যাংক দাবি করে যে, এই ভূখণ্ডে থাকা ব্যাংকের বিশাল সম্পদ, পরিকাঠামো ও ব্যবসা রাশিয়া বেআইনিভাবে বাজেয়াপ্ত করেছে। ব্যাংকের এই আনুমানিক ১.৩ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতিপূরণের দাবির ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সালিশি আদালতে (Arbitration Tribunal) মামলা প্রক্রিয়া শুরু হয়।
ফ্রান্সের প্যারিসের এক শালিসি ট্রাইব্যুনাল ২০১৮ সালে ইউক্রেনের এই রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের পক্ষে রায় দিয়েছিল এবং রাশিয়াকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। তবে রাশিয়া শুরু থেকেই আন্তর্জাতিক আদালতের এই রায়ের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলে। রাশিয়ার যুক্তি ছিল, দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তির আওতায় এই ট্রাইব্যুনালের বিচার করার কোনও অধিকার নেই। পরবর্তীতে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফরাসি সিভিল আপিল আদালত প্যারিস ট্রাইব্যুনালের সেই আদেশ বাতিল করে দেয়, যা রাশিয়াকে বড় ধরনের আইনি স্বস্তি দিয়েছিল।
বিচারপতি চন্দ্রচূড়কে নির্বাচনের তাৎপর্য
বিচারপতি ধনঞ্জয় ওয়াই. চন্দ্রচূড় ভারতের ৫০তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর ২০২৪ সালের নভেম্বরে অবসর গ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক আইন, সাংবিধানিক অধিকার এবং বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে তাঁর গভীর বিশেষজ্ঞতা বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত।
রাশিয়ার পক্ষে ভারতীয় বর্ষীয়ান বিচারককে আন্তর্জাতিক শালিসির জন্য মনোনীত করার বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক কূটনীতি এবং ভূ-রাজনীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। আন্তর্জাতিক ফোরামে ভারতের নিরপেক্ষ অবস্থান এবং প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির বৈশ্বিক গ্রহণযোগ্যতাকে রাশিয়া নিজেদের আইনি প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা প্রমাণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায়।
রাশিয়া ও ইউক্রেনের এই আইনি বিরোধটি কেবল দুটি রাষ্ট্রের ব্যাংকিং বা বাণিজ্যিক ক্ষতিপূরণের লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ নেই, এটি আন্তর্জাতিক সীমানা, সার্বভৌমত্ব এবং যুদ্ধকালীন সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার জটিল আইনি তত্ত্বের সাথে জড়িত। আন্তর্জাতিক শালিসি ট্রাইব্যুনালে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড়ের অংশগ্রহণ এই হাই-প্রোফাইল মামলার নিষ্পত্তিতে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।
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