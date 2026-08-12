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পুতিনের অনুরোধে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লড়তে চললেন Ex-CJI চন্দ্রচূড়, রাশিয়ার চরম সারপ্রাইজ

 Former CJI DY Chandrachud: বিচারপতি ধনঞ্জয় ওয়াই. চন্দ্রচূড় ভারতের ৫০তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর ২০২৪ সালের নভেম্বরে অবসর গ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক আইন, সাংবিধানিক অধিকার এবং বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে তাঁর গভীর বিশেষজ্ঞতা বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 12, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 04:57 PM IST
পুতিনের অনুরোধে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লড়তে চললেন Ex-CJI চন্দ্রচূড়, রাশিয়ার চরম সারপ্রাইজ

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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