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যত দূরে ও দুর্গমেই থাকো, খুঁজে-খুঁজে মারব! অপারেশন সিঁদুরে S-400-এর দুর্ধর্ষ ব্যবহার নিয়ে পাকিস্তানকে কেন হুমকি ভারতের?

S-400 Destroyed Pakistani Aircraft: পহেলগাঁও কান্ডের জেরে পাকিস্তানি ঘাঁটিতে ভারত পাল্টা হামলা চালিয়েছিল! প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, ৮ থেকে ১০ মে-র মধ্যে পাকিস্তান ভারতের সামরিক সম্পদের পাশাপাশি সাধারণ পরিকাঠামো, স্কুল, হাসপাতাল ও উপাসনালয় লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার চেষ্টা করেছিল। এস-৪০০ তার যোগ্য জবাব দিয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 14, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 05:17 PM IST
যত দূরে ও দুর্গমেই থাকো, খুঁজে-খুঁজে মারব! অপারেশন সিঁদুরে S-400-এর দুর্ধর্ষ ব্যবহার নিয়ে পাকিস্তানকে কেন হুমকি ভারতের?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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