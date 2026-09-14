/যত দূরে ও দুর্গমেই থাকো, খুঁজে-খুঁজে মারব! অপারেশন সিঁদুরে S-400-এর দুর্ধর্ষ ব্যবহার নিয়ে পাকিস্তানকে কেন হুমকি ভারতের?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অপারেশন সিঁদুরের ছায়া যেন এখনও সরছে না ভারতের জনজীবন থেকে। এবং শুধু ভারতের জনজীবনই নয়, তা রয়ে গিয়েছে ভারতের প্রশাসনের অন্দরেও। সম্প্রতি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের রিপোর্ট জমা পড়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, অপারেশন সিঁদুরের সময় ৩১৪ কিমি দূরে থাকা পাকিস্তানি বিমান ধ্বংস করেছে ভারতের S-400! প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বার্ষিক এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, দূরপাল্লার এই প্রতিরোধ ভারতীয় বিমান বাহিনীর শক্তিশালী আকাশ-প্রতিরক্ষা সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছে। পাকিস্তানের আক্রমণের জবাবে ভারতের প্রতিক্রিয়া ছিল পরিমিত কিন্তু কঠোর।
৩১৪ কিমি দূরেও...
প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রকাশিত ২০২৫-২৬ সালের বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী, অপারেশন সিঁদুর-এর সময় ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি S-400 এয়ার-ডিফেন্স ইউনিট ৩১৪ কিলোমিটার দূরে থাকা একটি পাকিস্তানি স্পেশাল-মিশন বিমান ধ্বংস করে। এটি ভারতের সামরিক ইতিহাসে ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে দূরতম আঘাত হানার অন্যতম বড় ঘটনা। রিপোর্টে এই ঘটনাটিকে ভারতীয় বিমান বাহিনীর দূরপাল্লার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার এক অনন্য নজির হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এর মাধ্যমে শত্রুপক্ষের এই ধারণাও ভুল প্রমাণিত হয়েছে যে, কেবল দূরত্ব বজায় রাখলেই ভারতীয় আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থেকে সুরক্ষিত থাকা সম্ভব। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ভারতীয় রেডারগুলি নিঃশব্দে শত্রুর হুমকি ট্র্যাক করেছিল এবং দূরপাল্লার সারফেস-টু-এয়ার ক্ষেপণাস্ত্রকে তার সর্বোচ্চ রেঞ্জের শেষ প্রান্তে থাকা লক্ষ্যবস্তুর দিকে সফলভাবে পাঠানো গিয়েছিল।
প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন
রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ১২ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আদমপুর এয়ার ফোর্স স্টেশনে গিয়ে এই অপারেশনের সঙ্গে যুক্ত বিমান যোদ্ধাদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এই অভিযানে অসামান্য অবদানের জন্য ২০২৫ সালের ১৫ আগস্ট বিমান বাহিনীর ২১৯ জন সদস্যকে রাষ্ট্রপতির বীরত্ব পুরস্কার -এ ভূষিত করা হয়।
সমন্বিত আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা
প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের ৭ থেকে ১০ মে পর্যন্ত চলা চার দিনের সংঘাতের অংশ হিসেবে এই হামলাটি চালানো হয়। ভারতীয় বিমান বাহিনী সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি 'ইন্টিগ্রেটেড এয়ার কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম' (IACCS)-এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে সম্পূর্ণ অপারেশন পরিচালনা করে। IACCS সামরিক ও অসামরিক নজরদারি সেন্সরগুলিকে এক ছাতার তলায় এনে সমস্ত বিভাগকে আকাশসীমার একটি স্পষ্ট চিত্র দিয়েছিল। যাতে অপারেশন অনেক মসৃণ হয়েছিল।
অসামরিক আকাশসীমা ও পাক ভূমিকা
রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়েছে, যুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তান তাদের অসামরিক আকাশসীমা খোলা রেখেছিল এবং সংঘর্ষের মধ্যেও সাধারণ বিমান চালনা অব্যাহত রেখেছিল। এর বিপরীতে, ভারত নিশ্চিত করেছিল যাতে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলে কোনো ঝুঁকি না তৈরি হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, ৮ থেকে ১০ মে-র মধ্যে পাকিস্তান ভারতের সামরিক সম্পদের পাশাপাশি সাধারণ পরিকাঠামো, স্কুল, হাসপাতাল ও উপাসনালয় লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার চেষ্টা করেছিল।
পরিমিত কিন্তু কঠোর
এর জবাবে ভারত পরিমিত কিন্তু কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। ভারতীয় বিমান বাহিনী পাকিস্তানের চকলালা, রহিম ইয়ার খান, সুক্কুর, মুরিদ, সরগোধা, জ্যাকোবাবাদ এবং ভোলারি-সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় পাকিস্তানি আকাশ-প্রতিরক্ষা রেডার, কমান্ড-অ্যান্ড-কন্ট্রোল সেন্টার এবং সামরিক পরিকাঠামোতে নিখুঁত হামলা চালায়। ভারতের এই সুনির্দিষ্ট হামলার পরপরই পাকিস্তান ভারতকে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানায়।
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