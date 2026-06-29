/ছোট্ট ভুলের সাংঘাতিক খেসারত! গাড়ি রিভার্স করার সময় বেপরোয়া SUV-র ধাক্কায় একই পরিবারের চারজন শেষ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এক্সওয়েতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। পুরো ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল। শিউড়ে ওঠার মতো সেই দৃশ্য। বেপরোয়া এসইউভি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে গিয়ে ধাক্কা মারে অন্য একটি গাড়িতে। মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত একই পরিবারের চার সদস্য। আরও তিনজন গুরুতর আহত। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরে দিল্লি-দেরাদুন এক্সপ্রেসওয়েতে (দেরাদুন-পঞ্চকুলা হাইওয়ে)।
গত শুক্রবার সাহারানপুর জেলার রামপুর মনিহারান থানা এলাকার হালগোয়া কাট ও হালগোয়া গ্রামের কাছে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, হরিয়ানার সোনিপত জেলার বাহাদুরগড় থেকে আসা টাটা টিয়াগো গাড়িটি হরিদ্বারের দিকে যাচ্ছিল। গাড়িটি ভুলবশত একটি কাট পার হয়ে যায়। তাই গাড়িটি হাইওয়ের ওপরই পিছনের দিকে বা রিভার্স করতে শুরু করে। ঠিক সেই মুহূর্তে পিছন থেকে একটি দ্রুতগামী এসইউভি এসে সজোরে গাড়িটিকে ধাক্কা মারে।
সংঘর্ষটি এতটাই তীব্র ছিল যে, গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে কয়েক মিটার দূরে ছিটকে গিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা খায় এবং রাস্তার অপর প্রান্তে আছড়ে পড়ে। অন্যদিকে, ঘাতক এসইউভিটিও উল্টে যায়। দুটি গাড়িরই সামনের ও পিছনের অংশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুর্ঘটনাস্থলে পরিবারের চারজনের মৃত্যু হয়। মৃতরা হলেন- প্রবীণ (৪০), তাঁর স্ত্রী প্রীতি (৩৭), প্রবীণের বৃদ্ধা মা সুদেশ, নয় বছরের ছেলে শিবাংশ। অন্যদিকে, গুরুতর আহত অবস্থায় সাহা এবং প্রবীণ সহ আরও তিনজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
দুর্ঘটনার পর স্থানীয় পথচারী ও অন্যান্য বাইক চালকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করেন। খবর পেয়ে রামপুর মনিহারান থানা পুলিস এবং ১০৮ নম্বর অ্যাম্বুলেন্স ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আহতদের তড়িঘড়ি জেলা হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, আহত তিনজনের অবস্থাই অত্যন্ত আশঙ্কাজনক এবং তারা চিকিৎসকদের কড়া পর্যবেক্ষণে রয়েছেন।
খবর পেয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অরবিন্দ কুমার চৌহান এবং সিনিয়র সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিস (এসএসপি) অভিনন্দন হাসপাতালে ছুটে যান। তাঁরা আহতদের সঙ্গে দেখা করেন এবং যথাযথ চিকিৎসার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। পুলিস জানিয়েছে, মৃতদেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। দুটি গাড়িকেই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং চালকের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়েছে।
ভাইরাল হওয়া সিসিটিভি ফুটেজটিকে তদন্তের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে হাইওয়েতে গাড়ি রিভার্স করার সিদ্ধান্ত, অতিরিক্ত গতি এবং অসাবধানতাবশত গাড়ি চালানোকেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার মূল কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চালাচ্ছে পুলিস।
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