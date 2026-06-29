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ছোট্ট ভুলের সাংঘাতিক খেসারত! গাড়ি রিভার্স করার সময় বেপরোয়া SUV-র ধাক্কায় একই পরিবারের চারজন শেষ

Terrible Road Accident: সংঘর্ষের তীব্রতায় ঘটনাস্থলেই একই পরিবারের চার সদস্য নিহত হন এবং আরও তিনজন গুরুতর আহত হন। হতাহতরা হরিয়ানার বাহাদুরগড় থেকে হরিদ্বারের দিকে যাচ্ছিলেন।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 29, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:10 AM IST
ছোট্ট ভুলের সাংঘাতিক খেসারত! গাড়ি রিভার্স করার সময় বেপরোয়া SUV-র ধাক্কায় একই পরিবারের চারজন শেষ
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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