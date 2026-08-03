Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /ওই নষ্ট মহিলাকে আমার বডি ছুঁতে দিয়ো না: স্ত্রীর সঙ্গে তিক্ততায় জাস্ট মাথায় বন্দুক চালাল জিম- মালিক দেবদত্ত

ওই নষ্ট মহিলাকে আমার বডি ছুঁতে দিয়ো না: স্ত্রীর সঙ্গে তিক্ততায় জাস্ট মাথায় বন্দুক চালাল জিম- মালিক দেবদত্ত

Saharanpur Gym Owner mysterious death case: গুলির শব্দ শুনে দেবদত্তবাবুর স্ত্রী সীমা রানী ঘরে ছুটে গিয়ে স্বামী রক্তে ভেসে যেতে দেখেন। তাঁর চিৎকার শুনে প্রতিবেশী সুশীল-সহ স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন এবং রক্তাক্ত অবস্থায় দেবদত্তকে উদ্ধার করে স্থানীয় এক মেডিকেল কলেজে নিয়ে যান। তবে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 03, 2026, 07:34 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:34 PM IST
ওই নষ্ট মহিলাকে আমার বডি ছুঁতে দিয়ো না: স্ত্রীর সঙ্গে তিক্ততায় জাস্ট মাথায় বন্দুক চালাল জিম- মালিক দেবদত্ত

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ওই নষ্ট মহিলাকে আমার বডি ছুঁতে দিয়ো না: স্ত্রীর সঙ্গে তিক্ততায় চরম পথে দেবদত্ত
2
3
4
5