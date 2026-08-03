/ওই নষ্ট মহিলাকে আমার বডি ছুঁতে দিয়ো না: স্ত্রীর সঙ্গে তিক্ততায় জাস্ট মাথায় বন্দুক চালাল জিম- মালিক দেবদত্ত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরে মর্মান্তিক ঘটনা। দীর্ঘদিনের অপমানের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে পেশায় কলেজের ক্লার্ক এবং বডি-বিল্ডার দেবদত্ত শর্মা (৫২) দেশি একনলা বন্দুক দিয়ে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। শনিবার সন্ধ্যা আনুমানিক ৭টা নাগাদ সাহারানপুরের সরসাওয়া থানা এলাকার রেলওয়ে রোডের নিজ বাড়িতে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। মৃত্যুর আগে নিজের ভাগ্নিকে পাঠানো দীর্ঘ এক হোয়াটসঅ্যাপ বার্তায় তিনি তাঁর ক্ষোভ, অভিমান ও আত্মহত্যার কারণ স্পষ্ট করে গেছেন।
ঘটনার বিবরণ
পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, রেলওয়ে রোডের বাসিন্দা দেবদত্ত শর্মা দীর্ঘদিন ধরে ব্যমবীর ছিলেন এবং ২০০০ সাল থেকে নিজ বাড়ির পেছনে 'রক জিমি' নামের একটি ফিটনেস সেন্টার চালাতেন। করছিলেন। পাশাপাশি গত দু'বছর ধরে শহরের 'বালাজি গ্রুপ অফ কলেজ'-এ ১৭,০০০ টাকা মাসিক বেতনে ক্লার্কের চাকরি করতেন। শনিবার সন্ধ্যায় জিমি থেকে বাড়ি ফেরার পরপরই নিজের ঘরে একনলা আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে নিজেকে গুলি করেন তিনি।
গুলির শব্দ শুনে দেবদত্তবাবুর স্ত্রী সীমা রানী ঘরে ছুটে গিয়ে স্বামী রক্তে ভেসে যেতে দেখেন। তাঁর চিৎকার শুনে প্রতিবেশী সুশীল-সহ স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন এবং রক্তাক্ত অবস্থায় দেবদত্তকে উদ্ধার করে স্থানীয় এক মেডিকেল কলেজে নিয়ে যান। তবে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
শেষ হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা
মৃত্যুর ঠিক আগে দেবদত্ত শর্মা তাঁর ২৫ বছর আগে প্রয়াত ভগ্নিপতির ২১ বছর বয়সী মেয়ে, নিজের ভাগ্নি নেহা শর্মাকে হোয়াটসঅ্যাপে একটি দীর্ঘ করুণ বার্তা পাঠান। সেই বার্তায় তিনি লেখেন:
'আমি আর এই অপমান সহ্য করতে পারছি না। প্রতিদিন তিলে তিলে মরার চেয়ে একবারে মরে যাওয়া অনেক ভালো। আমি কাপুরুষ নই, কিন্তু এই অপমানে ভিতর থেকে আমার আত্মা মরে গিয়েছে। আমার স্ত্রীকে যেন আমার দেহ ছুঁতে দেওয়া না হয়।'
এর পাশাপাশি নিজের শেষকৃত্য ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান নিয়ে এক বিচিত্র ইচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি। তিনি লেখেন, তাঁর শেষকৃত্যে যেন কোনও
অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় না করা হয়। এমনকি তাঁর আত্মার শান্তির জন্য যেন কোনও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ না করা হয়-- কারণ তিনি চান তাঁর আত্মা যেন কোনও শান্তি না পেয়ে এভাবেই ঘুরে বেড়ায়। একইসঙ্গে ভাগ্নিকে তাঁর মায়ের খেয়াল রাখার অনুরোধ জানান।
পারিবারিক পরিচয়
দেবদত্ত শর্মা পরিবারে দুই ছেলের পিতা ছিলেন। তাঁর বড় ছেলে অভিষেক দুবাইয়ে কর্মরত এবং ছোট ছেলে আদিত্য চণ্ডীগড়ে ফরেনসিক সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করছেন। পাশাপাশি আদিত্য একজন স্বর্ণপদকজয়ী পাওয়ারলিফটার।
ঘটনার খবর পেয়ে সরসাওয়া থানার এসএইচও (SHO) প্রবেশ কুমার শর্মা এবং সার্কেল অফিসার (CO) পবন কুমার ঘটনাস্থলে পৌঁছান। ফরেন্সিক টিম উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র ও স্থান থেকে নানাবিধ তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করেছে। পুলিস আধিকারিক পবন কুমার জানান, প্রাথমিক তদন্তে এটি আত্মহত্যার ঘটনা বলেই মনে হচ্ছে। হোয়াটসঅ্যাপে পাওয়া সুইসাইড নোটটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরিবার ও প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চরম অপমানের নেপথ্যে কী কারণ ছিল, তা খতিয়ে দেখে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
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