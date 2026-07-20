/দিল্লির যন্তর মন্তরে ভয়ংকর বিক্ষোভ: ককরোচের সাংসদ অভিযান মিছিল থেকেই পুলিস গ্রেফতার করল সপা নেত্রী, অখিলেশ যাদবের স্ত্রী ডিম্পলকে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সংসদের বাদল অধিবেশন শুরুর প্রথম দিনেই নিট (NEET) পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস এবং দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় দুর্নীতির প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠল রাজধানী দিল্লি। সোনম ওয়াংচুকের একটানা ২১ দিনের অনশন, তারপরে ককরোচের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিত্ দীপকের অনশন, আরেক নেতা সৌরভ দাসের বিজেপি নেতার জেপি নাড্ডার সঙ্গে বৈঠকের ডাক পাওয়ার ঘোষণার মধ্যেই-- সোমবার ব্যাপক বিক্ষোভ ও মার্চ শুরু করে ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (CJP) যুব ও ছাত্র সংগঠন। আটক অভিজিত্ দীপকে। আর তারপরেই সমাজবাদী পার্টির নেত্রী অখিলেশ যাদবের স্ত্রী, সমাজবাদী পার্টির নেত্রী ডিম্পল যাদবকে এই প্রতিবাদ মিছিল থেকে গ্রেফতার করে পুলিস। এই মুহূর্তে সারা দেশ উত্তাল ককরোচ পার্টির এই সংসদ অভিযানকে নিয়ে।
ছাত্রদের এই আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে সংসদ ভবন থেকে প্রতিবাদীদের সঙ্গে পা মেলান সমাজবাদী পার্টির (SP) লোকসভার সাংসদ ডিম্পল যাদব এবং দলের অন্য নেতারা। তবে যন্তর মন্তর অভিমুখে যাওয়ার পথে পুলিশ তাঁদের বাধা দেয় এবং ডিম্পল যাদব-সহ সপা নেতাদের দিল্লি পুলিশ আটক করেছে বলে অভিযোগ তুলেছে সমাজবাদী পার্টি।
সংসদ থেকে মিছিল, পুলিসের বাধা
সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবের স্ত্রী তথা সাংসদ ডিম্পল যাদব এদিন অন্যান্য সপা সাংসদদের সঙ্গে নিয়ে সংসদের বাইরে আসেন এবং পড়ুয়াদের সমর্থনে মিছিল শুরু করেন। আন্দোলনকারীদের হাতে ছিল ‘নিট হ্যায় কি চিট হ্যায়’ (NEET hai, ki Cheat hai) লেখা প্ল্যাকার্ড। কিন্তু দিল্লির মান্ডি হাউস মেট্রো স্টেশন এবং যন্তর মন্তরের সংযোগকারী রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করে বিশাল পুলিস বাহিনী মোতায়েন ছিল। মিছিল যন্তর মন্তরের দিকে এগোনোর চেষ্টা করতেই পুলিস প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সপা-র অভিযোগ, আন্দোলনকারী ও জনপ্রতিনিধিদের কণ্ঠরোধ করতে পুলিস কাঁদানে গ্যাস ও লাঠিচার্জের আশ্রয় নেয় এবং সাংসদদের জোরপূর্বক প্রিভেন্টিভ ডিটেনশনে বা হেফাজতে নেওয়া হয়।
আটক হওয়ার কিছু আগে সংবাদমাধ্যমকে ডিম্পল যাদব বলেন, 'আমরা আজ পুরোপুরি দেশের ছাত্র ও যুব সমাজের পাশে দাঁড়িয়েছি। পরীক্ষা নেওয়ার এই পুরো প্রক্রিয়াটাই এখন দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, যার মানসিক ও ভবিষ্যৎ মাসুল দিতে হচ্ছে তরুণ প্রজন্মকে। দেশের সর্বত্র তরুণরা নিজেদের কথা বলতে চাইছে, কিন্তু সরকার এতটাই একগুঁয়ে ও সংবেদনহীন যে তারা কারও কথাই শুনতে চাইছে না। ছাত্ররা কেবল একটি স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ পরীক্ষা চায়, কিন্তু বিজেপি সরকার না চায় স্বচ্ছ পরীক্ষা, না চায় স্বচ্ছ নির্বাচন।'সোনম ওয়াংচুকের আন্দোলনের কথাও মনে করিয়ে দিয়ে সরকারকে আলোচনার টেবিলে বসার আহ্বান জানান ডিম্পল।
সংসদ ভবনের ভেতরে ও বাইরে তুলকালাম
দিল্লির রাজপথে যখন ছাত্রদের ওপর লাঠিচার্জের ঘটনা ঘটছে, তখন সংসদের রাজ্যসভাতেও এই নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'উত্তরপ্রদেশেই ২০টির বেশি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে, কিন্তু বিজেপি নেতাদের যোগসূত্র থাকার কারণে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। যুব সমাজকে চাকরির অধিকার থেকে বঞ্চিত করতেই এই চক্রান্ত করা হচ্ছে। ছাত্ররা নিজেদের দাবি নিয়ে সংসদে আসতে চাইলেও লাঠি মেরে তা আটকানো হচ্ছে।'
উত্তপ্ত যন্তর মন্তর
অভিজিৎ দিপকের নেতৃত্বে ককরোচ জনতা পার্টি এই ‘সংসদ চলো’ অভিযানের ডাক দিয়েছিল, যেখানে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি তোলা হয়েছে। নিরাপত্তার কারণে দিল্লিতে আগে থেকেই ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার (BNSS) ১৬৩ ধারা চাপিয়ে বড় জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু সেই বিধিনিষেধ ও নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করেই হাজার হাজার ছাত্র বিক্ষোভে যোগ দেন। পুলিস ডিম্পল যাদব ও বিরোধী নেতাদের আটক করার খবর চাউর হতেই যন্তর মন্তর চত্বরে উত্তেজনা আরও কয়েক গুণ বেড়ে যায়। যদিও দিল্লি পুলিসের তরফে আটক বা বলপ্রয়োগ নিয়ে এখনও পর্যন্ত বিস্তারিত আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি।
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