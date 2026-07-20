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দিল্লির যন্তর মন্তরে ভয়ংকর বিক্ষোভ: ককরোচের সাংসদ অভিযান মিছিল থেকেই পুলিস গ্রেফতার করল সপা নেত্রী, অখিলেশ যাদবের স্ত্রী ডিম্পলকে

CJP Protest in Jantar Mantar: অভিজিৎ দিপকের নেতৃত্বে ককরোচ জনতা পার্টি এই ‘সংসদ চলো’ অভিযানের ডাক দিয়েছিল, যেখানে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি তোলা হয়েছে। নিরাপত্তার কারণে দিল্লিতে আগে থেকেই ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার (BNSS) ১৬৩ ধারা চাপিয়ে বড় জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 20, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:17 PM IST
দিল্লির যন্তর মন্তরে ভয়ংকর বিক্ষোভ: ককরোচের সাংসদ অভিযান মিছিল থেকেই পুলিস গ্রেফতার করল সপা নেত্রী, অখিলেশ যাদবের স্ত্রী ডিম্পলকে
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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