Kakoli Ghosh Dastidar: "মাথা কেটে যাবে, তবু ঝুঁকবে না!", মমতার ৪০ বছরের সঙ্গ ছেড়ে চরম বিদ্রোহী কাকলি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে চলা তীব্র সংকটের মাঝেই নীরবতা ভাঙলেন দলের সদ্য বিদ্রোহী নেত্রী কাকলি ঘোষ দস্তিদার। তৃণমূলের দীর্ঘ ৪০ বছরের সম্পর্ক ত্যাগ করার পথে তিনি কড়া বার্তা দিলেন। এই মূহুর্তে নজিরবিহীন বিদ্রোহের সবচেয়ে বড় এবং প্রধান মুখ তিনিই। এক বিস্ফোরক দাবি করে কাকলি জানিয়েছেন যে, তৃণমূলের অন্তত ২০ জন অসন্তুষ্ট সাংসদ বর্তমানে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন এনডিএ জোটে যোগ দেওয়ার জন্য আলোচনা চালাচ্ছেন। বাংলার যে দলের প্রতি আনুগত্য নিয়ে একসময় কোনও প্রশ্নই তোলা যেত না, সেই তৃণমূলের জন্য এটা চরম ধাক্কা।
মাথা কাটা যাবে তবু ঝুঁকবে না
দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে সংঘাত এবং দল ছাড়ার জল্পনা নিয়ে মুখ খুলে কাকলি ঘোষ দস্তিদার সাফ জানিয়েছেন, তিনি কোনও অন্যায়ের কাছে মাথা নত করবেন না। সিনেমার সংলাপের ঢঙে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় তিনি বলেন, "সার কাটেগা, লেকিন ঝুকেগা নহি"। এই মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, দলের একাংশের চাপ বা আক্রমণের মুখে তিনি নিজের অবস্থান থেকে একচুলও নড়ছেন না।
মমতার ৪০ বছরের সঙ্গ ছাড়ার কারণ
কাকলি ঘোষ দস্তিদার জানান, ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার অনেক আগে থেকেই প্রায় ৪০ বছর ধরে তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন। দীর্ঘ চার দশকের এই সম্পর্ক ছিন্ন করে এনডিএ-কে সমর্থন করার সিদ্ধান্তের পেছনে তিনি গত কয়েক বছরে রাজ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতিকে দায়ী করেছেন। তাঁর মতে, এই ক্ষেত্রগুলিতে দলের কাজ একেবারেই সন্তোষজনক ছিল না। এমনকী সাম্প্রতিক সময়ে আরজি কর কাণ্ডে তাঁর ভূমিকা নিয়ে দলের ভেতরের একাংশ, বিশেষ করে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেতারা যেভাবে কড়া আক্রমণ শানিয়েছেন, তাতে তিনি গভীরভাবে ক্ষুব্ধ। দীর্ঘদিনের এই সম্পর্ক এবার ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে বলেই তাঁর এই মন্তব্য ইঙ্গিত দিচ্ছে।
"হারের ভয়ে দল ছাড়ছি না, অনেক সহ্য করেছি"
নির্বাচনে পরাজয়ের কারণে তিনি দল ছাড়ছেন—এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বারাসাতের তিনবারের এই সাংসদ বলেন, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সবসময়ই তাঁর ‘পথপ্রদর্শক, পরামর্শদাতা এবং নেত্রী’ হিসেবে দেখেছেন। যখন মমতা ক্ষমতায় ছিলেন না, তখনও তাঁর পাশে ছিলেন। তৃণমূল নেতাদের সমালোচনার জবাবে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, আমি শুরু থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছি। ২০০১ সালে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে কাউন্সিলর হিসেবে লড়াই করেছি। আমি একটি রাজনৈতিক পরিবার থেকে এসেছি। আমি অনেক সহ্য করেছি। ওইসব লোকেদের কথায় আমার কিচ্ছু যায় আসে না।
লোকসভার স্পিকারকে চিঠি এবং ২০ জন সাংসদের স্বাক্ষর
তিনি আরও খোলসা করেন যে, অসন্তুষ্ট সাংসদরা ইতিমধ্যেই লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে সংসদে আলাদা বসার ব্যবস্থার জন্য চিঠি পাঠিয়েছেন। রাজ্যের অরাজকতা ও অপশাসনের অবসান ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের স্বার্থে তাঁরা কেন্দ্র এবং বিজেপি শাসিত রাজ্য সরকারের সঙ্গে কাজ করতে ইচ্ছুক। কোনও প্রকার হুমকির মুখে পড়ে তাঁরা এনডিএ-তে যোগ দিচ্ছেন—এই দাবি উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন, আপনারা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে একা বসে আছি। এখানে ভয়ের কী আছে? আমরা ২০ জন সাংসদ একসঙ্গে বসে স্বাক্ষর করেছি।
দল আমাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল
ইস্তফা দেওয়ার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তৃণমূলের পক্ষ থেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়েছিল কি না—এই প্রশ্নে কাকলি জানান, ওপাশ থেকে কেউ কোনও যোগাযোগ করার চেষ্টা করেনি। দল তাঁকে সম্পূর্ণ অবহেলা করেছে দাবি করে তিনি বলেন, আমাকে স্রেফ একপাশে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।
দিল্লির নেতাদের সঙ্গে বৈঠক ও দলবদল জল্পনা
তৃণমূলের অন্য এক বিদ্রোহী সাংসদ শর্মিলা সরকারের সঙ্গে কাকলি ঘোষ দস্তিদারও সম্প্রতি দিল্লির বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দর যাদবের বাসভবনে বৈঠক করেছেন বলে খবর। এর পরেই তৃণমূলের একাংশ তাঁদের 'বিশ্বাসঘাতক' বলে দাগিয়ে দেয় এবং সাংসদ পদ ছেড়ে নতুন করে ভোটে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জ জানায়। সেই আক্রমণের জবাবেই কাকলি বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি লড়াইয়ের ময়দান ছাড়ছেন না।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)