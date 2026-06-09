Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /Kakoli Ghosh Dastidar: মাথা কেটে যাবে, তবু ঝুঁকবে না!, মমতার ৪০ বছরের সঙ্গ ছেড়ে চরম বিদ্রোহী কাকলি

Kakoli Ghosh Dastidar: "মাথা কেটে যাবে, তবু ঝুঁকবে না!", মমতার ৪০ বছরের সঙ্গ ছেড়ে চরম বিদ্রোহী কাকলি

TMC Rebel MP Kakoli: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর একগুচ্ছ ইস্তফা, দলবদল এবং প্রকাশ্যে বিদ্রোহের জেরে তৃণমূলের অন্দরে যে সংকট তৈরি হয়েছে, কাকলি দেবীর এই বয়ান তা আরও বাড়িয়ে দিল। দীর্ঘ ৪০ বছর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়াসঙ্গী থাকার পর, তাঁর এই চরম বিদ্রোহী অবস্থান তৃণমূলের অন্দরের ফাটলকেই স্পষ্ট করে দিচ্ছে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 09, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:39 PM IST
Kakoli Ghosh Dastidar: "মাথা কেটে যাবে, তবু ঝুঁকবে না!", মমতার ৪০ বছরের সঙ্গ ছেড়ে চরম বিদ্রোহী কাকলি
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'সততায় মমতাকে একশোয় শূন্য় দেব', বিস্ফোরক প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ
Sukhendu Shekhar Ray resignation39 min ago
2
Abhishek Banerjee45 min ago
3
PoK protests56 min ago
4
Dev1 hr ago
5
CID Raid in Kalighat1 hr ago