Satabdi Roy on Mamata Banerjee: 'দিদি, আই মিস ইউ...' তৃণমূলের ভাঙনের মাঝেই সাংসদ শতাব্দীর বড় বার্তা মমতাকে: কোন পথে রাজনীতি? বড় খবর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃণমূল কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সমীকরণ এখন রোজ বদলাচ্ছে। দল এখন মাঝদরিয়ায়। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে রাজনীতিতে আসা অন্য অনেক সাংসদের মতই সাংসদ শতাব্দী রায় এখন তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ শিবিরের অন্যতম প্রধান মুখ। সম্প্রতি বিজেপির এনডিএ (NDA)-কে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূলের 'বিদ্রোহী' অংশ। এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীতে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের সহকারী (ডেপুটি) শতাব্দী রায় বলেই জোর চর্চা। তবে রাজনৈতিক মতাদর্শে বদল আনলেও দলনেত্রীর প্রতি নিজের আবেগ, অনুভূতি তিনি অস্বীকার করতে পারেননি।
সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে শতাব্দী রায় খোলাখুলি স্বীকার করেছেন যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত রাজনৈতিকভাবে সঠিক হলেও, নৈতিক ও মানসিকভাবে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। দলনেত্রীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'আই মিস ইউ, দিদি'।
নির্বাচনী ধাক্কা
বিধানসভা নির্বাচনে গো হারা হারার পর তৃণমূল কংগ্রেসের ভেতরে তীব্র অসন্তোষ ও অস্থিরতা। দলের একাংশ সাংসদ ইতোমধ্যেই লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে জানিয়েছেন যে তারা এনডিএ-কে সমর্থন করতে চান। অর্থাত্ বিজেপির শরিক হতে চান। শতাব্দীর মতে, দলে এই অসন্তোষ হঠাৎ করে তৈরি হয়নি। দুর্নীতি নিয়ে ওঠা নানান অভিযোগ এবং নির্বাচনের পর দলের অভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে নিয়ে শীর্ষ নেতৃত্বের উদাসীনতাই আর দুর্নীতি-- এই বিদ্রোহের মূল কারণ।
তৃণমূলের বৈঠক
শতাব্দী রায় তাঁর বিস্ফোরক বক্তব্য়ে জানিয়েছেন, নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা একটি পর্যালোচনা বৈঠকই ছিল দল ছাড়ার মূল অনুঘটক বা ‘টার্নিং পয়েন্ট’। তিনি বলেছেন, দলের বহু নেতাই পরাজয়ের কারণগুলো নিয়ে একটি স্বচ্ছ ও সৎ পর্যালোচনা চেয়েছিলেন। কিন্তু তৃণমূল নেত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে ভিন্নমত পোষণ করার মতো পরিবেশ বা সাহস কারও ছিল না। শতাব্দীর কথায়, 'তিনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) পরাজয়ের আসল কারণগুলো মানছিলেন না। আমরা সাংসদ-বিধায়করা দ্রুত সংশোধনী পদক্ষেপ চেয়েছিলাম, কিন্তু দলের ভিতর আলোচনার কোনও সুযোগ বা স্থান ছিল না।'
নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন
তিনি একের পর এক অভিযোগ করেন যে, দুর্নীতি, ভুল রাজনৈতিক কৌশল, স্বজনপোষন এবং একতরফা নেতৃত্বের একার সিদ্ধান্তের কারণে সাধারণ কর্মী ও শীর্ষ নেতারা ধীরে ধীরে দলের থেকে দূরত্ব রাখতে শুরু করেছিলেন। দলের ভিতর মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কমে গিয়েছিল। আর এতেই ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল, যা শেষ পর্যন্ত এই ভাঙনের রূপ নিয়েছে।
এখন ভবিষ্যত কী?
দলের সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে আবেগঘন হয়ে পড়েন শতাব্দী। তিনি মনে করেন, বর্তমান পরিস্থিতি দলের সর্বোচ্চ নেত্রীর জন্যও অত্যন্ত কঠিন ও বেদনাদায়ক।
শতাব্দী জানান, আগামী দিনে তৃণমূল কংগ্রেসের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বা দল একীভূত (merger) করার একটি রাস্তা তৈরি হতে পারে। তবে তিনি এটাও মনে করিয়ে দেন যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই এমন একজন নেত্রী যিনি নিজের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থেকে দল পরিচালনা করতে ভালোবাসেন। ফলে আগামী দিনের রাজনৈতিক মোড় কোন দিকে ঘোরে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।