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  • /Satabdi Roy on Mamata Banerjee: দিদি, আই মিস ইউ... তৃণমূলের ভাঙনের মাঝেই সাংসদ শতাব্দীর বড় বার্তা মমতাকে: কোন পথে রাজনীতি? বড় খবর

Satabdi Roy on Mamata Banerjee: 'দিদি, আই মিস ইউ...' তৃণমূলের ভাঙনের মাঝেই সাংসদ শতাব্দীর বড় বার্তা মমতাকে: কোন পথে রাজনীতি? বড় খবর

TMC Split news: শতাব্দী রায় তাঁর বিস্ফোরক বক্তব্য়ে জানিয়েছেন, নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা একটি পর্যালোচনা বৈঠকই ছিল দল ছাড়ার মূল অনুঘটক বা ‘টার্নিং পয়েন্ট’। তিনি বলেছেন, দলের বহু নেতাই পরাজয়ের কারণগুলো নিয়ে একটি স্বচ্ছ ও সৎ পর্যালোচনা চেয়েছিলেন।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 11, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:11 AM IST
Satabdi Roy on Mamata Banerjee: 'দিদি, আই মিস ইউ...' তৃণমূলের ভাঙনের মাঝেই সাংসদ শতাব্দীর বড় বার্তা মমতাকে: কোন পথে রাজনীতি? বড় খবর

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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