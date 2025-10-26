Maharashtra Shocker: বাড়িওয়ালার ছেলের সঙ্গে তরুণী চিকিৎসকের প্রেম, ঘনঘন শরীরি আদর, যৌনতার ঝড়! প্রশান্ত বিয়েতে না বলায় কি হাতে সুইসাইড নোট লিখে আত্মঘাতী ডাক্তার? জটিল রহস্য...

Maharashtra Shocker: বাড়িওয়ালার ছেলের সঙ্গে তরুণী চিকিৎসকের প্রেম, ঘনঘন শরীরি আদর, যৌনতার ঝড়! প্রশান্ত বিয়েতে না বলায় কি হাতে সুইসাইড নোট লিখে আত্মঘাতী ডাক্তার? জটিল রহস্য...
Maharashtra Satara case: এবার ওই ধৃত সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের পরিবার মুখ খুলেছে। পরিবারের পাল্টা দাবি, ওই চিকিৎসকই তাঁদের ছেলেকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পর থেকেই তিনি তাদের ছেলেকে বিরক্ত করছিলেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: '৪ বার ধর্ষণ করেছে পুলিস! ৫ মাসে ৪ বার ধর্ষণ!' পুলিসের বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ এনে হাতে সুইসাইড নোট লিখে আত্মঘাতী মহরাষ্ট্রের সাতারা মহকুমা হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসক। এবার সেই মামলায় নাটকীয় মোড়। আত্মঘাতী তরুণী চিকিৎসকের বিরুদ্ধেই অভিযোগ দায়ের পুলিসে
মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলায় ২৮ বছর বয়সী মহিলা চিকিৎসকের আত্মহত্যার ঘটনায় এক চাঞ্চল্যকর মোড়। আত্মহত্যার আগে হাতের তালুতে লেখা একটি সুইসাইড নোটের সূত্র ধরে পুলিসি তদন্তে ধর্ষণ, প্রেমের সম্পর্ক, বিয়ের প্রস্তাব ও প্রত্যাখ্যান এবং মানসিক হয়রানির মতো একাধিক বিষয় উঠে এসেছে। এই ঘটনায় এক পুলিস সাব-ইন্সপেক্টর (PSI) এবং এক সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে।
এবার ওই ধৃত সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের পরিবার মুখ খুলেছে। পরিবারের পাল্টা দাবি, ওই চিকিৎসকই তাঁদের ছেলেকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পর থেকেই তিনি তাদের ছেলেকে বিরক্ত করছিলেন।
ঘটনার সূত্রপাত:
বৃহস্পতিবার রাতে সাতারা জেলার ফলটনের একটি হোটেলের ঘর থেকে ওই মহিলা চিকিৎসকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। তিনি ফলটন সাব-ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। খবর পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং তদন্ত শুরু করে।
হাতের তালুর সুইসাইড নোট:
তদন্তে জানা যায়, ওই চিকিৎসক আত্মহত্যার আগে তার নিজের বাঁ হাতের তালুতে একটি সুইসাইড নোট লিখে গেছেন। সেই নোটে তিনি দুই ব্যক্তিকে তার মৃত্যুর জন্য দায়ী করেছেন:
১. পিএসআই গোপাল বাদানে: চিকিৎসকের অভিযোগ, বাদানে তাকে একাধিকবার ধর্ষণ করেছেন।
২. প্রশান্ত বাঙ্কার: পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার এবং ওই চিকিৎসকের বাড়িওয়ালার ছেলে। তার বিরুদ্ধে মানসিক হয়রানির অভিযোগ আনা হয়েছে।
এই নোটের ভিত্তিতে পুলিস ওই দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধর্ষণ এবং আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে এফআইআর দায়ের করেছে। পিএসআই বাদানে আত্মসমর্পণ করেছে এবং প্রশান্ত বাঙ্কারকেও পুলিস গ্রেফতার করেছে।
কিন্তু এই ঘটনার তদন্তে নতুন মোড় এসেছে- অভিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার প্রশান্ত বাঙ্কারের পরিবার পাল্টা অভিযোগ তুলেছে।
বাঙ্কারের পরিবারের দাবি:
পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, ওই চিকিৎসক প্রশান্তের বাড়িতেই ভাড়া থাকতেন। সম্প্রতি প্রশান্ত ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হলে ওই চিকিৎসকই তার চিকিৎসা করেন এবং সেই সূত্রেই তাদের মধ্যে নম্বর বিনিময় হয়।
সম্পর্ক ও বিয়ের প্রস্তাব: ওই চিকিৎসকের সাথে প্রশান্তের সম্পর্ক ছিল। প্রায় ১৫ দিন আগে ওই চিকিৎসক প্রশান্তকে বিয়ের প্রস্তাব দেন।
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান: প্রশান্ত সেই বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হননি।
পাল্টা হয়রানির অভিযোগ: বাঙ্কারের পরিবারের অভিযোগ, প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পর ওই চিকিৎসকই প্রশান্তকে ক্রমাগত ফোন করে এবং মেসেজ পাঠিয়ে 'হয়রান' করছিলেন। তিনি প্রশান্তকে বিয়ে এবং শারীরিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন বলে পরিবারের দাবি। ধৃত টেকির বোন জানিয়েছেন, 'আমার ভাই বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পর থেকেই ওই চিকিৎসক মানসিক চাপে ছিলেন।'
পুলিস জানিয়েছে, তারা অভিযুক্ত বাঙ্কারের এই দাবি এবং দুই পক্ষের মধ্যে হওয়া চ্যাট ও কল রেকর্ডিং খতিয়ে দেখছে।
পুলিসের সঙ্গে সংঘাত:
তদন্তে আরও একটি বিষয় সামনে এসেছে। জানা গেছে, ওই মহিলা চিকিৎসকের সঙ্গে স্থানীয় পুলিসের (যার মধ্যে অভিযুক্ত পিএসআই বাদানেও রয়েছে) দীর্ঘ দিন ধরেই বিরোধ চলছিল। চিকিৎসকের পরিবারের অভিযোগ, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং মেডিক্যাল ফিটনেস সার্টিফিকেট পরিবর্তন করার জন্য তার ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করা হতো। এই নিয়ে তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছিলেন। অন্যদিকে, পুলিসও ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কাজে অসহযোগিতার পাল্টা অভিযোগ করেছিল।
পুলিস সুপার জানিয়েছেন, হাতের তালুতে লেখা নোটটিকে প্রধান প্রমাণ হিসেবে গণ্য করেই তদন্ত চলছে। তবে অভিযুক্তের পরিবারের পাল্টা দাবি এবং পুলিসের সঙ্গে পুরনো সংঘাতের বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
