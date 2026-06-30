১ জুলাই থেকেই আবহাওয়ায় বিগ বিগ চেঞ্জ! কাশ্মীর থেকে বঙ্গোপসাগর ১৫০০ কিমি'র দীর্ঘ 'মনসুন ট্রাফ'; বৃষ্টি-দুর্যোগ?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্যাটেলাইটের চোখে ধরা পড়ল এক অবিশ্বাস্য ছবি! বঙ্গোপসাগর থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে এক মেঘের বলয়! ১৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এক মৌসুমি মেঘের বলয়! টানা কয়েক সপ্তাহের প্রাণঘাতী তাপপ্রবাহ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর বিলম্বিত প্রবেশের পরে নিঃসন্দেহে খুশির খবর। দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের জন্য আবহাওয়ার বিরাট সুখবর এটি।
১৫০০ কিমি'র 'মনসুন ট্রাফ'
কৃত্রিম উপগ্রহের ছবিতে উত্তর বঙ্গোপসাগর থেকে জম্মু ও কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় ১৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি 'মনসুন ট্রাফ' বা মৌসুমি অক্ষরেখার ছবি ধরা পড়েছে। আবহাওয়ার এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ফলে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাপক বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।
১ থেকে ৪ জুলাইয়ে
ভারতের মৌসম ভবন (IMD) জানিয়েছে, এই মৌসুমি অক্ষরেখাটি বর্তমানে হিমালয়ের পাদদেশের কাছাকাছি অবস্থান করছে। তবে ধীরে ধীরে এটি যখন তার স্বাভাবিক অবস্থানের দিকে (দক্ষিণের দিকে) সরে আসবে, তখন উত্তর ভারতে বৃষ্টির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। আবহাওয়াবিদদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ১ থেকে ৪ জুলাইয়ের মধ্যে এই অঞ্চলে বর্ষা পুরোপুরি চলে আসবে।
উপগ্রহের পাঠানো ছবি
ভারতের আবহাওয়া উপগ্রহ 'ইনস্যাট-৩ডিএস'-এর পাঠানো ছবিতে দেখা যাচ্ছে, পূর্ব ভারত থেকে শুরু করে একেবারে হিমালয়-সংলগ্ন অঞ্চল পর্যন্ত ঘন মেঘের একটি বিশাল আস্তরণ তৈরি হয়েছে। প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে বর্ষার ধীরগতির পর, এই ছবি মৌসুমি বায়ুর শক্তিশালী হওয়ারই ইঙ্গিত দিচ্ছে।
'মনসুন ট্রাফ' কী?
'মনসুন ট্রাফ' বা মৌসুমি অক্ষরেখা বিষয়টা কী? মৌসুমি অক্ষরেখা বা 'ট্রাফ' হল দক্ষিণ-পশ্চিম বর্ষার মেরুদণ্ড। এটি মূলত বায়ুমণ্ডলের নিম্নচাপের এক দীর্ঘায়িত অঞ্চল, যা আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাসকে টেনে ভারতের মূল ভূখণ্ডের গভীরে নিয়ে আসে।
শুষ্ক ও উত্তপ্ত দিনের পরে
যখন এই অক্ষরেখাটি উত্তরে অবস্থান করে তখন কেবল হিমালয়ের পাদদেশেই বৃষ্টিপাত সীমাবদ্ধ থাকে এবং দিল্লি, হরিয়ানা ও রাজস্থান-সহ উত্তরের সমভূমিগুলি কার্যত শুষ্ক ও উত্তপ্তই থেকে যায়। গত জুন মাস জুড়ে ঠিক এই পরিস্থিতিই তৈরি হয়েছিল। সোমবারও দিল্লিতে চরম তাপপ্রবাহ অব্যাহত ছিল; সফদরজংয়ে তাপমাত্রা ৪২°C, রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগরে পারদ ৪৫.১°C ছুঁয়েছিল। প্রচুর আর্দ্রতার কারণে ভ্যাপসা গরমও ছিল চরমে।
কৃষিকাজ
এই ১৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ মেঘবলয় ভারতের কৃষি অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত জরুরি। বর্ষার এই স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে আসার অর্থ হল উত্তর ও মধ্য ভারতে খরিফ শস্যের (যেমন ধান, ভুট্টা, সয়াবিন) বীজ বপনের কাজ পুরোদমে শুরু হওয়া, যা এতদিন জলের অভাবে আটকে ছিল।
'ব্রেক মনসুন' থেকে 'অ্যাক্টিভ মনসুন'
বিজ্ঞানের পরিভাষায়, মৌসুমি অক্ষরেখা যখন উত্তরের পাহাড়ের দিকে সরে যায়, তখন তাকে 'ব্রেক মনসুন' বা বর্ষার বিরতি বলা হয়। আর যখন এটি সমভূমির দিকে নেমে আসে, তখন তাকে 'অ্যাক্টিভ মনসুন' বা সক্রিয় বর্ষা বলা হয়। উত্তর ভারত এখন ব্রেক ফেস থেকে অ্যাক্টিভ ফেসে প্রবেশ করছে।
ভারতে বদলে যাচ্ছে বৃষ্টিপাতের ধারা?
ভারতে বদলে যাচ্ছে বৃষ্টিপাতের ধারা? হ্যাঁ, এ বিষয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের একটা প্রভাব তো আছেই। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মৌসুমি অক্ষরেখার খামখেয়ালি আচরণ (হঠাৎ দীর্ঘ বিরতি এবং তারপর অতিবৃষ্টি) জলবায়ু পরিবর্তনের এক স্পষ্ট লক্ষণ। উষ্ণায়নের ফলে বায়ুমণ্ডল আগের চেয়ে বেশি জলীয় বাষ্প ধরে রাখছে, যার ফলে বৃষ্টি হলে তার তীব্রতা অনেক বেশি হচ্ছে। তাছাড়া বৃষ্টি নিয়ে একটা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। গরম সমুদ্র, বাতাসের জলীয় বাষ্প ভারী বৃষ্টি ঘটাচ্ছে কোনও কোনও বছরে। তবে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে অল্প সময়ের মধ্যে। শুধু তাই নয়, কোথাও বৃষ্টি হবে ভয়ংকর, কোথাও প্রায় হবেই না। তীব্র বৃষ্টির ফলে ধস ও বন্যা বাড়বে। দুটি বৃষ্টির স্পেলের মধ্যে ড্রাই স্পেলের সংখ্যা বাড়ছে। আর আগামী দিনের জন্য আবহাওয়ার যে মডেলগুলি পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে, এক্সট্রিম ওয়েদারই আমাদের ভবিতব্য।
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