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১ জুলাই থেকেই আবহাওয়ায় বিগ বিগ চেঞ্জ! কাশ্মীর থেকে বঙ্গোপসাগর ১৫০০ কিমি'র দীর্ঘ 'মনসুন ট্রাফ'; বৃষ্টি-দুর্যোগ?

1 July 1500 km Monsoon Rain Band: স্যাটেলাইটে ধরা পড়ল অবিশ্বাস্য ছবি! বঙ্গোপসাগর থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে ১৫০০ কিমি দীর্ঘ মৌসুমি মেঘের বলয়! প্রাণঘাতী তাপপ্রবাহ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর বিলম্বিত প্রবেশের পরে নিঃসন্দেহে খুশির খবর। এছাড়া মডেলগুলো ইঙ্গিত দিচ্ছে, চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে বঙ্গোপসাগরে এক নতুন নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। নিম্নচাপটি মৌসুমি বায়ুকে আরও শক্তিশালী করবে এবং জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহেই দিল্লি-সহ উত্তর ভারত দীর্ঘ প্রতীক্ষিত স্বস্তির বৃষ্টির মুখ দেখতে চলেছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 30, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 03:03 PM IST
১ জুলাই থেকেই আবহাওয়ায় বিগ বিগ চেঞ্জ! কাশ্মীর থেকে বঙ্গোপসাগর ১৫০০ কিমি'র দীর্ঘ 'মনসুন ট্রাফ'; বৃষ্টি-দুর্যোগ?
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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