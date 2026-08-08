/চিন থেকে কলকাতা ভয়ংকর ৩৫০০ কিমি লম্বা কালো মেঘে ঢেকেছে পৃথিবী: বিপর্যয়ের ইঙ্গিত? মহাপ্রলয়ের অশনি সংকেতে কাঁপছে বাংলা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের আবহাওয়া উপগ্রহ ‘ইনস্যাট-৩ডিএস’ (INSAT-3DS)-এর পাঠানো একটি উপগ্রহচিত্র বিজ্ঞানীদের তাক লাগিয়ে দিয়েছে। উপগ্রহচিত্রে ধরা পড়েছে মহাদেশ জোড়া এক অভূতপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য। পশ্চিম চিন ও তিব্বত মালভূমি থেকে শুরু করে হিমালয় পর্বতমালা অতিক্রম করে উত্তর ও মধ্য ভারত পর্যন্ত প্রায় ৩,৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ বিস্তৃত একটি মেঘের ব্যান্ড বা লম্বা মেঘমালা ছড়িয়ে রয়েছে। বায়ুমণ্ডলের এই বিশাল পরিবর্তন সক্রিয় বর্ষাকালের প্রচণ্ড শক্তি ও অশনি সংকেতকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছে এই ছবি।
উপগ্রহচিত্র এবং মেঘের গঠন
ইনস্যাট-৩ডিএস উপগ্রহের ‘থার্মাল ইনফ্রারেড’ চ্যানেলে তোলা এই ছবিতে এশিয়ার আকাশে উজ্জ্বল সাদা রিবনের মতো অবিরত মেঘের চাদর দেখা গিয়েছে। প্রথম দর্শনে কোনও বিশাল ঝড় মনে হলেও আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন যে, মূলত অত্যন্ত উঁচুতে থাকা বরফ-মেঘের (High-altitude Ice Clouds) একটি বিশালাকার সামিয়ানা।
ইনফ্রারেড ইমেজিং প্রযুক্তির মাধ্যমে মেঘের শীর্ষভাগের তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়। ছবিতে যে উজ্জ্বল সাদা অংশগুলি দেখা যাচ্ছে, সেগুলি বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে ঠান্ডা এবং সবচেয়ে উঁচুতে অবস্থিত মেঘকে নির্দেশ করে। এই মেঘের শীর্ষভাগ ট্রপোপজ (Tropopause)-এর কাছাকাছি প্রায় ১০ থেকে ১৬ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত পৌঁছে যায়।
কী ভাবে তৈরি হল এই দীর্ঘ মেঘের চাদর?
উত্তর ও মধ্য ভারতের ওপর সক্রিয় বর্ষাকালে তৈরি হওয়া শক্তিশালী ও আর্দ্র বজ্রমেঘ (Thunderstorms) থেকে উষ্ণ বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প দ্রুত উঁচুতে উঠে যায়।
এই ঝড় যখন তাদের সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছয়, তখন মেঘের শীর্ষভাগ নেহাই বা ‘অ্যানভিল’-এর (Anvil) মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে সূক্ষ্ম বরফের স্ফটিক দিয়ে তৈরি বিশাল বরফ-মেঘ বা ‘সিরাস কোন’ (Cirrus Clouds) গঠিত হয়।
বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগের তীব্র বাতাস এই বরফের মেঘকে তাদের উৎপত্তিস্থল থেকে শত শত কিলোমিটার দূরে ঠেলে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে একাধিক ঝড়ের চূড়া থেকে নির্গত এই বরফ-মেঘ একত্রিত হয়ে এক অবিরত দীর্ঘ মেঘমালায় রূপ নেয়, যা বর্তমানে চীন, তিব্বত ও ভারতের আকাশে ৩,৫০০ কিলোমিটারজুড়ে বিস্তৃত হয়েছে।
ঝড় নয়, বর্ষার সংকেত
আবহাওয়াবিদদের মতে, উপগ্রহচিত্রে এই ধরণের সুবিশাল মেঘমালা দৃশ্যমান হওয়া সক্রিয় বর্ষার (Active Monsoon) একটি স্পষ্ট ও অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর অর্থ মেঘের চাদরের নিচে প্রবল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাত হচ্ছে এবং বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগের বাতাস একে দীর্ঘদিন ধরে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করছে।
দক্ষিণ ভারতের 'ট্রপিক্যাল ইস্টার্লি জেট' (Tropical Easterly Jet) এবং আরও উত্তরে থাকা 'ওয়েস্টার্লি' (Westerlies) বায়ুর সমন্বিত প্রভাবে এটি দীর্ঘ রূপ ধারণ করেছে।
বিজ্ঞানীরা স্পষ্ট করেছেন যে, এটি কোনও সাইক্লোন বা নিম্নচাপ নয়; বরং পুরো ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে একসাথে ঘটে চলা অসংখ্য বর্ষার ঝড়ের এক সম্মিলিত বায়ুমণ্ডলীয় প্রতিফলন।
আগামী দিনগুলিতেও বর্ষা সক্রিয় থাকায় দক্ষিণ এশিয়ার আকাশে এই ধরণের বিস্ময়কর আবহাওয়া দৃশ্যমান থাকবে।
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