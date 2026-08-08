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চিন থেকে কলকাতা ভয়ংকর ৩৫০০ কিমি লম্বা কালো মেঘে ঢেকেছে পৃথিবী: বিপর্যয়ের ইঙ্গিত? মহাপ্রলয়ের অশনি সংকেতে কাঁপছে বাংলা

3500 km cloud band China to India: ইনস্যাট-৩ডিএস উপগ্রহের ‘থার্মাল ইনফ্রারেড’ চ্যানেলে তোলা এই ছবিতে এশিয়ার আকাশে উজ্জ্বল সাদা রিবনের মতো অবিরত মেঘের চাদর দেখা গিয়েছে। প্রথম দর্শনে কোনও বিশাল ঝড় মনে হলেও আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন যে, মূলত অত্যন্ত উঁচুতে থাকা বরফ-মেঘের (High-altitude Ice Clouds) একটি বিশালাকার সামিয়ানা।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 08, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 04:33 PM IST
চিন থেকে কলকাতা ভয়ংকর ৩৫০০ কিমি লম্বা কালো মেঘে ঢেকেছে পৃথিবী: বিপর্যয়ের ইঙ্গিত? মহাপ্রলয়ের অশনি সংকেতে কাঁপছে বাংলা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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