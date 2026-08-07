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'ওঁদের সামনে মিষ্টি দিয়েছে, ওঁদের জিভ দিয়ে জল পড়ছে'! সংখ্যালঘু সাংসদদের 'মীরজাফর' বলে তীব্র কটাক্ষ সৌগতর, বিঁধলেন মোদীকেও

Saugata Roy on Minority MPs: এনসিপিআই সাংসদদের প্রাতঃরাশ বৈঠকে ডেকেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই বৈঠকে যোগ দিলেন এনসিপিআই-র তিন মুসলিম সাংসদ আবু তাহের, খলিলুর রহমান এবং ইউসুফ পাঠান। সেখানে মোদীজি লুক ইস্টের কথা বলেছেন। সৌগত রায় এর তীব্র সমালোচনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য নিয়ে সৌগত বলেন, '১২ বছর বাংলার উন্নয়নের কথা মনে হয়নি প্রধানমন্ত্রীর! এখন হঠাৎ করে মনে হল! ১২ বছর পরে প্রধানমন্ত্রী 'লুক ইস্টে'র কথা বলছেন।'

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 07, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 02:44 PM IST
'ওঁদের সামনে মিষ্টি দিয়েছে, ওঁদের জিভ দিয়ে জল পড়ছে'! সংখ্যালঘু সাংসদদের 'মীরজাফর' বলে তীব্র কটাক্ষ সৌগতর, বিঁধলেন মোদীকেও

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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