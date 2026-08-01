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বামপন্থা হল সমাজের চরম বিষ, বাঁচতে চাইলে বাচ্চাদের এর থেকে দূরে রাখুন: বিস্ফোরক কঙ্গনা রানাওয়াত

Kangna Ranaut on Jantar Mantar Protest: এবার সেই ক্ষমা প্রার্থনার ভিডিয়োর স্ক্রিনশট শেয়ার করে বিতর্ক বাড়িয়ে তুললেন বলিউড অভিনেত্রী তথা বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 01, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:34 PM IST
বামপন্থা হল সমাজের চরম বিষ, বাঁচতে চাইলে বাচ্চাদের এর থেকে দূরে রাখুন: বিস্ফোরক কঙ্গনা রানাওয়াত

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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