/বামপন্থা হল সমাজের চরম বিষ, বাঁচতে চাইলে বাচ্চাদের এর থেকে দূরে রাখুন: বিস্ফোরক কঙ্গনা রানাওয়াত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লির যন্তর মন্তরে ককরোচদের ডাকে দেশের যুবসমাজের বিক্ষোভের খবরে উত্তাল রাজনীতি। সেই বিক্ষোভে ১৫র এর কিশোরী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে আপত্তিকর ও অশালীন ভাষা ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ। আর এতেই তোবপাড় বিজেপি সমর্থক থেকে কিছু সাধারণ মানুষও। ওই ঘটনায় অভিযুক্ত নয়ডার কিশোরী সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় হাত জোর করে দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়ে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন।
এবার সেই ক্ষমা প্রার্থনার ভিডিয়োর স্ক্রিনশট শেয়ার করে বিতর্ক বাড়িয়ে তুললেন বলিউড অভিনেত্রী তথা বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত।
নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে এক তীব্র কড়া বার্তায় অভিভাবকদের উদ্দেশে কঙ্গনা আহ্বান জানিয়েছেন, তাঁরা যেন নিজেদের সন্তানদের ‘কুচক্রী বামপন্থী’ ও ‘উগ্র ফেমিনিস্ট’ চিন্তাধারার প্রভাব থেকে দূরে রাখেন।
কঙ্গনার কড়া মন্তব্য ও আত্মপর্যালোচনার বার্তা ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ওই কিশোরীর ভিডিয়োর একটি ছবি পোস্ট করে কঙ্গনা রানাওয়াত লিখেছেন, 'ওর বয়স মাত্র ১৫ বছর। মেয়েটি নিজেই স্বীকার করেছে যে সে তার পুরো জীবনে মোদীজির বিরুদ্ধে কখনও কিছু লেখেনি বা বলেনি। কিন্তু ঘটনার দিন তার বন্ধুরা তাকে সেখানে নিয়ে যায় এবং কিছু লোক প্ররোচিত করে প্রধানমন্ত্রীকে গালিগালাজ করায়।'
অভিভাবকদের সতর্ক করে বিজেপি সাংসদ আরও বলেন, 'আপনারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের এই ক্ষতিকর উগ্র ফেমিনিস্ট ও আসুরিক বামপন্থীদের হাত থেকে রক্ষা করুন। আমাদের নিজেদের সমাজ হিসেবেও আত্মপর্যালোচনা করা প্রয়োজন। আমাদের মেয়েদের এভাবে খুব সহজে বিভ্রান্ত বা চালনা করা হচ্ছে কেন? সমাজ হিসেবে আমরা কোথাও ব্যর্থ হচ্ছি, তাই আমাদের কন্যাসন্তানদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।'
কিশোরীর ক্ষমা প্রার্থনা ও ঘটনার প্রেক্ষাপট উল্লেখ্য, নিট (NEET) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং নানা অনিয়মের অভিযোগে সম্প্রতি যন্তর মন্তরে ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (CJP)-র ব্যানারে একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে কনট প্লেট ও যন্তর মন্তর চত্বরে বিক্ষোভ চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর প্রয়াত মায়ের উদ্দেশে অত্যন্ত অশালীন ও কটু মন্তব্য করার অভিযোগ ওঠে ওই কিশোরীর বিরুদ্ধে।
ভিডিয়োটি ছড়িয়ে পড়তেই নয়ডার এক্সপ্রেসওয়ে থানায় এফআইআর (FIR) দায়ের হয় এবং পরবর্তীতে তা দিল্লি পুলিসের স্পেশাল সেলে স্থানান্তরিত করা হয়।
আইনি টানাপোড়েনের মাঝে শনিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই কিশোরী একটি ছোট ভিডিয়ো বার্তা প্রকাশ করেন। সেখানে মাথা নিচু ও হাত জোড় করে কান্নাভেজা গলায় সে বলে, 'আমি কিছু মানুষের প্ররোচনায় পড়ে খুব খারাপ কথা বলে ফেলেছি। এটা আমার জীবনের প্রথম ও শেষ ভুল। আমার বয়স মাত্র ১৫ বছর, ভুল বুঝে আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি সমাজে কারও মুখোমুখি হতে পারছি না লজ্জায়...'
প্রধানমন্ত্রীর অবস্থান ও সামাজিক বিতর্ক
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেও প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। এক ভিডিয়ো বার্তায় তিনি বলেন, এই ধরনের শব্দ প্রয়োগ সামাজিকভাবে বেদনাদায়ক হলেও তরুণ প্রজন্মকে শাস্তি দিয়ে বা আদালত-পুলিসের চক্করে ফেলে সংশোধন করা সম্ভব নয়।
তারা বিভ্রান্ত, তারা শিশু, তাই তাদের শাস্তি দেওয়ার বদলে সঠিক পথ দেখানোই প্রবীণদের কাজ।
তবে কঙ্গনা রানাওয়াতের এই মন্তব্য বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। একদিকে বিরোধী ও বামপন্থী সংগঠনগুলি রাজনৈতিক ফায়দা তোলার অভিযোগে সরব হয়েছে, অন্যদিকে বিজেপি সমর্থক ও একাংশ অভিভাবক কঙ্গনার বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে কিশোর-কিশোরীদের মানসিক বিপথগামিতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।
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