/দিল্লিতে গণধর্ষণের পর নাবালিকা খুন, দেহ খেল কুকুরে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজধানী দিল্লিতে ১৬ বছরের এক নাবালিকাকে গণধর্ষণের পর ছুরি মেরে খুনের অভিযোগ। খুনের পর দেহ উত্তর দিল্লির স্বরূপনগরের একটি খোলা মাঠে ফেলে দেওয়া হয়। কয়েক দিন পর দেহ উদ্ধার হলে দেখা যায়, শরীরের কিছু অংশ খেয়ে ফেলেছে পথকুকুর। একটি হাতও দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পাওয়া যায়।
১৩ সেপ্টেম্বর কুশক রোডের কাছে জয়পাল রানার মাঠ থেকে পচাগলা দেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। দেহ এতটাই পচে গিয়েছিল যে, প্রথমে মৃতের লিঙ্গও নিশ্চিত করা যায়নি। পরে তদন্তে তাঁর পরিচয় জানা যায়। পরিবারের তরফে তাঁর নিখোঁজ হওয়ার কোনও অভিযোগও করা হয়নি।
পুলিশের দাবি, অভিযুক্তদের সঙ্গে ওই কিশোরীর পরিচয় ছিল। ঘটনার দিন একটি টেম্পোয় তাঁদের সঙ্গে যাওয়ার প্রমাণ মিলেছে। এরপর টেম্পোর মধ্যেই তাঁকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। পরে ছুরি মেরে খুন করে দেহটি মাঠে ফেলে দেওয়া হয়।
প্রত্যক্ষদর্শী না থাকায় তদন্তকারীরা ৫০টিরও বেশি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করেন। একটি টেম্পোর গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় বিভিন্ন এলাকার ফুটেজ ধরে সেটির গতিপথ অনুসরণ করা হয়। ১৫-১৬ সেপ্টেম্বর রাতভর তল্লাশির পর টেম্পোটি চিহ্নিত করে চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।
এর পরেই চার জনকে আটক করে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক শিবম ওরফে সুদামা ওরফে চুচু এবং ১৬ ও ১৭ বছরের তিন নাবালক রয়েছে। দু’টি ছুরি, অভিযুক্তদের পোশাক এবং টেম্পো উদ্ধার হয়েছে। BNS ও POCSO আইনে মামলা দায়ের করে তদন্ত চলছে।
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