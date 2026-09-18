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দিল্লিতে গণধর্ষণের পর নাবালিকা খুন, দেহ খেল কুকুরে

Delhi Gang Rape: টেম্পোর মধ্যেই গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। পরে ছুরি মেরে খুন করে দেহটি মাঠে ফেলে দেওয়া হয়। ১৩ সেপ্টেম্বর কুশক রোডের কাছে জয়পাল রানার মাঠ থেকে পচাগলা দেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 18, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 06:59 PM IST
দিল্লিতে গণধর্ষণের পর নাবালিকা খুন, দেহ খেল কুকুরে

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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