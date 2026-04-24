SBI customers beware: এমন মেসেজ পেয়েছেন? মুহূর্তে খালি হয়ে যেতে পারে আপনার অ্যাকাউন্ট- SBI গ্রাহকরা সাবধান

Bank Scam Message: এই নতুন ধরনের প্রতারণায় গ্রাহকদের তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। আর সেই সুযোগেই গ্রাহকদের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নেওয়া হচ্ছে। কীভাবে হচ্ছে এই প্রতারণা?

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 24, 2026, 06:30 PM IST
নতুন ধরনের ব্যাংক জালিয়াতিতে SBI গ্রাহকরা সাবধান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডিজিটাল পেমেন্টের যগে ব্যাংক জালিয়াতির প্রবণতা আরও বাড়ছে। বর্তমানে পেমেন্ট থেকে কেনাকাটা—সবকিছুই ডিজিটাল মাধ্যমে হচ্ছে। আর এই সুযোগকেই কাজে লাগাচ্ছে প্রতারকরা। আর তাই দেশের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (SBI) তার গ্রাহকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা জারি করেছে। 

সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, ভুয়ো মেসেজের মাধ্যমে গ্রাহকদের ব্যাঙ্কিং তথ্য চুরি করার চেষ্টা করা হতে পারে। তাই গ্রাহকরা যেন সতর্ক থাকেন। সতর্ক করা হয়েছে যে, এই নতুন ধরনের প্রতারণায় গ্রাহকদের তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। আর সেই সুযোগেই তাদের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নেওয়া হচ্ছে। 

ব্যাংক সতর্ক করেছে যে, প্রতারকরা প্রথমে একটি মেসেজ পাঠাচ্ছে। যেখানে বলা হচ্ছে যে আপনার YONO SBI অ্যাপ বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ আপনার আধার কার্ড আপডেট করা নেই। এরপর আপনাকে দ্রুত KYC আপডেট করতে বলা হবে। আর আপডেটের জন্য একটি লিঙ্কও পাঠাচ্ছে প্রতারকরা। যাতে ক্লিক করতে বলা হচ্ছে। 

এরপর যেই সেই লিঙ্ক থেকে আপনি APK ফাইল ডাউনলোড করবেন, তখনই আপনার সমস্ত লগইন তথ্য, ব্যাঙ্ক ডিটেলস এবং মোবাইল নম্বরের তথ্য প্রতারকদের হাতে চলে যাবে। যার মাধ্যমে আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নেবে প্রতারকরা। এইভাবেই ফাঁদ পেতে চলছে অনলাইনে ব্যাংক জালিয়াতি।

তাই গ্রাহকদের উদ্দেশে SBI-র পরামর্শ—
১) কোনও সন্দেহজনক মেসেজ বা লিঙ্কে ক্লিক করবেন না।
২) কোনও অবস্থাতেই ব্যাঙ্কের তথ্য শেয়ার করবেন না।
৩) অচেনা অ্যাপ বা লিঙ্ক থেকে লগইন করবেন না।
৪) KYC বা ব্যাঙ্ক আপডেট সংক্রান্ত মেসেজ পেলে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট বা সরাসরি ব্যাঙ্কে গিয়ে যাচাই করুন।
৫) তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না।

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

