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সেপ্টেম্বরে ৩ দিন ব্যাংক ধর্মঘট, UPI-নেট ব্যাঙ্কিং-ATM সার্ভিসের কী হবে? জানিয়ে দিল SBI

Bank Strike: ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রস্তাবিত ৩ দিনের ধর্মঘটের সময়েও জরুরি ব্যাঙ্কিং পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 20, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 07:35 PM IST
সেপ্টেম্বরে ৩ দিন ব্যাংক ধর্মঘট, UPI-নেট ব্যাঙ্কিং-ATM সার্ভিসের কী হবে? জানিয়ে দিল SBI

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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