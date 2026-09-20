/সেপ্টেম্বরে ৩ দিন ব্যাংক ধর্মঘট, UPI-নেট ব্যাঙ্কিং-ATM সার্ভিসের কী হবে? জানিয়ে দিল SBI

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সেপ্টেম্বর মাসে টানা ৩ দিন দেশজুড়ে ব্যাংক ধর্মঘট। ব্যাংক কর্মকর্তা ও কর্মীদের প্রায় ৯০ শতাংশ যে ৭টি ইউনিয়নের যৌথ সংগঠন ইউনাইটেড ফোরাম অব ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস এর অধীন তারাই দেশজুড়ে ৩ দিনের ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। ব্যাংক বন্ধ থাকছে ২৮ তারিখ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত। এই ধর্মঘটের কারণে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। তাই গ্রাহকদের আগাম সতর্ক করে দিয়ে একটি নির্দেশিকা করল স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া।
এসবিআই তাদের নতুন বিজ্ঞপ্তিতে গ্রাহকদের পরামর্শ দিয়েছে, ৩ দিনের ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের সময় যে কোনো ধরনের ভোগান্তি এড়াতে লেনদেন-সহ যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেন তারা ধর্মঘট শুরু হওয়ার আগেই সেরে ফেলেন। যে সব কাজের জন্য ব্যাংকের শাখায় সরাসরি যাওয়া বা শাখা থেকে সরাসরি সহায়তার প্রয়োজন হয়, সেগুলো ধর্মঘটের আগেই শেষ করে ফেলার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রস্তাবিত ৩ দিনের ধর্মঘটের সময়েও জরুরি ব্যাঙ্কিং পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে কর্মীদের অংশগ্রহণের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন শাখায় কাজকর্মে প্রভাব পড়তে পারে।
জরুরি ব্যাঙ্কিং প্রয়োজনের জন্য গ্রাহকদের ATM এবং গ্রাহক সেবা কেন্দ্র ব্যবহার করার অনুরোধ জানিয়েছে এসবিআই। এছাড়া, ওই সময়ে নগদ টাকার সমস্ত লেনদেনের জন্য গ্রাহকদের ATM এবং স্বয়ংক্রিয় টাকা জমা ও তোলার মেশিন ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
অনলাইন লেনদেনের জন্য গ্রাহকদের নিজস্ব ডিজিটাল মাধ্যমগুলো ব্যবহার করার পরামর্শও দিয়েছে এসবিআই। ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রে যে কেউ নেট ব্যাঙ্কিং, ইয়োনো (YONO), মোবাইল ব্যাঙ্কিং এবং ইউপিআই ব্যবহার করতে পারেন।
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