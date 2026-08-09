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জুনিয়র অ্যাসোসিয়েটস পদে প্রচুর লোক নিচ্ছে SBI, জেনে নিন যোগ্যতা, ফর্ম ফিল আপের শেষ তারিখ

SBI Jobs: আগামী ২৭ আগস্ট ২০২৬ তারিখের মধ্যে অনলাইনে তাঁদের আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন প্রার্থীরা

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 09, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:21 PM IST
জুনিয়র অ্যাসোসিয়েটস পদে প্রচুর লোক নিচ্ছে SBI, জেনে নিন যোগ্যতা, ফর্ম ফিল আপের শেষ তারিখ

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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