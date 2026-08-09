/জুনিয়র অ্যাসোসিয়েটস পদে প্রচুর লোক নিচ্ছে SBI, জেনে নিন যোগ্যতা, ফর্ম ফিল আপের শেষ তারিখ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মোট ১৫৩৮ পদে জুনিয়র অ্যাসোসিয়েট নিচ্ছে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া। এনিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে ৭ অগাস্ট। তফসিলি জাতি তফসিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য পড়ে থাকা সংরক্ষিত ওই শূন্যপদগুলি পূরণ করতেই এই বিশেষ নিয়োগ করা হচ্ছে। আবেদেন বিস্তারিত রয়েছে এই লিঙ্কে।
আবেদনের দিনক্ষণ
আগামী ২৭ আগস্ট ২০২৬ তারিখের মধ্যে অনলাইনে তাঁদের আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন প্রার্থীরা। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক ঘোষিত বিভিন্ন ধাপের মাধ্যমে বাছাই প্রক্রিয়া পরিচালিত হবে। স্টেট ব্যাঙ্ক ক্লার্ক নিয়োগ ২০২৬ অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।
কাদের জন্য কত পদ
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী তপসিলি জাতিদের জন্য রয়েছে ২০৭ পদ, তপসিলি উপজাতিদের জন্য রয়েছে ১২১৯ পদ এবং ওবিসিদের জন্য রয়েছে ১১২ পদ। যেহেতু গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়াটাই তপসিলি জাতি-উপজাতি-ওবিসিদের জন্য তাই জেনারেলদের জন্য কোনও খালি পদ নেই।
কোন রাজ্যের জন্য কত পদ
গুজরাত-২৮৯
মহারাষ্ট্র-১৬৫
মধ্যপ্রদেশে-১৩৪
ঝাড়খণ্ড-১৩৩
কর্ণাটক-১২০
ওড়িশা-১১১
রাজস্থান-১০৬
অন্ধ্রপ্রদেশ-৮৮
তামিলনাড়ু-৬৫
পশ্চিমবঙ্গ-৫৫
জম্মু ও কাশ্মীর-৪২
অসম-৩৯
বয়সসীমা-যোগ্যতা
স্নাতক হতে হবে। তবে স্নাতকের ফাইনাল ইয়ারের পড়ুয়ারাও আবেদন করার যোগ্য। সেক্ষত্রে চাকরিপ্রার্থীকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬ সালের মধ্য়ে স্নাতক হওয়ার সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে। বয়স সীমার ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে ২০-২৮ বছরের মধ্যে বয়স হতে হবে। ওবিসিদের ক্ষেত্রে বয়সের ছাড় রয়েছে।
পরীক্ষা
প্রার্থীকে প্রিলিমস, মেইনস ও ল্যাঙ্গোয়েজ টেস্ট দিতে হবে। প্রিলিমস হবে সেপ্টেম্বরে। মেইনস অক্টোবর কিংবা নভেম্বরে নেওয়া হতে পারে। প্রিমিলিমসে ১০০ নম্বরের অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে চাকরিপ্রার্থীদের।
আবেদন
https://testbook.com/sbi-clerk লিঙ্কে ক্লিক করে।
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