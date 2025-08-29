Supreme Court on Sonali Biwi Push back issue: শুধু বাংলায় কথা বলেছিলেন সোনালি! এই 'অপরাধে' বীরভূমের প্রেগন্যান্ট মেয়েটিকে বাংলাদেশে পুশব্যাক কেন? ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট...

Supreme Court on Sonali Biwi Push back issue: শুধু বাংলায় কথা বলেছিলেন সোনালি! এই 'অপরাধে' বীরভূমের প্রেগন্যান্ট মেয়েটিকে বাংলাদেশে পুশব্যাক কেন? ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট...
Sonali Bibi Pushback case: নোটিশের জবাব দেওয়ার বদলে কলকাতা হাইকোর্টে সোনালী বিবির মামলায় কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়, এই সংক্রান্ত মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন তাই হাইকোর্ট যেন এখন এই মামলা না শোনে।
রাজীব চক্রবর্তী: বাংলা ভাষায় কথা বললেই বাংলাদেশি তকমা ? সুপ্রিম কোর্টে বিস্তারিত তথ্য সহ হলফনামা দেবে কেন্দ্রীয় সরকার।
শুক্রবার বাঙালি হেনস্থা ইস্যুতে এবার একাধিক প্রশ্ন উঠল শীর্ষ আদালতে। কেন নাগরিকত্ব যাচাই করা হচ্ছে না? নথি না-দেখে কেন ঠেলে দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশে? বাংলায় কথা বললে কেন বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে? এক মামলার শুনানি চলাকালীন সুপ্রিম কোর্টে এই প্রশ্নগুলোই উঠল। পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের তরফ থেকে করা মামলার ভিত্তি শীর্ষ আদালতে বিচারপতি সূর্যকান্ত, জয়মাল্য বাগচী এবং বিপুল এম পাঞ্চোলির বেঞ্চে ওঠে সেই মামলা। বাংলা ভাষায় কথা বলার 'অপরাধে' পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা সোনালী বিবি নামের এক মহিলাকে জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে— এমন গুরুতর অভিযোগ উঠল সুপ্রিম কোর্টে। কলকাতা হাইকোর্টে মামলাটি ঝুলে রয়েছে।
উঠে আসে সোনালি বিবির কথা। অভিযোগ, বীরভূমের বাসিন্দা আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি এবং তাঁর পরিবারকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয়েছে। কলকাতা হাই কোর্টকে এই সংক্রান্ত মামলা দ্রুত শোনার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।বিচারপতিরা বলেন, 'হাই কোর্টে মামলা শুনতে কোথাও বাধা নেই। আমরা অনুরোধ করছি যত দ্রুত সম্ভব ওই মামলাটি শোনার জন্য।'
উল্লেখ্য, বীরভূমের পাইকরের বাসিন্দা সোনালি এখন দেশহীন। স্বামী দানিশ শেখ এবং তাঁদের বছর পুত্রসন্তানেরা কয়েক ধরে দিল্লির রোহিণী এলাকার ২৬ সেক্টরে থাকতেন। দিল্লিতে প্রায় দুই দশক ধরে সোনালি ও তাঁর পরিবার কাগজকুড়ুনি এবং গৃহ-পরিচারিকার কাজ করতেন। পরিবারের অভিযোগ, গত ১৮ জুন তাঁদের আটক করে দিল্লির কেএন কাটজু মার্গ থানার পুলিশ। অভিযোগ, সোনালির গোটা পরিবারকেই বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে সোনালির পরিবারকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা থেকে বাংলাদেশের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে বলে অভিযোগ। সেই সময় আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন সোনালি। সেই অবস্থায় তাঁকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়। শুনানিতে প্রশান্ত ভূষণের অভিযোগ, নাগরিক প্রমাণপত্র যাচাই না করে, শুধুমাত্র ভাষার ভিত্তিতে ওই মহিলাকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয়েছে। এই মামলায় নোটিশ ইস্যু করা হলেও কেন্দ্র জবাব দেয়নি বলে অভিযোগ উঠছে।
আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ জানান, কোনও আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ এবং নাগরিকত্বের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়াই ওই মহিলাকে ফেরত পাঠানো হয়েছে।
ভূষণের যুক্তি, আদালতের নির্দেশ ছাড়া কাউকে অনুপ্রবেশকারী আখ্যা দিয়ে ফেরত পাঠানো যায় না। তাছাড়া বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রত্যার্পণ চুক্তি না মানলে এই পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করবে।
সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ -সীমান্তে অনুপ্রবেশ রোধ বিএসএফ-এর দায়িত্ব। কিন্তু দেশের ভেতরে থাকা কাউকে ফেরত পাঠাতে হলে আইনি প্রক্রিয়া মেনে চলা বাধ্যতামূলক। পাশাপাশি বিচারপতিরা মন্তব্য করেন— 'এটি দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত গুরুতর প্রশ্ন। কেন্দ্রকে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে হবে।'
সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা পাল্টা যুক্তি দিয়ে বলেন, 'স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নয়, যাদের সমস্যা তাদেরই আদালতে আসা উচিত। এ দেশে পরিকল্পিত অনুপ্রবেশ হচ্ছে, এজেন্টরা সক্রিয়।' তিনি আশ্বাস দেন, কেন্দ্র লিখিত জবাব দেবে।
ভূষণ আবারও অভিযোগ করেন, গুজরাটে বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি তকমা দেওয়া হচ্ছে।
এদিন সর্বোচ্চ আদালত কলকাতা হাইকোর্টকে নির্দেশ দিয়েছে জনৈক সোনালী বিবির নাগরিকত্ব সংক্রান্ত মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।
