SC Bans Textbook: নিষিদ্ধ হল অষ্টম শ্রেণির বই! কড়া অবস্থান সুপ্রিম কোর্টের, কেন্দ্রকে 'সুপ্রিম' ভর্ৎসনায় আদালত বলল...

SC Bans Textbook: নিষিদ্ধ হল অষ্টম শ্রেণির বই! কড়া অবস্থান সুপ্রিম কোর্টের, কেন্দ্রকে 'সুপ্রিম' ভর্ৎসনায় আদালত বলল...
SC Bans NCERT Class 8 Textbook: ক'দিন ধরেই চলছে এই বিতর্ক। NCERT-র অষ্টম শ্রেণির বইতে ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি অধ্যায় পড়ানো নিয়ে এই বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এ বিষয়ে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করে খোদ সুপ্রিম কোর্ট! বিচলিত বোধ করেন স্বয়ং দেশের প্রধান বিচারপতি!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আজ, বৃহস্পতিবার এক শুনানিতে শীর্ষ আদালত অষ্টম শ্রেণির নতুন এনসিইআরটি বইটি দেশে-বিদেশে নিষিদ্ধ (SC Bans NCERT Class 8 Textbook) ঘোষণা করল। এনসিইআরটি-র অষ্টম শ্রেণির বই বিতর্ক (NCERT Textbook Controversy) কদিন ধরেই চলছে। কেন? বইতে একটি বিশেষ অধ্যায় থাকা নিয়েই এই বিতর্ক। অবশেষে বিষয়টিকে 'গভীর ষড়যন্ত্র' এবং 'সুপরিকল্পিত কাজ' বলে তোপ সুপ্রিম কোর্টের (Supreme Court)।
নিষিদ্ধ হল টেক্সট বই!
বৃহস্পতিবার এক শুনানিতে শীর্ষ আদালত অষ্টম শ্রেণির নতুন এনসিইআরটি 'বিতর্কিত' বইটি দেশে-বিদেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। ক্লাস এইটের সমাজবিজ্ঞানের পাঠ্য বইয়ে 'বিচারব্যবস্থায় দুর্নীতি' প্রসঙ্গ ঘিরেই এই তীব্র বিতর্ক। বাজারে থাকা এই বইয়টির সব কপি বাজেয়াপ্ত করারও নির্দেশ দেয় তারা। পাশাপাশি, অনলাইনে পুরো বই বা আংশিক অংশ শেয়ার করার উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে।
এনসিআরটি
এই বইটির বিষয়ে আদালত অবমাননা আইন বা আইনের অন্য কোনও বিধানের অধীনে কেন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, তা জানতে চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্কুল শিক্ষা বিভাগের সচিব এবং এনসিইআরটি'র ডিরেক্টর দীনেশ প্রসাদ সাকলানিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট ৷ এনসিইআরটি ক্ষমা চেয়ে বিবৃতি দিয়েছে বলে দাবি করেছিল। তবে, তার পরেও কড়া পদক্ষেপ করেছে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ।
সরকারকে নির্দেশ
বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলি বেঞ্চ সরকারকে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে সংশ্লিষ্ট বইটির পিডিএফ সংস্করণ সরিয়ে নেওয়ার আদেশ দিয়েছে। একই সঙ্গে 'বিচার ব্য়বস্থার দুর্নীতি' সংক্রান্ত বিতর্কিত অধ্যায়টি রয়েছে এমন বইগুলি নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে তারা ৷
প্রধান বিচারপতি
বুধবারই এ বিষয়ে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়েরের নির্দেশ দেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ৷ তাঁর পর্যবেক্ষণ, 'যে কেউ এই প্রতিষ্ঠানকে অসম্মান করবে, তা মেনে নেব না!' এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, আমরা নিঃশর্তে ক্ষমা চাইছি ৷ স্কুল শিক্ষা দফতরের সচিব আদালতে উপস্থিত রয়েছেন! এনসিইআরটি ক্ষমা চেয়ে একটি বিবৃতিও প্রকাশ করে! প্রধান বিচারপতি ওই বিবৃতি নিয়ে জানান, সেখানে ক্ষমা চাওয়া নিয়ে একটিও শব্দ নেই ৷ তিনি যোগ করেন, প্রাথমিকভাবে বইটির বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করে আমাদের মনে হচ্ছে, এখানে সুপরিকল্পিতভাবে প্রতিষ্ঠানকে খাটো করে দেখানো এবং বিচার ব্যবস্থার অবমাননা করা হয়েছে!
