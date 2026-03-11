Covid Vaccine Compensation: করোনা টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করুন, কেন্দ্রকে কড়া নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

Covid Vaccine Compensation: করোনা টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করুন, কেন্দ্রকে কড়া নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের
Covid Vaccine Compensation: সুপ্রিম কোর্টের তরফে বলা হয়, টিকা নেওয়ায় কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিলে, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য ভারতে কোনো সুনির্দিষ্ট বা কাঠামোগত সরকারি নীতিমালা নেই
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: করোনা ভ্যাকসিন সার্টিফিকেট না থাকলে এটা করা যাবে না ওটা করা যাবে না, এমনই নির্দেশিকা দেওয়া হচ্ছিল কেন্দ্রের তরফে। সেই চাপে পড়ে দেশের অধিকাংশ মানুষ ২টো করে কোভিড ভ্যাকসিন নিয়েছেন। কেউ কেউ পরে আরও একটি বুস্টার ডোজও নিয়েছেন। এখন এদের অনেকেই সাইড এফেক্টে ভুগছেন। অন্তত এরকমই অভিযোগ করেন অনেকে। যারা এরকমই অভিযোগ করে থাকেন তাদের জন্য একটি বড় নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।
মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে একটি নির্দেশ দিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, কোভিডের টিকা নেওয়ার পর যদি কারও গুরুতর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তবে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য সরকারকে একটি নতুন নীতিমালা তৈরি করতে হবে। অর্থাৎ টিকা নেওয়ার কারণে কোনও ক্ষতি হলে তার দায়ভার বা ক্ষতিপূরণ কীভাবে দেওয়া হবে, তা নিয়ে সরকারকে এখন সুনির্ষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।
বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ তাদের রায়ে পর্যবেক্ষণ বলেন, টিকা নেওয়ার পর কোনো ব্যক্তির শারীরিক সমস্যা বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিলে, তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য ভারতে কোনো সুনির্দিষ্ট বা কাঠামোগত সরকারি নীতিমালা নেই।
আদালত আরও বলেছে, যখন রাষ্ট্র নিজেই জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে এবং সরকারি উদ্যোগে টিকাকরণ কর্মসূচি পরিচালনা করে, তখন পরিকল্পনার এই অভাবকে খাটো করে দেখা যায় না। কোভিড-১৯ মহামারীর সময় যখন সামগ্রিক সামাজিক প্রয়োজনেই বিশাল আকারে টিকাকরণ কর্মসূচি চালানো হয়েছিল, তখন এই বিষয়টি আরও বেশি গুরুত্বের দাবি রাখে।
এই রায়টি এমন কিছু আবেদনের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে, যেখানে কোভিড-১৯ টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার (AEFI) কারণে মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়েছিল।
বিচারপতি নাথের রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, কোনো ত্রুটি বা দোষ খুঁজে না বের করেই টিকা থেকে হওয়া ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা একটি জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রের স্বীকৃত বৈশিষ্ট্য। এই ধরনের 'নো-ফল্ট লায়াবিলিটি' বা 'নির্দোষ দায়বদ্ধতা'র মূল যুক্তিটি সহজ—তা হল, কিছু নির্দিষ্ট ধরনের ক্ষতির ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী তদন্ত বা কার দোষ, তা খোঁজাখুঁজি না করে দ্রুত সাহায্য প্রদান করা প্রয়োজন।
বিচারপতি নাথ যুক্তি দেন যে, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির সম্পর্ককে শুধুমাত্র 'কে দোষী'—এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করা যায় না। আদালত পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে, টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় (AEFI) মৃত্যুর ঘটনার পেছনে কোনো বৈজ্ঞানিক তদন্ত শুরু করার ইচ্ছা তাদের নেই। আদালত বলেছে, সংবিধান রাষ্ট্রকে মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখে কেবল নীরব দর্শক হয়ে থাকার অনুমতি দেয় না, বরং রাষ্ট্রকে মানুষের কল্যাণ ও মর্যাদার সক্রিয় অভিভাবক হিসেবে কল্পনা করে। রায়ে আরও বলা হয়েছে, যদিও কোভিড টিকাকরণ কর্মসূচিটি রাষ্ট্রের এই সাংবিধানিক অঙ্গীকারেরই একটি বহিঃপ্রকাশ ছিল, তবুও এই সত্যটিকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, টিকা দেওয়ার ফলে কিছু মৃত্যুও ঘটেছে।
আদালতে জমা দেওয়া সরকারি হলফনামা অনুযায়ী, ২০২২ সালের ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত ভারতে মোট ২১৯.৮৬ কোটি ডোজ কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছিল। এতে মোট ৯২,১১৪টি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার (AEFI) ঘটনা সামনে এসেছিল (যা মোট টিকার মাত্র ০.০০৪২%)। এর মধ্যে ৮৯,৩৩২টি (০.০০৪১%) ছিল সামান্য সমস্যা, আর ২,৭৮২টি (০.০০০১৩%) ছিল গুরুতর বা জটিল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। এছাড়া, মোট ১,১৭১টি মৃত্যুর ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছিল বলে সরকার জানিয়েছে।
