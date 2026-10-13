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কমিশনের বিরুদ্ধে লড়তে নেমে আবেদনেই ১৪ ভুল! বকেয়া ২২০ টাকা কোর্ট ফি-ও, সুপ্রিম শুনানিতেই 'আটকাল' ইন্ডিয়া জোট

14 defects Rahul Gandhi SC petition: আদালতের স্পষ্ট বার্তা, এই ত্রুটিগুলো সংশোধন করার পরই মামলার শুনানি সম্ভব হবে। যার মধ্যে রয়েছে— নথিপত্রে আইনজীবীর সই বা ওকালতনামা না থাকা, কিছু অস্পষ্ট নথি এবং ২২০ টাকার কোর্ট ফি বকেয়া থাকা।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Oct 13, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 01:45 PM IST
কমিশনের বিরুদ্ধে লড়তে নেমে আবেদনেই ১৪ ভুল! বকেয়া ২২০ টাকা কোর্ট ফি-ও, সুপ্রিম শুনানিতেই 'আটকাল' ইন্ডিয়া জোট

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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