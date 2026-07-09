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পরকীয়ার চিহ্ন প্রমাণে স্বামীর হোটেলবাস আর কল ডিটেইলের রেকর্ড চাইতেই পারেন স্ত্রী, হাইকোর্টের রায়ে সুপ্রিম সিলমোহর

Right to Privacy is Not Absolute in Marriage: বিচারপতি মনমোহন এবং বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলায় স্বামীর করা আপিল খারিজ করে দিয়ে বলেন, 'দিল্লি হাইকোর্টের দেওয়া রায়ে হস্তক্ষেপ করার কোনও প্রয়োজন এই আদালত দেখছে না।'

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 09, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:41 PM IST
পরকীয়ার চিহ্ন প্রমাণে স্বামীর হোটেলবাস আর কল ডিটেইলের রেকর্ড চাইতেই পারেন স্ত্রী, হাইকোর্টের রায়ে সুপ্রিম সিলমোহর
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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