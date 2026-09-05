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পুলিস কথায় কথায় কেন মারবে? ওঁর কাজ কি শুধু লাঠিচার্জ করা? যন্তর মন্তরে আন্দোলনকারীদের উপর পুলিসের মারে বিস্ফোরক সুপ্রিম বিচারপতি

Supreme Court judge on police crackdown in CJP Protest: বিচারপতি মনে করিয়ে দেন, অতিরিক্ত শক্তিপ্রয়োগ বা মানবাধিকার লঙ্ঘন না করেও কিন্তু দক্ষতার সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব। তিনি বলেন, 'দেশের সাধারণ মানুষের কাছে রাস্তায় লাঠি বা বাঁশি হাতে দাঁড়িয়ে থাকা এক জন পুলিসকর্মী আসলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও ভরসার প্রতীক।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 05, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 02:03 PM IST
পুলিস কথায় কথায় কেন মারবে? ওঁর কাজ কি শুধু লাঠিচার্জ করা? যন্তর মন্তরে আন্দোলনকারীদের উপর পুলিসের মারে বিস্ফোরক সুপ্রিম বিচারপতি

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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