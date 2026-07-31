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দিল্লির বিগ ব্রেকিং: প্রধানমন্ত্রীই সব ঠিক করে দিলে আইনের স্বচ্ছতা কোথায় থাকে? কেন্দ্রকে বিরাট তোপ সুপ্রিম কোর্টের

Supreme Court on CEC Appointment: শুনানির সময় বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত মন্তব্য করেন, নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর হাতে মন্ত্রী নির্বাচন করার একচ্ছত্র অধিকার রয়েছে। ফলে তিন সদস্যের এই কমিটিতে সরকারি পক্ষের সিদ্ধান্ত ২:১ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 31, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:52 PM IST
দিল্লির বিগ ব্রেকিং: প্রধানমন্ত্রীই সব ঠিক করে দিলে আইনের স্বচ্ছতা কোথায় থাকে? কেন্দ্রকে বিরাট তোপ সুপ্রিম কোর্টের

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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