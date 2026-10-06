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আদালতে অস্বস্তি জ্ঞানেশ কুমারের: আরও চাপে নির্বাচন কমিশন, ফর্ম ৬ বদলের অনুমতি কখনই সুপ্রিম কোর্ট দেয়নি-- জানিয়ে দিলেন CJI সূর্যকান্ত

Supreme Court on Form 6 modification to Election Commission: আবেদনকারীদের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী আদালতে জানান, দিল্লিতে এই প্রক্রিয়ায় দুটি নতুন শর্ত যুক্ত করে বহু মানুষকে নোটিস পাঠানো হয়েছে। সমালোচকদের মূল দাবি-- কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রক নিয়মানুযায়ী গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিয়ম সংশোধন না করা পর্যন্ত কোনও সংবিধিবদ্ধ ফর্ম কমিশন একতরফাভাবে বদলাতে পারে না। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 06, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 01:15 PM IST
আদালতে অস্বস্তি জ্ঞানেশ কুমারের: আরও চাপে নির্বাচন কমিশন, ফর্ম ৬ বদলের অনুমতি কখনই সুপ্রিম কোর্ট দেয়নি-- জানিয়ে দিলেন CJI সূর্যকান্ত

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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