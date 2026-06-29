/‘তাড়া কীসের, আকাশ ভেঙে পড়বে না!’ রাম মন্দিরের ৩,৫০০ কোটির তহবিলে গরমিল, সিবিআই তদন্তের আর্জি খারিজ শীর্ষ আদালতের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অযোধ্যার রাম মন্দিরের অনুদান তহবিলে কোটি কোটি টাকার আর্থিক গরমিল ও মূল্যবান রত্ন চুরির অভিযোগে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন একাধিক আবেদনকারী। কিন্তু সোমবার দেশের শীর্ষ আদালত এই মামলার ‘জরুরি ভিত্তিতে’ শুনানির আর্জি খারিজ করে দিয়েছে। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, বিষয়টি নিয়ম মেনেই স্বাভাবিক আইনি প্রক্রিয়ায় তালিকাভুক্ত হবে, আলাদা করে দ্রুত শুনানির কোনও প্রয়োজন নেই।
‘তাড়া কীসের!’ পর্যবেক্ষণ শীর্ষ আদালতের
মামলাটি বিচারপতি এম এম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি শীল নাগুরের অবকাশকালীন বেঞ্চে উঠলে আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে দ্রুত শুনানির জোরালো দাবি জানানো হয়। তাঁদের অভিযোগ ছিল, উত্তরপ্রদেশ সরকারের তদন্তের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে, তাই কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করানো হোক। তবে জরুরি শুনানির আর্জি খারিজ করে বেঞ্চ মৌখিকভাবে মন্তব্য করে, "বিষয়টি এমন নয় যে দ্রুত শুনানি না হলে আকাশ ভেঙে পড়বে। গ্রীষ্মকালীন ছুটি শেষ হয়ে নিয়মিত বেঞ্চে শুনানি শুরু হলে মামলাটি গ্রহণ করা হবে। ততদিনে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে না।"
সিসিটিভি ঢেকে শৌচাগারে লুকানো হত টাকা!
তদন্তকারীদের সূত্রে রাম মন্দিরের অনুদান চুরির যে চাঞ্চল্যকর কার্যপদ্ধতি সামনে এসেছে, তা চোখ কপালে তোলার মতো। সিট (SIT) সূত্রে খবর, মন্দিরের নগদ প্রণামী গোনার সময়ে অত্যন্ত চাতুরির সঙ্গে সিসিটিভি ক্যামেরা আড়াল করে দেওয়া হত। এরপর টাকা হাতিয়ে নিয়ে লুকিয়ে রাখা হত শৌচাগারে। পরে সুযোগ বুঝে সেই টাকা মন্দির চত্বর থেকে বের করে নির্দিষ্ট জায়গায় ‘বখরা’ বা ভাগ পাঠিয়ে দেওয়া হত। রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ২০২৪ সালে মাত্র দেড় মাসের মধ্যে অন্তত ৭০ বার অনুদানে জমা পড়া টাকা, মূল্যবান রত্ন এবং সোনা-রুপো এভাবে পাচার করা হয়েছে।
সাড়ে ৩ হাজার কোটির তহবিল, নজরে কারা?
তদন্তকারী দল সূত্রে জানা গিয়েছে, রাম মন্দিরে নগদ প্রণামী হিসেবে জমা পড়েছে ৩,৫০০ কোটি টাকারও বেশি। এর সঙ্গে রয়েছে অগণিত সোনা ও রুপোর গয়না। এই বিপুল অনুদানের একটি বড় অংশের কোনো হিসাব মিলছে না। উত্তরপ্রদেশ পুলিস ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় এফআইআর দায়ের করে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ, জালিয়াতি ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ৮ জনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাইয়ের গাড়িচালক এবং অনুদান গণনার কাজের সাথে যুক্ত টিন্নু যাদব, লবকুশ মিশ্র, অনুকল্প শুক্লা, অবিনাশ শুক্ল, মণীশকুমার যাদব, করুণেশ পাণ্ডে, রামশঙ্কর মিশ্র ও সুভাষ শ্রীবাস্তব। ধৃতদের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ইতিমধ্যেই প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিস। এই চক্রে জড়িত থাকার সন্দেহে আরও ১৮ জন বর্তমানে তদন্তকারীদের কড়া নজরে রয়েছেন।
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