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‘তাড়া কীসের, আকাশ ভেঙে পড়বে না!’ রাম মন্দিরের ৩,৫০০ কোটির তহবিলে গরমিল, সিবিআই তদন্তের আর্জি খারিজ শীর্ষ আদালতের

Ayodhya Ram Mandir: রাম মন্দির অনুদান তছরুপের অভিযোগে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট। উত্তরপ্রদেশ সরকারের তদন্তের পরিবর্তে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে একাধিক আবেদনকারী শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল, রাজ্য সরকারের তদন্তের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 29, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 04:34 PM IST
‘তাড়া কীসের, আকাশ ভেঙে পড়বে না!’ রাম মন্দিরের ৩,৫০০ কোটির তহবিলে গরমিল, সিবিআই তদন্তের আর্জি খারিজ শীর্ষ আদালতের
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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