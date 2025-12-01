English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Nursery Student Abuse: চার বছরের শিশুকে বেধড়ক মার, মাটিতে ফেলে লাথি! স্কুলের ভিতরেই সে... ভাইরাল VDO...

Hyderabad school assault: চার বছরের শিশুর উপর নারকীয় অত্যাচার। অভিযোগ স্কুলের মহিলা পরিচারিকার বিরুদ্ধে। ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই তোলপাড় পরিস্থিতি।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Dec 1, 2025, 03:45 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চার বছরের শিশুকে নির্যাতন। হায়দরাবাদের এক প্রাইভেট স্কুলের মহিলা কর্মীর বিরুদ্ধে উঠেছে সেই হাড়হিম অভিযোগ। ইতোমধ্যেই সেই কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাটি রেকর্ড করে স্কুলের পাশের বাড়ির এক ব্যক্তি।

কী ঘটে? গত শনিবার অভিযুক্ত মহিলা কর্মী শিশুটিকে টয়লেটে নিয়ে যায়। আচমকাই সে শিশুটির কলার ধরে বেধড়ক মারধর করতে শুরু করে। ভিডিয়োতে আরও দেখা যায়, বাচ্চাটি মাটিতে পড়ে আছে, সে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু পরিচারিকা তাকে আবারও মারধর করে। 

অভিযুক্ত মহিলা শিশুটিকে লাথি মারছে। এমনকী তাকে গলা টিপে খুন করার চেষ্টা পর্যন্ত করে। অভিযুক্তের নাম ৫৬ বছর বয়সী লক্ষ্মী এবং সে গত ৫-৬ বছর ধরে ওই স্কুলে কর্মরত।

কেন এই আক্রোশ?
ভুক্তভোগী শিশু ও তার মা সম্প্রতি ওড়িশা থেকে বেঙ্গালুরুতে এসেছিলেন। শিশুর মা ওই স্কুলেই বাস কন্ডাক্টর হিসাবে কাজ করেন। ঘটনার সময় তিনি বাচ্চাদের নামিয়ে দিতে গিয়েছিলেন। সেই সময় তাঁর মেয়ে স্কুলের ভিতরই ছিল।

পুলিস জানিয়েছে, অভিযুক্ত এবং ভুক্তভোগী শিশুর মায়ের মধ্যে বনিবনা ছিল না। অভিযুক্ত লক্ষ্মী ভয় পেয়েছিল, হয়তো শিশুটির মায়ের জন্য তার চাকরি চলে যেতে পারে। এই হিংসার কারণেই হয়তো সে নৃশংসতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। জানা গিয়েছে, শিশুটি আগের দিন সন্ধ্যে থেকে কিছু খায়নি। পরে তার জ্বর বেড়ে গেলে দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তাররা নিশ্চিত করেছেন যে শিশুটির শরীরে গুরুতর মারধরের চিহ্ন রয়েছে।

পুলিস ইন্সপেক্টর জি. মল্লেশ বলেন, 'আমি এই বর্বরতা দেখে হতবাক। আসলে আমার নিজের ছেলের কথা ভেবেছিলাম যে প্রায় একই বয়সী। স্কুলে সে কতটা নিরাপদ?'

শিশুটির বাবা-মা অভিযোগ করার পর পুলিশের কাছে একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়, এবং অভিযুক্ত মহিলা কর্মীকে আটক করা হয়। পুলিস জানান, অন্য কোনও অভিভাবক এমন ধরণের অভিযোগ করেননি, তাই ঘটনাটি একক বা আলাদা একটি ঘটনা বলেই মনে হচ্ছে। ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত চলছে।

