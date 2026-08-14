Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /‘স্কুল ঠিক করো! শিক্ষার হাল ফেরাতে আসরে নামছে ককরোচরা, বড় ক্যাম্পেইনের ঘোষণা

‘স্কুল ঠিক করো'! শিক্ষার হাল ফেরাতে আসরে নামছে ককরোচরা, বড় ক্যাম্পেইনের ঘোষণা

School Thik Karo CJP campaign: স্বাধীনতার ৮০ বছর পর দেশের গ্রামের স্কুলগুলোর বেহাল দশা দূর করতে ১৫ আগস্ট ‘স্কুল ঠিক করো’ দেশব্যাপী ক্যাম্পেইনের ঘোষণা দিয়েছে CJP। এর পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের হামিরপুরে বেহাল রাস্তার কারণে চরম দুর্দশার প্রতিবাদে জেলা কালেক্টরেট ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাল স্কুলপড়ুয়ারা। গ্রামীণ শিক্ষার মানোন্নয়নে এই আন্দোলন বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 14, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:07 AM IST
‘স্কুল ঠিক করো'! শিক্ষার হাল ফেরাতে আসরে নামছে ককরোচরা, বড় ক্যাম্পেইনের ঘোষণা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘স্কুল ঠিক করো'! শিক্ষার হাল ফেরাতে আসরে নামছে ককরোচরা, বড় ক্যাম্পেইনের ঘোষণা
2
3
4
5