/রাজ্যে সম্পুর্ণ নিষিদ্ধ হল সব ধরনের নেশার দ্রব্য ও এনার্জি ড্রিংকস: সরকারের বড় ঘোষণায় তোলপাড়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্কুলপড়ুয়াদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সুরক্ষায় কঠোর সিদ্ধান্ত নিল মহারাষ্ট্র সরকার। স্কুল চত্বর ও তার আশপাশে ক্ষতিকর উপাদানে ঠাসা এনার্জি ড্রিংক এবং সব ধরণের নেশাজাতীয় পদার্থের বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার ঘোষণা করা হল। শুক্রবার বিধানসভায় রাজ্য সরকারের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এবার থেকে রাজ্যের সমস্ত স্কুলের ৫০০ মিটারের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় এনার্জি ড্রিংক ‘স্টিং’ (Sting) এবং অন্যান্য মাদকদ্রব্য আর বিক্রি করা যাবে না।
বিধানসভায় স্কুলপড়ুয়াদের ওপর এনার্জি ড্রিংকের কুপ্রভাব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিজেপি বিধায়ক বিক্রম পাচপুটে। তাঁর সেই উদ্বেগকে মান্যতা দিয়ে মহারাষ্ট্রের খাদ্য ও ঔষধ প্রশাসন (FDA) মন্ত্রী নরহরি জিরওয়াল এই নিষেধাজ্ঞার কথা ঘোষণা করেন। তিনি জানান, স্কুলপড়ুয়াদের মধ্যে এই ধরণের এনার্জি ড্রিংক পানের প্রবণতা যেভাবে বাড়ছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।
এই নিষেধাজ্ঞা কড়াভাবে কার্যকর করার জন্য ইতিমধ্যেই ‘এফডিএ’ (FDA)-কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদি কোনও স্কুল ক্যাম্পাসের ৫০০ মিটারের মধ্যে ‘স্টিং’ বা কোনও নেশার দ্রব্য বিক্রি হতে দেখা যায়, তবে বিক্রেতা ও দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন।
জনপ্রিয় এই এনার্জি ড্রিংকগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির নেপথ্যে রয়েছে বড় স্বাস্থ্যঝুঁকি। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, ‘স্টিং’-এর মতো এনার্জি ড্রিংকগুলোতে অতিরিক্ত মাত্রায় ক্যাফেইন এবং কৃত্রিম চিনি (Sugar) ব্যবহার করা হয়। ছোট বয়সে এই ধরনের পানীয় নিয়মিত খেলে স্থূলতা, অনিদ্রা, হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া এবং মেজাজ খিটখিটে হওয়ার মতো নানা শারীরিক ও মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে।
প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপ:
শুধু নিষেধাজ্ঞা জারিই নয়, স্কুলস্তরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে বিশেষ কর্মসূচি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সরকার। এই পানীয় পানের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে পড়ুয়াদের বোঝানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষকে।
১৮ বছরের কম বয়সীদের সুরক্ষায় আরও কড়া আইন?
নাবালক-নাবালিকাদের কাছে এই ধরণের পানীয় বিক্রি সম্পূর্ণ বন্ধ করতে সরকার কোনও পাকাপোক্ত আইন আনছে কি সরকার? আরও দুই বিধায়ক--রাহুল কুল ও বরুণ সরদেশাই আঠেরো বছরের কম বয়সীদের কাছে এনার্জি ড্রিংকের সহজলভ্যতা রুখতে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার আর্জি জানান। জবাবে মন্ত্রী নরহরি জিরওয়াল আশ্বস্ত করে বলেন, সরকার প্রস্তাবিত নিষেধাজ্ঞা মাঠস্তরে সঠিকভাবে রূপায়ণ করার পাশাপাশি স্কুলগুলোতে সচেতনতামূলক প্রচারের ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিচ্ছে, যাতে পড়ুয়ারা নিজেরাই এই ধরণের ক্ষতিকর অভ্যাস থেকে দূরে থাকে।