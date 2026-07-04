Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /রাজ্যে সম্পুর্ণ নিষিদ্ধ হল সব ধরনের নেশার দ্রব্য ও এনার্জি ড্রিংকস: সরকারের বড় ঘোষণায় তোলপাড়

রাজ্যে সম্পুর্ণ নিষিদ্ধ হল সব ধরনের নেশার দ্রব্য ও এনার্জি ড্রিংকস: সরকারের বড় ঘোষণায় তোলপাড়

Sting energy drink banned near schools: বিধানসভায় স্কুলপড়ুয়াদের ওপর এনার্জি ড্রিংকের কুপ্রভাব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিজেপি বিধায়ক বিক্রম পাচপুটে। তাঁর সেই উদ্বেগকে মান্যতা দিয়ে মহারাষ্ট্রের খাদ্য ও ঔষধ প্রশাসন (FDA) মন্ত্রী নরহরি জিরওয়াল এই নিষেধাজ্ঞার কথা ঘোষণা করেন। তিনি জানান, স্কুলপড়ুয়াদের মধ্যে এই ধরণের এনার্জি ড্রিংক পানের প্রবণতা যেভাবে বাড়ছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 04, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 06:41 PM IST
রাজ্যে সম্পুর্ণ নিষিদ্ধ হল সব ধরনের নেশার দ্রব্য ও এনার্জি ড্রিংকস: সরকারের বড় ঘোষণায় তোলপাড়
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে হাড়হিম ঘটনা:শনিবার সকালে ভরা পুণ্যার্থীদের মধ্যে হঠাত্‍ই গুলি
Kashi Viswanath Temple56 min ago
2
Ayodhya Ram Temple1 hr ago
3
Siliguri1 hr ago
4
hawker eviction case2 hrs ago
5
West Bengal Weather Update2 hrs ago