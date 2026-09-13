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স্কুলের বন্ধু এখন প্রধানমন্ত্রী, দখল হয়ে যাওয়া জমি উদ্ধারে নরেন্দ্র মোদীর কাছে বৃদ্ধ

Narendra Modi Friend: আসগরআলি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পরই নড়েচড়ে বসেছে স্থানীয় প্রশাসন। আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর এনিয়ে একটি শুনানির দিন ধার্য হয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 13, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 07:51 PM IST
স্কুলের বন্ধু এখন প্রধানমন্ত্রী, দখল হয়ে যাওয়া জমি উদ্ধারে নরেন্দ্র মোদীর কাছে বৃদ্ধ

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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