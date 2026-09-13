/স্কুলের বন্ধু এখন প্রধানমন্ত্রী, দখল হয়ে যাওয়া জমি উদ্ধারে নরেন্দ্র মোদীর কাছে বৃদ্ধ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্কুলের বন্ধু এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কাছেই দখল হয়ে যাওয়া জমি উদ্ধারের জন্য দরবার করলেন মুম্বইয়ের বাসিন্দা আসগরআলি বোহরা। মুম্বইয়ের মীরা রোডে আসগরআলির একটুরো জমি ছিল। বহুদিন আগে তা দখল হয়ে গিয়েছে। গত ৮ সেপ্টেম্বর ওই জমি উদ্ধারের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে দরবার করেছেন আসগরআলি। চেয়েছেন সিবিআই তদন্ত।
একসময় গুজরাতের ভডনগরের বি এন স্কুলে স্কুলে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে পড়তেন আসগরআলি। বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন, মীরা রোডের ওই জমি উদ্ধারের জন্য পুলিস ও বহু সরকারি দফতরে গিয়েছেন বহুবার। কিছুতেই কিছু হয়নি।
আসগরআলির দাবি, ওই জমির মাপ প্রায় ২৮১০ বর্গ মিটার। জমিটি রয়েছে ভয়নন্দর ইস্টের নবঘরে। ১৯৮৯ সালে তিনি ওই জমিটি কিনেছিলেন। ৮১ বছরের আসগরআলি জানিয়েছেন, ২০১১ সালে জমিটি বেদখল হয়ে যায়। আর অত্যন্ত মূল্যবান ওই জমিটি দখল করেছে শ্যাম বিল্ডার ও সেভেন ইলেভেন কনস্ট্রাকশন। জমিটির দলিল জাল করে সেখানে ঘর তুলে দেওয়া হয়েছে। তার পর থেকে তিনি বহু সরকারি দফতরের দরজায় কড়া নেড়েছেন। কোনও কাজ হয়নি। ওই দুই বিল্ডার নিজেদের মধ্যে জমিটি ভাগ করে নিয়ে সেখানে বাড়ি বানিয়ে ফেলেছে। বিষয়টি এখন আদালতের বিচারাধীন।
এদিকে, আসগরআলি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পরই নড়েচড়ে বসেছে স্থানীয় প্রশাসন। আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর এনিয়ে একটি শুনানির দিন ধার্য হয়েছে। সেখানে ওই দুই বিল্ডারকেও হাজির থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সমস্যার বিষয় হল ওই গোলমালের সঙ্গে নাম জড়িয়ে গিয়ছে স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক নরেন্দ্র মেহতার। তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে সেভেন ইলেভেন কনস্ট্রাকশনের।
উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে এই বিরোধের জেরে একটি পুলিসি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। আসগরআলি জানান, অভিযোগ দায়ের করার পরও তিনি সমাধানের আশায় লাগাতার রাজস্ব দপ্তর, পুরপ্রশাসন এবং পুলিশ বিভাগের দরজায় দৌড়ঝাঁপ চালিয়ে গিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে তাঁর এই সাক্ষাৎ দীর্ঘদিনের পুরনো এই বিরোধের সমাধান ঘটাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন আসগরআলি।
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