/Saraswati River?: ৫ কিমি চওড়া ২০০ কিমি দীর্ঘ; পুরাণের এই অদৃশ্য নদী আজও বইছে মাটির নীচে?অবিশ্বাস্য...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তিনটি নদীর সঙ্গম (confluence of three rivers) -- গঙ্গা (Ganga)-যমুনা (Yamuna)-সরস্বতী (Saraswati)। প্রয়াগরাজের পুণ্য-সঙ্গম (Sangam at Prayagraj)। কিন্তু এখানে গঙ্গা-যমুনা নদী থাকলেও সরস্বতীর অস্তিত্ব নেই (invisible Saraswati) বলেই ধরা হত। তবে ভক্তের দৃষ্টিতে তিন নদীর অস্তিত্বই রয়েছে। তাঁরা স্নানমুহূর্তে এই তিন পুণ্যতোয়া নদীর উপস্থিতিই অনুভব করেন। কিন্তু তবুও সম্প্রতি যা ঘটেছে, তাতে এই ভক্তদের আরও বেশি উল্লসিত হওয়ার কারণ থাকছেই।
মাটির নীচে বহমান
কী জানা গিয়েছে? জানা গিয়েছে, বাকি দুটির মতো অন্য়টিও আছে। হায়দরাবাদের সিএসআইআর-ন্যাশনাল জিওফিজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট এ বিষয়ে একটি বড় আপডেট দিয়েছে। কী বলেছেন এখানকার বিজ্ঞানীরা? তাঁরা বলছেন, তাঁদের গবেষণা দেখিয়েছে, বিজ্ঞানের জোরালো প্রমাণ মিলেছে সরস্বতীর অস্তিত্ব নিয়ে! এ-নদী নিয়ে বহু দিনের যে-বিশ্বাস ছিল মানুষের মনে, তা সত্য বলেই তাঁরা বলছেন।
'পেলিও রিভার'?
বিজ্ঞানীরা এটিকে পেলিও রিভার বলছেন। পেলিও রিভার হল সেই নদীগুলি, যেগুলি একদা মাটির উপর দিয়েই বইত কিন্তু কালক্রমে সেগুলি মাটির নীচে চাপা পড়েছে। সিএসআইআর-ন্যাশনাল জিওফিজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের এক বিজ্ঞানী ড. সুভাষ চন্দ্র-- যিনি পেলিও রিভার চ্যানেলর বিষয়ে স্পেশালিস্ট-- বলেছেন, এ একেবারে সরেজমিনে খতিয়ে দেখা! তিনি বলছেন, মাটি খুঁড়ে এই নদীর অস্তিত্বের পাথুরে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।
৪৫ কিমি দীর্ঘ
জানা গিয়েছে, এই ধরনের নদী সাধারণত মাটির ১০ থেকে ১৫ মিটার নীচে থাকে। অ্যালুভিয়াল ডিপোজিটে চাপা পড়ে এই নদী। এখানে যেটা পাওয়া গিয়েছে, সেটার বেস লেভেল গঙ্গা-যমুনার মতোই। এই নদী প্রায় ৫ কিমি চওড়া। বিজ্ঞানীরা ৪৫ কিমি দীর্ঘ একটা স্ট্রেচের সন্ধান পেয়েছেন। তবে এই সার্ভেটা ২০০ কিমি দীর্ঘ এলাকা জুড়ে চলছে। ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিয়ার গঙ্গার সমর্থনে এই কাজটি হচ্ছে।
এই নদীই কি সরস্বতী?
এই খবর সামনে আসার পরে, সকলের মনে একটাই প্রশ্ন উঠছে-- এই নদীই কি সরস্বতী? না, ড. সুভাষচন্দ্র কি এটাকে সরস্বতী নদী বলে উল্লেখ করছেন না। তবে এটা ঠিক, যেখানে এই নতুন আবিষ্কারটি ঘটেছে, সেই লোকেশনটি ওই প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী পুরাণনদীটি একদা যেখান দিয়ে বয়ে যেত, তার নিকটবর্তীই।
