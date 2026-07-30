/২৪ ঘণ্টায় ৩ বার নম্বর বদল! নিটের পুরো রেজাল্ট-ই ভুল? প্রশ্নফাঁসের পর এবার আরও বড় কেলেঙ্কারি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিতর্ক থামছে না নিট ঘিরে। নিট নিয়ে দায়ের হল আরও একটি নতুন মামলা। প্রশ্নফাঁসের পর এবার নিটের রেজাল্টেও বড় কেলেঙ্কারি! ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৩ বার স্কোর বদল। ভয়ংকর অভিযোগ পরীক্ষার্থীর। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে ওই পরীক্ষার্থী। মামলা দায়ের করেছে NTA-র বিরুদ্ধে। শুক্রবারই মামলার শুনানি।
অভিযোগ, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে NTA-র পোর্টালে প্রার্থীর নম্বর প্রথমে ৬৫০, তারপর ৫০০ এবং শেষে ১৩৫ করা হয়েছে। এই ঘটনায় ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় গুরুতর অসঙ্গতির অভিযোগ তুলে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন NEET UG ২০২৬-এর ওই পরীক্ষার্থী। তার অভিযোগ, অফিশিয়াল রেজাল্ট পোর্টালে তাঁর নম্বর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনবার বদলানো হয়েছে। প্রাপ্ত নম্বর ৬৫০ থেকে কমে শেষে ১৩৫ নেমে থেমেছে।
এমনকি NTA পোর্টালে আপলোড করা OMR উত্তরপত্রটি পরীক্ষার দিন তাঁর জমা দেওয়া আসল উত্তরপত্র নয় বলেও দাবি করেছেন ওই পরীক্ষার্থী। একদিকে যখন নিট প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় লাগাতার পড়ুয়া বিক্ষোভের জেরে দেশজুড়ে আলোড়ন ও তার ফলে শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগে বাধ্য হন ধর্মেন্দ্র প্রধান, ঠিক তখনই সামনে এল এই স্কোর কেলেঙ্কারি! ফলে ফের অস্বস্তিতে এনটিএ।
ওই পরীক্ষার্থী তাঁর মূল OMR শিট ও পরীক্ষার নথি আদালতে পেশ ও সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন। পিটিশন অনুযায়ী, ওই পরীক্ষার্থী গত ২১ জুন NEET UG ২০২৬-এর পুনরায় আয়োজিত পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। প্রাথমিক ও চূড়ান্ত অ্যান্সার কি-র সঙ্গে নিজের উত্তর মিলিয়ে তিনি হিসাব করে দেখেছিলেন যে, তাঁর প্রায় ৬২০ নম্বর পাওয়া উচিত। এরপর ১৬ জুলাই যখন ফলাফল ঘোষণা হয়, তখন NTA পোর্টালে প্রথমে তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৬৫০ দেখায়।
এরপর পোর্টাল থেকে লগ আউট হয়ে যাওয়ার পর ওই পরীক্ষার্থী যখন পুনরায় লগ ইন করেন, তখন তার নম্বর বদলে ৫০০ হয়ে যায়। পরদিনের মধ্যে সেই নম্বর আরও কমে ১৩৫-এ নেমে আসে। ঘন ঘন এই নম্বর বদলের ফলে ওই পরীক্ষার্থীর র্যাঙ্কিং নিয়েও চরম ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।
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