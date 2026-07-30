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২৪ ঘণ্টায় ৩ বার নম্বর বদল! নিটের পুরো রেজাল্ট-ই ভুল? প্রশ্নফাঁসের পর এবার আরও বড় কেলেঙ্কারি

NEET UG 2026 Result Row: ভয়ংকর অভিযোগ পরীক্ষার্থীর। ইতিমধ্যেই আদালতে ওই পরীক্ষার্থী। শুক্রবারই মামলার শুনানি। স্কোর কেলেঙ্কারিতে ফের অস্বস্তিতে এনটিএ।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 30, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:45 PM IST
২৪ ঘণ্টায় ৩ বার নম্বর বদল! নিটের পুরো রেজাল্ট-ই ভুল? প্রশ্নফাঁসের পর এবার আরও বড় কেলেঙ্কারি
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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