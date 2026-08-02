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'৩,১৪৩.৫ কোটি টাকার তহবিল সংগ্রহে SEBI-র নির্দেশের কোনও প্রভাব নেই', স্পষ্ট জানাল 'Z'

ZEE Entertainment:  'Z'-র মুখপাত্র বলেন, 'আমরা কোম্পানি সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (SEBI)-র জারি করা নির্দেশটি পেয়েছি। এই বিষয়ে আইনি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিচ্ছে। কোম্পানির দৃঢ় বিশ্বাস যে, সেবির এই নির্দেশের সাথে  তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগের কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বা প্রভাব নেই'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 02, 2026, 10:14 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 10:14 PM IST
'৩,১৪৩.৫ কোটি টাকার তহবিল সংগ্রহে SEBI-র নির্দেশের কোনও প্রভাব নেই', স্পষ্ট জানাল 'Z'
Image Credit: সেবির নির্দেশে &#039;Z&#039; -র অবস্থান স্পষ্ট

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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