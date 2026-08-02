'৩,১৪৩.৫ কোটি টাকার তহবিল সংগ্রহে SEBI-র নির্দেশের কোনও প্রভাব নেই', স্পষ্ট জানাল 'Z'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুই প্রোমোটারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে SEBI। জি এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেডের('Z') তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হল, সেবির এই সিদ্ধান্তে সংস্থার প্রস্তাবিত তহবিল সংগ্রহের(Fund Raising) উদ্যোগে কোনও প্রভাব পড়বে না। আইনি পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। সংস্থাকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী এই তহবিল সংগ্রহে আগ্রহী তারা।
'Z'-র মুখপাত্র বলেন, 'আমরা কোম্পানি সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (SEBI)-র জারি করা নির্দেশটি পেয়েছি। এই বিষয়ে আইনি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিচ্ছে। কোম্পানির দৃঢ় বিশ্বাস যে, সেবির এই নির্দেশের সাথে তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগের কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বা প্রভাব নেই'।
'Z'-র মুখপাত্র জানিয়েছেন, স্টক এক্সচেঞ্জের অনুমোদন ও ৩১ জুলাই ২০২৬ তারিখে সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের সম্মতির ভিত্তিতে এই তহবিল সংগ্রহ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেই প্রক্রিয়া সফলভাবে শেষ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এর মূল্য লক্ষ্য, কোম্পানির আর্থিক ভিত্তিকে আরও মজবুত করা। বলেন, 'কোম্পানি ও তার প্রোমোটারদের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে,যাতে স্টেকহোল্ডালদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে'।
ZEEL-এর তহবিল সংগ্রহ এবং সেবির নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত বিষয়টি কী?
৩১ জুলাইয়ের EGM-এ শেয়ারহোল্ডাররা একটি প্রোমোটর গ্রুপ সংস্থাকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রতি ওয়ারেন্ট ১২৬ টাকা দরে ২৪,৯৪,৮৫,৫৬৩টি সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরযোগ্য ওয়ারেন্ট (fully convertible warrants) ইস্যু করার অনুমোদন দেন।
এই প্রস্তাবিত লেনদেনের মাধ্যমে কোম্পানিতে প্রায় ৩,১৪৩.৫ কোটি টাকা আসবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং এর ফলে মোট প্রোমোটর শেয়ারহোল্ডিং শেষ পর্যন্ত ২৩.৭৯ শতাংশে পৌঁছাবে। শুধু তাই নয়, শেয়ারহোল্ডাররা যোগ্য কর্মী ও সহযোগী কোম্পানির কর্মীদের জন্য ৩,৭৪,২২,৮৩৫টি স্টক অপশন সংবলিত ‘ট্রুলি ইওরস’ এমপ্লয়ি স্টক অপশন প্ল্যান (ESOP)-ও অনুমোদন করেছেন। কিন্তু শেয়ারহোল্ডারের এই অনুমোদনের পরই দুই প্রোমোটারকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে সেবি।
আইনি বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন?
সিকিউরিটিজ আইনজীবী চিরাগ শাহ বলেন, সেবির নির্দেশ এবং ZEEL-এর শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদনের সময়ের বিষয়টি কিছুটা অস্বাভাবিক। তবে তিনি জানিয়েছেন, 'কোম্পানি আইনের অধীনে থাকা সমস্ত প্রয়োজনীয় শর্ত ইতিমধ্যেই পূরণ করা হয়েছে'।
শাহের মতে, 'কোম্পানির উচিত সেবির দ্বারস্থ হওয়া। এবং বোঝানো যে, সাধারণ বার্ষিক সভায় অনুমোদিত প্রস্তাবগুলি নিয়ম মেনে আগেই জানানো হয়েছিল স্টক এক্সচেঞ্জকে'। জানান, 'সেবি প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করতে পারে ও তহবিল সংগ্রহের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য হয়তো 'কিছুটা ছাড়'-ও দিতে পারে'।
'করপোরেট প্রফেশনালস'-এর প্রতিষ্ঠাতা পবন কুমার বিজয় জানিয়েছেন,সেবির এই নির্দেশের কারণে ক্যাপিটাল রাইজিং বা মূলধন সংগ্রহের প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায় না। তবে স্টক এক্সচেঞ্জের অনুমোদন পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা বাধা তৈরি হতে পারে।
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