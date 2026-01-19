English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Central Industrial Security Force: প্রথম সাইক্লোথনে সাফল‍্য! ২৮ জানুয়ারি সূচনা হচ্ছে সিআইএসএফের সাইক্লোথনের দ্বিতীয় সংস্করণ

Central Industrial Security Force: প্রথম সাইক্লোথনে সাফল‍্য! ২৮ জানুয়ারি সূচনা হচ্ছে সিআইএসএফের সাইক্লোথনের দ্বিতীয় সংস্করণ

Central Industrial Security Force: সিআইএসএফ ২৮ জানুয়ারী বন্দে মাতরম উপকূলীয় সাইক্লোথন-২০২৬ এর সূচনা করতে চলেছে। ভারতের বিশাল উপকূলরেখায় ২৫০টিরও বেশি বন্দর রয়েছে, যার মধ্যে ৭২টি এক্সিম বন্দর দেশের প্রায় ৯৫% বাণিজ্য পরিচালনা করে।     

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Jan 19, 2026, 05:49 PM IST
Central Industrial Security Force: প্রথম সাইক্লোথনে সাফল‍্য! ২৮ জানুয়ারি সূচনা হচ্ছে সিআইএসএফের সাইক্লোথনের দ্বিতীয় সংস্করণ

পিয়ালী মিত্র: সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স (সিআইএসএফ) ২৮ জানুয়ারি দেশের উপকূলীয় নিরাপত্তা সচেতনতা এবং জাতীয় ঐক্য বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে ‘বন্দে মাতরম উপকূলীয় সাইক্লোথন-২০২৬’-এর দ্বিতীয় সংস্করণ চালু করতে চলেছে। ভারতের ২৫০টিরও বেশি বন্দর, যার মধ্যে ৭২টি এক্সিম বন্দর, দেশের প্রায় ৯৫% বাণিজ্য পরিচালনা করে। এসব বন্দর এবং উপকূল বরাবর অবস্থিত শোধনাগার, জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও শক্তি সুরক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে মাদক, অস্ত্র, বিস্ফোরক পাচার ও অনুপ্রবেশের মতো হুমকির মুখে এগুলো নিয়মিত সুরক্ষার প্রয়োজন।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:Mother killed Child: প্রেমিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মা! দেখে ফেলায় পাঁচ বছরের ছেলেকে ছাদ থেকে জাস্ট ছুড়ে ফেলে দিল...

সিআইএসএফ পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে ১২টি প্রধান বন্দর এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর নিরাপত্তা দায়িত্ব পালন করছে। প্রথম সাইক্লোথনের সাফল্যের পর, ২০২৬ সালের সংস্করণটি 'সুরক্ষিত তট, সমৃদ্ধ ভারত' থিমের মাধ্যমে দেশের উপকূল রক্ষার সচেতনতা বৃদ্ধি করবে।

সাইক্লোথনটি ২৫ দিনের, ৬,৫৫৩ কিলোমিটারের দীর্ঘ সাইক্লিং অভিযানের মাধ্যমে ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূল জুড়ে অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিম উপকূলের দল লাখপত দুর্গ, কচ্ছ, গুজরাট থেকে এবং পূর্ব উপকূলের দল বকখালি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাত্রা শুরু করবে। উভয় দল ২২ ফেব্রুয়ারি কেরালার কোচিতে মিলিত হবে।

মোট ১৩০ জন সিআইএসএফ কর্মী, যার মধ্যে ৬৫ জন মহিলা, এই অভিযানে অংশ নেবেন। অংশগ্রহণকারীরা এক মাসেরও বেশি সময় ধরে কঠোর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

আরও পড়ুন:Assam: ছেলের রেজাল্ট হাতে হাসিমুখে স্কুল থেকে বেরোচ্ছিলেন ৩৫-এর বাবা! গেটের কাছে মুখ থুবড়ে পড়লেন, আর উঠলেন না...

ডিআইজি ও আইজি সিআইএসএফ জানান, মহিলা কর্মী সংখ্যার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। হরিয়ানার নুহে মহিলা ব্যাটেলিয়ন গঠন করা হচ্ছে এবং সিআইএসএফে প্রথম মহিলা কমান্ডো বাহিনীও আসতে চলেছে। সাইক্লোথনের মূল লক্ষ্য হল উপকূলীয় সম্প্রদায়কে মাদক, অস্ত্র ও বিস্ফোরক চোরাচালানের মতো হুমকি সম্পর্কে সচেতন করা এবং তাদের সতর্ক থাকার জন্য উৎসাহিত করা।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
cisfVande Mataram Coastal Cyclothon 2026COASTAL SECURITYsea shoreswomen commandoscoastal awarenessIndian ports
পরবর্তী
খবর

Mother killed Child: পরপুরুষের শরীরে লেপটে মা! দেখে ফেলায় পাঁচ বছরের ছেলেকে ছাদ থেকে জাস্ট ছুড়ে ফেলে দিল...
.

পরবর্তী খবর

Beldanga Unrest: বেলডাঙায় অশান্তিতে ধৃত বেড়ে ৩০, হাইকোর্টে জোড়া মামলা...বন্ধ ব্যবসা, ভাতে...