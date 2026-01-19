Central Industrial Security Force: প্রথম সাইক্লোথনে সাফল্য! ২৮ জানুয়ারি সূচনা হচ্ছে সিআইএসএফের সাইক্লোথনের দ্বিতীয় সংস্করণ
Central Industrial Security Force: সিআইএসএফ ২৮ জানুয়ারী বন্দে মাতরম উপকূলীয় সাইক্লোথন-২০২৬ এর সূচনা করতে চলেছে। ভারতের বিশাল উপকূলরেখায় ২৫০টিরও বেশি বন্দর রয়েছে, যার মধ্যে ৭২টি এক্সিম বন্দর দেশের প্রায় ৯৫% বাণিজ্য পরিচালনা করে।
পিয়ালী মিত্র: সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স (সিআইএসএফ) ২৮ জানুয়ারি দেশের উপকূলীয় নিরাপত্তা সচেতনতা এবং জাতীয় ঐক্য বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে ‘বন্দে মাতরম উপকূলীয় সাইক্লোথন-২০২৬’-এর দ্বিতীয় সংস্করণ চালু করতে চলেছে। ভারতের ২৫০টিরও বেশি বন্দর, যার মধ্যে ৭২টি এক্সিম বন্দর, দেশের প্রায় ৯৫% বাণিজ্য পরিচালনা করে। এসব বন্দর এবং উপকূল বরাবর অবস্থিত শোধনাগার, জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও শক্তি সুরক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে মাদক, অস্ত্র, বিস্ফোরক পাচার ও অনুপ্রবেশের মতো হুমকির মুখে এগুলো নিয়মিত সুরক্ষার প্রয়োজন।
সিআইএসএফ পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে ১২টি প্রধান বন্দর এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর নিরাপত্তা দায়িত্ব পালন করছে। প্রথম সাইক্লোথনের সাফল্যের পর, ২০২৬ সালের সংস্করণটি 'সুরক্ষিত তট, সমৃদ্ধ ভারত' থিমের মাধ্যমে দেশের উপকূল রক্ষার সচেতনতা বৃদ্ধি করবে।
সাইক্লোথনটি ২৫ দিনের, ৬,৫৫৩ কিলোমিটারের দীর্ঘ সাইক্লিং অভিযানের মাধ্যমে ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূল জুড়ে অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিম উপকূলের দল লাখপত দুর্গ, কচ্ছ, গুজরাট থেকে এবং পূর্ব উপকূলের দল বকখালি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাত্রা শুরু করবে। উভয় দল ২২ ফেব্রুয়ারি কেরালার কোচিতে মিলিত হবে।
মোট ১৩০ জন সিআইএসএফ কর্মী, যার মধ্যে ৬৫ জন মহিলা, এই অভিযানে অংশ নেবেন। অংশগ্রহণকারীরা এক মাসেরও বেশি সময় ধরে কঠোর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
ডিআইজি ও আইজি সিআইএসএফ জানান, মহিলা কর্মী সংখ্যার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। হরিয়ানার নুহে মহিলা ব্যাটেলিয়ন গঠন করা হচ্ছে এবং সিআইএসএফে প্রথম মহিলা কমান্ডো বাহিনীও আসতে চলেছে। সাইক্লোথনের মূল লক্ষ্য হল উপকূলীয় সম্প্রদায়কে মাদক, অস্ত্র ও বিস্ফোরক চোরাচালানের মতো হুমকি সম্পর্কে সচেতন করা এবং তাদের সতর্ক থাকার জন্য উৎসাহিত করা।
