  • Nashik TCS Conversion Case explosive testimony: TCS নাসিকের ভয়ংকর যৌনহেনস্থার শকিং জবানবন্দি: বাচ্চা চাইলে বউকে আমার কাছে পাঠিয়ে দে-- বলছে ম্যানেজার

TCS Nashik Case Big Update: নাসিক পুলিস জানিয়েছে, এ পর্যন্ত ১২ জন নিগৃহীতার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। নয়জন লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযুক্তদের মধ্যে অশ্বিনী চৈনানি সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তবে এইচআর নিদা খান আপাতত পলাতক।

নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 16, 2026, 01:03 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের অন্যতম বৃহত্তম আইটি সংস্থা টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (TCS)-এর নাসিক অফিস এখন সংবাদ শিরেনামে। যৌন হেনস্থা, ধর্ম পরিবর্তনের চাপ-সহ একাধিত নারকীয় ঘটনা ইতোমধ্যেই ঘটে গিয়েছে ওই অফিসে। ভয়াবহ অপরাধের কদর্য চিত্র সামনে এসেছে। অভিযোগ উঠেছে, গত দুই- চার বছর ধরে সেখানে মহিলা ও পুরুষ কর্মীদের ওপর যৌন নির্যাতন, মানসিক হেনস্থা এবং জোরপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। এই ঘটনায় ইতোমধেই নাসিক পুলিস ৯টি পৃথক এফআইআর (FIR) দায়ের করেছে এবং ঘটনার গুরুত্ব বিচার করে ১২ সদস্যের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠন করা হয়েছে।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

ঘটনার সূত্রপাত ঘটে যখন নাসিক বিপিও (BPO) শাখার বেশ কয়েকজন মহিলা কর্মী তাঁদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও সহকর্মীদের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থা এবং ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার অভিযোগ তোলেন। ভুক্তভোগীদের দাবি, ২০২২ সাল থেকে এই ধারা চলে আসছে। অভিযোগের আঙুল উঠেছে মূলত টিম লিডার তাওসিফ আখতার, দানিশ শেখ এবং অপারেশন্স হেড অশ্বিনী চৈনানির দিকে। এছাড়া এইচআর (HR) এক্সিকিউটিভ নিদা খানও এই চক্রের অন্যতম পাণ্ডা বলে জানা গেছে।

ভুক্তভোগী মহিলারা জানিয়েছেন, তাঁদের বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণ করা হয়েছে, আবার কাউকে কাউকে কর্মক্ষেত্রে কুপ্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। প্রতিবাদ করলে তাঁদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করার বা কর্মক্ষেত্রে হেনস্থা করার হুমকি দেওয়া হত।

জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণ ও ধর্মীয় অবমাননা

এই কেলেঙ্কারির সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর দিকটি জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণের অভিযোগ। অভিযোগ অনুযায়ী, অভিযুক্তরা হিন্দু ধর্মের দেবদেবী নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করত এবং কর্মীদের ওপর ইসলামি রীতিনীতি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত।

এক কর্মী জানিয়েছেন,

১. তাঁকে জোর করে মাথায় ফেজ টুপি পরিয়ে নামাজ পড়ানো হয়েছে এবং কলমা পাঠ করানো হয়েছে।

২. এমনকি তাঁর রুদ্রাক্ষের মালা ছিঁড়ে ফেলা হয় এবং নিরামিষাশী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে জোর করে আমিষ খাবার খাওয়ানো হয়েছে।

৩. নির্যাতিতাদের বলা হয়েছিল, ইসলাম কবুল করলে তাঁদের পারিবারিক সমস্যা বা অসুস্থতা (যেমন প্যারালাইসিস) দূর হয়ে যাবে।

শিউরে ওঠা ব্যক্তিগত আক্রমণ

তদন্তে এক পুরুষ কর্মীর দেওয়া বয়ান সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। ওই কর্মীর অভিযোগ, তাঁর দীর্ঘদিনের বিবাহিত জীবনে সন্তান না হওয়ায় অভিযুক্তরা অত্যন্ত কুরুচিকর মন্তব্য করত। এক অভিযুক্ত তাঁকে সরাসরি প্রস্তাব দেয় যে, সন্তান চাইলে তিনি যেন তাঁর স্ত্রীকে অভিযুক্তদের কাছে ‘পাঠিয়ে’ দেন। এই ধরনের চরম মানসিক লাঞ্ছনার শিকার হয়ে অনেক কর্মীই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন।

পুলিসি পদক্ষেপ ও এসআইটি (SIT) গঠন

নাসিক পুলিস জানিয়েছে, এ পর্যন্ত ১২ জন নিগৃহীতার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। নয়জন লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযুক্তদের মধ্যে অশ্বিনী চৈনানি সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তবে এইচআর নিদা খান আপাতত পলাতক। পুলিস তদন্ত করে দেখছে এই ঘটনার পিছনে কোনও আন্তর্জাতিক যোগসূত্র বা বিদেশি অর্থের (Foreign Funding) ভূমিকা রয়েছে কি না।

মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। অত্যন্ত কড়া পদক্ষেপের সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, দোষীদের কোনওভাবেই রেহাই দেওয়া হবে না এবং করপোরেট ক্ষেত্রে কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

টিসিএস ও টাটা গ্রুপের প্রতিক্রিয়া

গোটা ঘটনায় টাটা গ্রুপের ভাবমূর্তিতে বড়সড় ধাক্কা লেগেছে। টাটা সন্সের চেয়ারম্যান এন. চন্দ্রশেখরন এই ঘটনাকে ‘অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও বেদনাদায়ক’ বলেই জানিয়েছেন। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে:

১. অভিযুক্ত ৮ জন কর্মীকে ইতোমধেই বরখাস্ত বা সাসপেন্ড করা হয়েছে।
২. সংস্থার অভ্যন্তরে একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি (POSH committee) গঠিত হয়েছে।
৩. পুলিসি তদন্তে সংস্থা পূর্ণ সহযোগিতা করছে এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা রুখতে জিরো টলারেন্স (Zero Tolerance) নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া

এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে বিতর্কের ঝড়। বিজেপি নেতা বন্দি সঞ্জয় একে ‘করপোরেট জেহাদ’ বলে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে শিবসেনা (ইউবিটি) নেত্রী প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী টিসিএস-এর অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং একে ‘দায়িত্বজ্ঞানহীন’ বলে উল্লেখ করেছেন। 

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও সাধারণ মানুষ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। আইটি সেক্টরে যেখানে পেশাদারিত্বই শেষ কথা, সেখানে কীভাবে বছরের পর বছর ধরে এমন ‘ধর্মীয় এজেন্ডা’ ও ‘যৌন সন্ত্রাস’ চলল, তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে।

টিসিএস নাসিকের এই ঘটনা ভারতের করপোরেট সংস্কৃতির অন্ধকার দিকটি প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে। এটি কেবল একটি সাধারণ অপরাধ নয়, বরং কর্মক্ষেত্রে ক্ষমতা অপব্যবহারের চরম নিদর্শন। তদন্তে যদি আন্তর্জাতিক বা প্রাতিষ্ঠানিক কোনও ষড়যন্ত্রের প্রমাণ মেলে, তবে তা আইটি সেক্টরের জন্য এক বড় সতর্কবার্তা হবে। আপাতত পুরো দেশ তাকিয়ে আছে এসআইটি-র চূড়ান্ত রিপোর্টের দিকে, যাতে ভুক্তভোগীরা সঠিক বিচার পান।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

