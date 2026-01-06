Suresh Kalmadi death: পাইলট থেকে রাজনীতিবিদ! কমনওয়েলথ গেমসে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ, প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Suresh Kalmadi passed away: প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও সিনিয়র কংগ্রেস নেতা সুরেশ কালমাডি। মঙ্গলবার ভোরে পুণেতে মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Jan 6, 2026, 10:31 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা সুরেশ কালমাডি (Suresh Kalmadi)। মঙ্গলবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তাঁর প্রয়াণে রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সুরেশ কালমাডির দফতরের একটি অফিসিয়াল বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রাক্তন পুণে সাংসদ দেবনাথ মঙ্গেশকর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। দীর্ঘ অসুস্থতার পর সকাল প্রায় ৩:৩০টায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কালমাদি, যিনি প্রাক্তন রেলমন্ত্রী এবং ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন। স্ত্রী, পুত্র-পুত্রবধূ, কন্যা-জামাই, নাতি-নাতনি রয়েছেন প্রয়াত কালমাডির পরিবারে। 

শেষকৃত্য:
জানা গিয়েছে, বার্ধক্যজনিত নানা শারীরিক সমস্যার কারণে দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন এই প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। সুরেশ কালমাডির পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এদিন দুপুর ২টা পর্যন্ত পুনের বাসভবনে তাঁর দেহ শায়িত রাখা হবে। এরপর বিকেল সাড়ে ৩টা নাগাদ বৈকুণ্ঠ শ্মশানভূমিতে পূর্ণ মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

রাজনৈতিক জীবন:
উল্লেখ্য, রাজনীতিতে আসার আগে ভারতীয় বিমানবাহিনীতে পাইলট ছিলেন সুরেশ কালমাডি। এরপর তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একজন প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি যুব কংগ্রেসের মাধ্যমে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। তিনি মহারাষ্ট্র থেকে রাজ্যসভা এবং লোকসভার সদস্য হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। পুণে থেকেই ১৯৯৬, ২০০৪ এবং ২০০৯ সালে লোকসভায় নির্বাচিত হন কংগ্রেসের এই প্রবীণ নেতা। পি. ভি. নরসিমা রাওয়ের মন্ত্রীসভায় তিনি রেল প্রতিমন্ত্রী হিসেবেও কাজ করেছেন।

ক্রীড়া জগত:
সুরেশ কালমাডি কেবল রাজনীতিতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না, ক্রীড়া জগতেও তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল। তিনি ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (Indian Olympic Association)-এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তবে তাঁর কেরিয়ারের অন্যতম আলোচিত এবং বিতর্কিত অধ্যায় ছিল ২০১০ সালের দিল্লি কমনওয়েলথ গেমস। সেই সময় কমনওয়েলথ গেমসে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল প্রয়াত নেতার বিরুদ্ধে। যার জেরে তাঁকে গ্রেফতার করতে হয়েছিল সুরেশ কালমাডিকে।  ২০১১ সালে তিনি গ্রেফতার হন।

কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার:
এরপর তাঁকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারও করা হয়। পরে ২০১৬ সালে অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের লাইফ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন সুরেস কালমাডি। কিন্তু সেই নির্বাচন ঘিরে তদন্তের নির্দেশ দেয় ক্রীড়ামন্ত্রী। তার জেরে পদ গ্রহণ করেননি তিনি। তবে পরে কমনওয়েলথ কেলেঙ্কারির বেশিরভাগ মামলাতেই খালাস পান তিনি।

 

